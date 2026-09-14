عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:31 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

«الدوري الإيطالي»: روما إلى الصدارة... وكومو يجتاز بارما

لاعبو روما يحتفلون بالصدارة مع مدربهم غاسبريني (إ.ب.أ)
لاعبو روما يحتفلون بالصدارة مع مدربهم غاسبريني (إ.ب.أ)
TT
TT

«الدوري الإيطالي»: روما إلى الصدارة... وكومو يجتاز بارما

لاعبو روما يحتفلون بالصدارة مع مدربهم غاسبريني (إ.ب.أ)
لاعبو روما يحتفلون بالصدارة مع مدربهم غاسبريني (إ.ب.أ)

واصل روما بدايته القوية في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعد فوزه خارج ملعبه على مضيّفه تورينو 2/صفر، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

ورفع روما رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، بعد تحقيقه الفوز الرابع على التوالي، متفوقاً على إنتر ميلان، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط.

ويلعب إنتر ميلان في وقت لاحق من الاثنين مع ضيفه أودينيزي، في ختام مباريات الجولة الرابعة من المسابقة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد تورينو عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر.

وتقدم روما في الدقيقة 40 عن طريق هدافه الهولندي دونيل مالين، قبل أن يضيف زميله نيكولو بيسيلي الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

كايكي برونو يحتفل بهدف كومو الثاني في بارما (د.ب.أ)

وفي مواجهة أخرى فاز كومو على ضيفه بارما 2/ 1، ضمن منافسات ذات الجولة.

ورفع كومو رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني مؤقتاً، في انتظار نتيجة مباراة حامل اللقب إنتر ميلان مع ضيفه أودينيزي، والتي تقام في وقت لاحق.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد بارما عند نقطة واحدة في المركز السابع عشر.

وتقدم كومو في الدقيقة 23 عن طريق خاكوبو رامون، ثم أضاف كايكي برونو الهدف الثاني في الدقيقة 83.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني سجل بارما هدفه الوحيد عن طريق ديفيد روميرو.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإيطالي روما إيطاليا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

المغربي سفيان بوفال إلى الاتحاد الليبي

رياضة عربية المغربي سفيان بوفال إلى الاتحاد الليبي (نادي الاتحاد)

المغربي سفيان بوفال إلى الاتحاد الليبي

أعلن نادي الاتحاد المنافس في الدوري الليبي لكرة القدم الاثنين تعاقده مع لاعب الوسط الهجومي المغربي سفيان بوفال.

«الشرق الأوسط» (طرابلس (ليبيا))
رياضة عالمية بن شيلتون يستعد لبطولات كثيرة (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

بعد خسارة لقب «فلاشينغ ميدوز»... شيلتون يشارك في كأس ديفيز وكأس ليفر

لن يحصل بن شيلتون على راحة كافية بعد مشواره الرائع الذي قاده للتأهل لنهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس «فلاشينغ ميدوز».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
رياضة عالمية الأرجنتيني المخضرم مارسيلو غاياردو مدرباً لمنتخب الإكوادور (رويترز)
رياضة عالمية

مارسيلو غاياردو مدرباً لمنتخب الإكوادور

اتفق المدرب الأرجنتيني المخضرم مارسيلو غاياردو على قيادة منتخب الإكوادور استعداداً لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030.

«الشرق الأوسط» (كيتو (الإكوادور))
رياضة عربية الجزائري إسماعيل بن ناصر إلى الغرافة القطري (نادي الغرافة)
رياضة عربية

الغرافة القطري يضم الجزائري إسماعيل بن ناصر

تعاقد الغرافة مع لاعب خط الوسط الجزائري إسماعيل بن ناصر في صفقة انتقال حر بعد انفصاله عن ميلان الإيطالي بالتراضي في أغسطس الماضي.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
رياضة عالمية لاعبو مان يونايتد اعترضوا كثيراً على احتساب هدف هالاند (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

استبعاد حكمَي الفيديو بعد خطأ هدف هالاند في قمة مانشستر

لم يسند إلى مات دونوهيو، حكم تقنية الفيديو المساعد الذي صادق على الهدف الحاسم لإرلينغ هالاند، أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الجولة المقبلة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الرياضة رياضة عالمية

بعد خسارة لقب «فلاشينغ ميدوز»... شيلتون يشارك في كأس ديفيز وكأس ليفر

بن شيلتون يستعد لبطولات كثيرة (أ.ف.ب)
بن شيلتون يستعد لبطولات كثيرة (أ.ف.ب)
TT
TT

بعد خسارة لقب «فلاشينغ ميدوز»... شيلتون يشارك في كأس ديفيز وكأس ليفر

بن شيلتون يستعد لبطولات كثيرة (أ.ف.ب)
بن شيلتون يستعد لبطولات كثيرة (أ.ف.ب)

لن يحصل بن شيلتون على راحة كافية بعد مشواره الرائع الذي قاده للتأهل لنهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس «فلاشينغ ميدوز».

انضم بن شيلتون لمنتخب أميركا الذي يستعد لمواجهة التشيك ضمن منافسات بطولة كأس ديفيز، وبعدها سينضم اللاعب الأميركي لمنتخب العالم للمشاركة في بطولة كأس ليفر في العاصمة البريطانية لندن.

خسر بن شيلتون أول مباراة نهائية له في بطولات غراند سلام أمام الألماني ألكسندر زفيريف، وقفز للمركز الرابع عالمياً، الاثنين، ليسجل أفضل تصنيف له في مسيرته.

في الجهة الأخرى، سينضم زفيريف لمنتخب ألمانيا استعداداً لمواجهة كرواتيا في هاله ضمن منافسات بطولة كأس ديفيز، وسيظهر أيضاً في صفوف منتخب أوروبا للمشاركة في كأس ليفر.

ويضم المنتخب الأميركي لمواجهة التشيك لاعبين آخرين وهم، ليرنر تيين، ومارتن دام، وكريستيان هاريسون، وأوستن كرايجيك، بينما خرج الثنائي تايلور فريتز وتومي بول من القائمة.

ويستعد بن شيلتون لمشاركته الثانية في كأس ديفيز والأولى منذ ظهوره في نهائيات 2024.

كما حصل كل من تيين ودام على أول استدعاء لهما للمشاركة في كأس ديفيز.

وصعد تيين (20 عاماً) للدور الرابع في بطولة أميركا المفتوحة، بينما خاض دام (22 عاماً) مباراة ماراثونية في الدور الأول أمام منافسه فرانسيس تيافو الذي تأهل لاحقاً للدور قبل النهائي.

وسيلعب منتخبا أميركا والتشيك، يومي الجمعة والسبت، بنظام الأفضل من 5 مباريات على الملاعب الصلبة في قاعة «أو تو أرينا».

ويضم المنتخب التشيكي في قائمته كلاً من جاكوب مينشيك، وييري ليهيتشكا، وتوماس ماخاتش، وفيت كوبريفا.

ويتأهل الفريق الفائز إلى النهائيات التي ستقام في بولونيا بإيطاليا في شهر نوفمبر (تشرين الثاني).

وبخلاف مواجهة ألمانيا ضد كرواتيا، ستقام مباريات أخرى لتحديد الفرق المتأهلة رفقة إيطاليا منظمة البطولة، حيث يلتقي منتخبا تشيلي وإسبانيا، وتلعب بريطانيا ضد الإكوادور، والنمسا ضد بلجيكا، وكوريا الجنوبية ضد الهند، وكندا ضد فرنسا.

ويتنافس 52 منتخباً في مختلف مراحل كأس ديفيز، الأسبوع المقبل.

ويبرز نجوم آخرون سيشاركون في هذه البطولة مثل الأسترالي أليكس دي مينور، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، والنرويجي كاسبر رود.

كما سيخوض السويسري المخضرم ستان فافرينكا الفائز بكأس ديفيز مع بلاده في 2014، مبارياته الأخيرة مع سويسرا أمام البرازيل ضمن منافسات المجموعة التاسعة.

ويستعد فافرينكا لاعتزاله التنس بنهاية العام الحالي 2026.

مواضيع
الرياضة تنس غراند سلام أميركا
الرياضة رياضة عالمية

مارسيلو غاياردو مدرباً لمنتخب الإكوادور

الأرجنتيني المخضرم مارسيلو غاياردو مدرباً لمنتخب الإكوادور (رويترز)
الأرجنتيني المخضرم مارسيلو غاياردو مدرباً لمنتخب الإكوادور (رويترز)
TT
TT

مارسيلو غاياردو مدرباً لمنتخب الإكوادور

الأرجنتيني المخضرم مارسيلو غاياردو مدرباً لمنتخب الإكوادور (رويترز)
الأرجنتيني المخضرم مارسيلو غاياردو مدرباً لمنتخب الإكوادور (رويترز)

اتفق المدرب الأرجنتيني المخضرم، مارسيلو غاياردو على قيادة منتخب الإكوادور استعدادا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030.

وأعلن الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم، في مقطع فيديو أن غاياردو (50 عاماً) سيتولى المسؤولية خلفه لمواطنه غابرييل بيكاسيسي، الذي قاد الفريق للتأهل لدور الـ32 في مونديال 2026.

وسيعمل غاياردو مدرباً للإكوادور بعد انتهاء ولايته الثانية مع ريفر بليت الأرجنتيني، الذي توج معه بسبعة ألقاب محلية منها لقب الدوري في 2021، إضافة إلى الفوز بكأس كوبا ليبرتادوريس مرتين، وكأس كوبا سود أميركانا «مرة».

ويستعد غاياردو لظهوره الأول مع إكوادور في مباراة ودية أمام كوريا الجنوبية في 24 سبتمبر (أيلول).

وبخلاف السعي للتأهل لكأس العالم 2030 الذي ستقام مبارياته الأولى في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي، يستعد غاياردو لتحد آخر بقيادة الإكوادور في كوبا أميركا 2028.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم الإكوادور
الرياضة رياضة عالمية

استبعاد حكمَي الفيديو بعد خطأ هدف هالاند في قمة مانشستر

لاعبو مان يونايتد اعترضوا كثيراً على احتساب هدف هالاند (إ.ب.أ)
لاعبو مان يونايتد اعترضوا كثيراً على احتساب هدف هالاند (إ.ب.أ)
TT
TT

استبعاد حكمَي الفيديو بعد خطأ هدف هالاند في قمة مانشستر

لاعبو مان يونايتد اعترضوا كثيراً على احتساب هدف هالاند (إ.ب.أ)
لاعبو مان يونايتد اعترضوا كثيراً على احتساب هدف هالاند (إ.ب.أ)

لم يسند إلى مات دونوهيو، حكم تقنية الفيديو المساعد الذي صادق على الهدف الحاسم لإرلينغ هالاند في فوز مانشستر سيتي 1-صفر على مانشستر يونايتد، أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الجولة المقبلة.

كما لم يُكلف مساعده بليك أنتروبوس بأي مهمة تحكيمية، بعدما أقرت لجنة الحكام المحترفين في بيان أن تقنية الفيديو أخطأت في احتساب هدف هالاند.

واتخذ رئيس لجنة الحكام هاوارد ويب وفريقه المعاون القرار، فيما لا يُتوقع عودة أي من الحكمين إلى مهامهما قبل انتهاء فترة التوقف الدولي على الأقل.

وكان هدف هالاند في الشوط الثاني قد ألغي في البداية بداعي التسلل، قبل أن يحتسب عقب مراجعة تقنية الفيديو التي خلصت إلى أن المهاجم النرويجي لم يكن في موقف تسلل.

لكن لجنة الحكام أوضحت لاحقاً أن فريق تقنية الفيديو لم يأخذ في الاعتبار تأثير زميله إنزو فرنانديز، الذي حاول لعب الكرة من موقف تسلل، وهو ما كان يستوجب الإبقاء على قرار إلغاء الهدف.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي مانشستر يونايتد بريطانيا