رودجرز: لاعبونا ليسوا «مكائن»… يحتاجون إلى الراحة

أكد الآيرلندي بريندان رودجرز، مدرب القادسية، أهمية الانتصار في مستهل مشوار فريقه بدوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أن ضغط المباريات والظروف المناخية فرضا عليه إجراء عملية تدوير بين اللاعبين، في وقت شدد فيه على حاجة فريقه إلى الراحة خلال فترة التوقف المقبلة.

وقال رودجرز في المؤتمر الصحافي عقب مواجهة الوصل الإماراتي: «بدأنا بالطريقة الصحيحة، وحققنا الفوز في انطلاقتنا الآسيوية. خضنا ثلاث مباريات خلال فترة زمنية ضيقة وفي درجات حرارة ورطوبة مرتفعة، وبعد كل هذه الظروف وضغط المباريات، كان من المهم أن نخرج بالفوز اليوم في بداية مشوارنا القاري، ثم نحصل على الراحة ونراجع كل ما حدث».

وأضاف: «نحن راضون عما قدمناه في الدوري ودوري أبطال آسيا، ومع الحصول على الراحة وتحسن الأجواء سنظهر بصورة أفضل».

وأوضح مدرب القادسية أنه لجأ إلى تدوير بعض عناصره أمام الوصل، وقال: «حاولنا إجراء تدوير نسبي والاستعانة بنحو خمسة لاعبين محليين، وكان من المهم إراحة بعض العناصر. حققنا الأهم وهو الفوز، وهذه خطوة ممتازة في ظهورنا الآسيوي الأول».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن خطته لفترة التوقف بعد خوض القادسية تسع مباريات خلال شهر واحد، قال رودجرز: «ستكون هناك فترة راحة مهمة بالنسبة لنا، وسيغادر البعض للحصول على الراحة خلال فترة التوقف، وبعد ذلك يمكننا رفع وتيرة الإعداد. بعد كل هذا الضغط يجب أن يحصل الجميع على الراحة الكافية، فاللاعبون ليسوا مكائن، ويحتاجون إلى الراحة، كما أن التدوير كان مهماً للتعامل مع ضغط المباريات».

وأكد رودجرز أنه سيواصل الاعتماد على التدوير لحماية لاعبيه من الإجهاد، مضيفاً: «سأقوم بعملية التدوير اللازمة، فلدينا لاعبون مروا بضغوط بدنية كبيرة. على سبيل المثال، جوليان كينيونيس شارك حتى مراحل متقدمة في كأس العالم، ثم انضم إلينا بعد قرابة ثلاثة أسابيع وشارك في جميع المباريات، واليوم خرج بسبب الإرهاق وظهرت عليه إصابة».من جانبه، قال المكسيكي جوليان كينيونيس لاعب القادسية والحائز على جائزة نجومية المباراة: حققنا فوز مهم في ظهورنا الآسيوي الأول، مضيفاً: كان ذلك أمر مهم لأننا عملنا من أجل ذلك "دوري أبطال آسيا للنخبة". وأضاف المهاجم المكسيكي: اليوم سعينا للفوز وحققناه، ومررنا بمصاعب وضغوط كما تحدث المدرب، ولكن الأهم حققنا ما نريده.