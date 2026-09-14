«البريمرليغ»: نيوكاسل يسقط في ليدز برباعية

حقق ليدز يونايتد فوزا كبيرا على ضيفه نيوكاسل 1/4، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
ورفع ليدز رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث، بفارق أربع نقاط خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وبنفس الفارق خلف آرسنال حامل اللقب ومتصدر الترتيب.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد نيوكاسل عند خمس نقاط في المركز الثاني عشر.
وتقدم ليدز بهدف عكسي سجله لويس مايلي لاعب نيوكاسل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 32، وبعد ذلك بدقيقتين سجل جايدن بوجل الهدف الثاني لليدز.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول سجل دومينيك كاليفرت لوين الهدف الثالث لليدز، فيما اختتم نواه أوكافور الرباعية في الدقيقة 59.
وسجل نيوكاسل هدفه الوحيد في المباراة عن طريق بازومانا توريه في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.