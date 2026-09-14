عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:31 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

رودجرز: لاعبونا ليسوا «مكائن»… يحتاجون إلى الراحة

الآيرلندي بريندان رودجرز، مدرب القادسية (تصوير: عيسى الدبيسي)
الآيرلندي بريندان رودجرز، مدرب القادسية (تصوير: عيسى الدبيسي)
TT
TT

رودجرز: لاعبونا ليسوا «مكائن»… يحتاجون إلى الراحة

الآيرلندي بريندان رودجرز، مدرب القادسية (تصوير: عيسى الدبيسي)
الآيرلندي بريندان رودجرز، مدرب القادسية (تصوير: عيسى الدبيسي)

أكد الآيرلندي بريندان رودجرز، مدرب القادسية، أهمية الانتصار في مستهل مشوار فريقه بدوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أن ضغط المباريات والظروف المناخية فرضا عليه إجراء عملية تدوير بين اللاعبين، في وقت شدد فيه على حاجة فريقه إلى الراحة خلال فترة التوقف المقبلة.

وقال رودجرز في المؤتمر الصحافي عقب مواجهة الوصل الإماراتي: «بدأنا بالطريقة الصحيحة، وحققنا الفوز في انطلاقتنا الآسيوية. خضنا ثلاث مباريات خلال فترة زمنية ضيقة وفي درجات حرارة ورطوبة مرتفعة، وبعد كل هذه الظروف وضغط المباريات، كان من المهم أن نخرج بالفوز اليوم في بداية مشوارنا القاري، ثم نحصل على الراحة ونراجع كل ما حدث».

وأضاف: «نحن راضون عما قدمناه في الدوري ودوري أبطال آسيا، ومع الحصول على الراحة وتحسن الأجواء سنظهر بصورة أفضل».

وأوضح مدرب القادسية أنه لجأ إلى تدوير بعض عناصره أمام الوصل، وقال: «حاولنا إجراء تدوير نسبي والاستعانة بنحو خمسة لاعبين محليين، وكان من المهم إراحة بعض العناصر. حققنا الأهم وهو الفوز، وهذه خطوة ممتازة في ظهورنا الآسيوي الأول».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن خطته لفترة التوقف بعد خوض القادسية تسع مباريات خلال شهر واحد، قال رودجرز: «ستكون هناك فترة راحة مهمة بالنسبة لنا، وسيغادر البعض للحصول على الراحة خلال فترة التوقف، وبعد ذلك يمكننا رفع وتيرة الإعداد. بعد كل هذا الضغط يجب أن يحصل الجميع على الراحة الكافية، فاللاعبون ليسوا مكائن، ويحتاجون إلى الراحة، كما أن التدوير كان مهماً للتعامل مع ضغط المباريات».

وأكد رودجرز أنه سيواصل الاعتماد على التدوير لحماية لاعبيه من الإجهاد، مضيفاً: «سأقوم بعملية التدوير اللازمة، فلدينا لاعبون مروا بضغوط بدنية كبيرة. على سبيل المثال، جوليان كينيونيس شارك حتى مراحل متقدمة في كأس العالم، ثم انضم إلينا بعد قرابة ثلاثة أسابيع وشارك في جميع المباريات، واليوم خرج بسبب الإرهاق وظهرت عليه إصابة».من جانبه، قال المكسيكي جوليان كينيونيس لاعب القادسية والحائز على جائزة نجومية المباراة: حققنا فوز مهم في ظهورنا الآسيوي الأول، مضيفاً: كان ذلك أمر مهم لأننا عملنا من أجل ذلك "دوري أبطال آسيا للنخبة". وأضاف المهاجم المكسيكي: اليوم سعينا للفوز وحققناه، ومررنا بمصاعب وضغوط كما تحدث المدرب، ولكن الأهم حققنا ما نريده.

مواضيع
رياضة سعودية دوري أبطال آسيا السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الدوري السعودي للمحترفين... 6 فرق بلا انتصارات

رياضة سعودية الفتح خسر مباراته الأخيرة أمام نيوم (تصوير: عدنان مهدلي)

الدوري السعودي للمحترفين... 6 فرق بلا انتصارات

دخلت ستة أندية فترة التوقف الحالية في الدوري السعودي للمحترفين دون أن تتمكن من تحقيق أي انتصار بعد مرور سبع جولات من الموسم.

إبراهيم جابر (أبها )
رياضة سعودية الاتحاد لعب 7 مباريات دون التعرض لأي خسارة (تصوير: محمد المانع)
رياضة سعودية

الاتحاد يدخل مرحلة التوقف وحيداً بلا خسارة في الدوري السعودي

أنهى الاتحاد أول سبع جولات من الدوري السعودي للمحترفين بوصفه الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة هذا الموسم، بعد سلسلة من النتائج وضعت الفريق في المركز الثاني.

إبراهيم جابر (أبها )
رياضة عربية جانب من مواجهة باختاكور والأهلي (تصوير: محمد المانع)
رياضة عربية

العراقي تحسين: باختاكور كان قريبا من الفوز على الأهلي

أكد العراقي زيد تحسين، المحترف في صفوف فريق باختاكور الأوزبكي، أن مواجهة الأهلي السعودي كانت صعبة للغاية وشهدت تنافساً كبيراً بين الطرفين.

فيصل المفضلي (جدة )
رياضة سعودية أيمن حسين في صراع على الكرة خلال المباراة (تصوير: علي خمج)
رياضة سعودية

أيمن حسين: الأهلي فريق كبير... وسأعود إلى جدة في خليجي 27

أشاد العراقي أيمن حسين، مهاجم باختاكور الأوزبكي، بمستوى الأهلي، عقب تعادل الفريقين 1 - 1 في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.

فيصل المفضلي (جدة )
رياضة سعودية الهولندي تيجاني ريندرز، لاعب القادسية (تصوير: عيسى الدبيسي)
رياضة سعودية

ريندرز لـ«الشرق الأوسط»: كانت فترة صعبة… وبدايتنا الآسيوية جيدة

أبدى الهولندي تيجاني ريندرز، لاعب القادسية، سعادته بالانتصار في مستهل مشوار فريقه بدوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى صعوبة الفترة الماضية في ظل ضغط المباريات.

سعد السبيعي (الدمام )
الرياضة رياضة سعودية

الدوري السعودي للمحترفين... 6 فرق بلا انتصارات

الفتح خسر مباراته الأخيرة أمام نيوم (تصوير: عدنان مهدلي)
الفتح خسر مباراته الأخيرة أمام نيوم (تصوير: عدنان مهدلي)
TT
TT

الدوري السعودي للمحترفين... 6 فرق بلا انتصارات

الفتح خسر مباراته الأخيرة أمام نيوم (تصوير: عدنان مهدلي)
الفتح خسر مباراته الأخيرة أمام نيوم (تصوير: عدنان مهدلي)

دخلت ستة أندية فترة التوقف الحالية في الدوري السعودي للمحترفين دون أن تتمكن من تحقيق أي انتصار بعد مرور سبع جولات من الموسم، في مؤشر مبكر على اتساع دائرة المعاناة في الجزء الأخير من جدول الترتيب.

ويتصدر الخليج هذه المجموعة برصيد 5 نقاط، جمعها من خمس تعادلات، يليه الشباب بأربع نقاط، بينما يملك كل من الفتح والفيصلي والتعاون ثلاث نقاط، ويتذيل أبها الترتيب بنقطتين فقط.

وتكشف الأرقام أن المشكلة لم تعد مرتبطة بنتيجة عابرة أو جولتين، إذ أكملت هذه الأندية سبع مباريات كاملة دون فوز، قبل الدخول في توقف طويل يمنح الأجهزة الفنية والإدارات مساحة واسعة لإعادة تقييم العمل قبل استئناف المنافسات في أكتوبر.

وسيكون الضغط الأكبر على الفرق التي لا تملك سوى هامش محدود في جدول الترتيب، خصوصًا أبها والتعاون والفتح والفيصلي، في وقت قد تتحول فيه فترة التوقف إلى مرحلة إعداد ثانية للموسم، سواء على مستوى العمل الفني أو استعادة المصابين أو إجراء تغييرات داخل الأجهزة الفنية.

وكانت الجولة السابعة قد أبقت الشباب بلا انتصار بعد تعادله مع الفيحاء، والخليج بعد تعادله مع النصر، فيما خسر التعاون أمام الهلال بسداسية، وسقط الفتح أمام نيوم 4-2، وخسر الفيصلي أمام الاتحاد 3-1، بينما خرج أبها بنقطة من تعادله مع الدرعية.

مواضيع
رياضة سعودية الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الاتحاد يدخل مرحلة التوقف وحيداً بلا خسارة في الدوري السعودي

الاتحاد لعب 7 مباريات دون التعرض لأي خسارة (تصوير: محمد المانع)
الاتحاد لعب 7 مباريات دون التعرض لأي خسارة (تصوير: محمد المانع)
TT
TT

الاتحاد يدخل مرحلة التوقف وحيداً بلا خسارة في الدوري السعودي

الاتحاد لعب 7 مباريات دون التعرض لأي خسارة (تصوير: محمد المانع)
الاتحاد لعب 7 مباريات دون التعرض لأي خسارة (تصوير: محمد المانع)

أنهى الاتحاد أول سبع جولات من الدوري السعودي للمحترفين بوصفه الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة هذا الموسم، بعد سلسلة من النتائج وضعت الفريق في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط عن الهلال المتصدر.

وجمع الاتحاد 17 نقطة من خمس انتصارات وتعادلين، وسجل 12 هدفًا واستقبل ستة، ليخرج من المرحلة الأولى للموسم بسجل خالٍ من الهزائم.

وجاء تفرد الاتحاد بهذا الرقم بعد سقوط جميع الفرق التي شاركته السجل خلال الجولات الأولى؛ إذ ألحق الاتحاد نفسه الخسارة الأولى بالنصر، ثم خسر الهلال أمام نيوم، قبل أن يسقط الخلود أمام الرياض في الجولة السابعة.

ولا تتوقف قيمة الرقم عند غياب الخسارة، إذ يدخل الاتحاد فترة التوقف على بعد نقطة واحدة فقط من الهلال صاحب الـ 18 نقطة، ومتقدماً على النصر والقادسية اللذين يملكان 16 نقطة لكل منهما.

وتمنح فترة التوقف الجهاز الفني للاتحاد فرصة لإعادة ترتيب الفريق قبل العودة إلى سلسلة مباريات مزدحمة في أكتوبر، لكن التحدي سيكون في المحافظة على الاستقرار والنسق الذي جعل الفريق الوحيد في المسابقة حتى الآن الذي أنهى سبع جولات من دون خسارة

مواضيع
رياضة سعودية الدوري السعودي نادي الاتحاد السعودية
الرياضة رياضة سعودية

أيمن حسين: الأهلي فريق كبير... وسأعود إلى جدة في خليجي 27

أيمن حسين في صراع على الكرة خلال المباراة (تصوير: علي خمج)
أيمن حسين في صراع على الكرة خلال المباراة (تصوير: علي خمج)
TT
TT

أيمن حسين: الأهلي فريق كبير... وسأعود إلى جدة في خليجي 27

أيمن حسين في صراع على الكرة خلال المباراة (تصوير: علي خمج)
أيمن حسين في صراع على الكرة خلال المباراة (تصوير: علي خمج)

أشاد العراقي أيمن حسين، مهاجم باختاكور الأوزبكي، بمستوى الأهلي، عقب تعادل الفريقين 1 - 1 في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أن الرطوبة العالية في جدة أثرت على لاعبي الفريقين.

وقال أيمن حسين لممثلي وسائل الإعلام عقب المباراة: «كانت مباراة جميلة، والأهلي فريق كبير ويملك لاعبين محترفين على مستوى عالٍ. الرطوبة كانت مرتفعة وأثرت على الفريقين، لكن بالتأكيد الأهلي فريق قوي، وشاهدنا لاعبيه يقدمون مباراة كبيرة».

وتمنى المهاجم العراقي التوفيق للأهلي في مشواره بكأس القارات، وقال: «أتمنى التوفيق للأهلي، وإن شاء الله يصل إلى المباراة النهائية».

وكشف أيمن حسين عن عودته قريباً إلى السعودية للمشاركة مع المنتخب العراقي في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27» التي تستضيفها جدة، وقال عن استعدادات منتخب بلاده: «الدوري مستمر حالياً، وإن شاء الله سنكون في جدة يوم 20 للمشاركة في البطولة، التي ستكون تجمعاً للأشقاء في السعودية».

وعن الأجواء في جدة، قال: «الأجواء في السعودية جميلة، لكن الرطوبة مرتفعة جداً في جدة».

مواضيع
رياضة سعودية دوري أبطال آسيا النادي الأهلي السعودي السعودية العراق