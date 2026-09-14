ريندرز لـ«الشرق الأوسط»: كانت فترة صعبة… وبدايتنا الآسيوية جيدة

أبدى الهولندي تيجاني ريندرز، لاعب القادسية، سعادته بالانتصار في مستهل مشوار فريقه بدوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى صعوبة الفترة الماضية في ظل ضغط المباريات وارتفاع درجات الحرارة.

ونجح القادسية بتسجيل بداية مثالية بعد الانتصار على الوصل الإماراتي 2-1 في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.

️ | تيجاني ريندرز لاعب #القادسية لـ«الشرق الأوسط»:- سعيد بالنتيجة، كانت فترة صعبة مع كثرة المباريات والأجواء الحارة، لكنني أعتقد أننا قدمنا أداءً جيداً، وهي بداية جيدة جداً لنا في البطولة.️رسالتك للجماهير؟️: واصلوا دعمنا، فنحن نشعر بدعمكم#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة pic.twitter.com/BEqnELpH09 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 14, 2026

وقال ريندرز في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «نعم، أنا سعيد بالنتيجة. كانت فترة صعبة مع هذا العدد الكبير من المباريات وفي ظل هذه الأجواء الحارة، لكنني أعتقد أننا قدمنا أداءً جيداً، وهي بداية جيدة جداً لنا في دوري أبطال آسيا».

وعن رسالته لجماهير القادسية، قال: «عليهم أن يواصلوا دعمنا، لأننا نشعر بدعمهم. شكراً لكم».