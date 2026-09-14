فيتوريا: صحوتنا أمام القادسية كانت متأخرة

أبدى البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الوصل الإماراتي، رضاه عن أداء فريقه رغم الخسارة أمام القادسية، مشيراً إلى أن غياب الفاعلية الهجومية والأخطاء التي حدثت في الشوط الثاني منحت الفريق السعودي فرصة حسم المواجهة.

وخسر الوصل الإماراتي مباراته الأولى في دوري أبطال آسيا للنخبة أمام مُضيفه القادسية بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «قدمنا مباراة جيدة ومتكافئة في الشوط الأول، وكنا منظمين، لكننا لم نكن فعالين هجومياً. وفي الشوط الثاني استغل القادسية أخطاءنا وسجل هدفين، وبعد ذلك تحسن أداؤنا ونجحنا في تسجيل هدف متأخر، لكن الوقت لم يسعفنا لإدراك التعادل».

وأضاف: «أنا مرتاح للأداء الذي قدمه الفريق، لكنني بالتأكيد لست راضياً عن النتيجة».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن استقبال الوصل هدفين متتاليين في الشوط الثاني وما إذا كان ذلك يعود إلى تراجع التركيز، قال فيتوريا: «القادسية كان منظماً جداً، وحاول استغلال الفرص التي حصل عليها ونجح في ذلك. كان بإمكاننا أن نكون أكثر تركيزاً وألا نسمح باستقبال هدفين متتاليين، وللأسف جاءت صحوتنا متأخرة في المباراة واكتفينا بتسجيل هدف واحد».