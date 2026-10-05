سولباكن مدرب النرويج يحذر من مخاطر الإرهاق الشديد على هالاند

تظهر على إيرلينغ هالاند مهاجم النرويج، علامات الإرهاق البدني عقب خوضه سلسلة متواصلة من المباريات مع النادي والمنتخب، ما يثير المخاوف بشأن ضغط المباريات المرهق الذي يتحمله.

وغادر مهاجم مانشستر سيتي (26 عاماً) بعد 67 دقيقة خلال خسارة النرويج 2 - 1 خارج أرضها أمام البرتغال في المجموعة الرابعة من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم أمس (الأحد).

وكان هالاند بين عدة لاعبين بارزين غادروا الملعب فور نهاية المباراة على متن طائرة خاصة للاستفادة من عطلة قصيرة قبل العودة إلى أنديتهم.

وقال ستوله سولباكن مدرب النرويج عن حالة هالاند: «لقد كان مرهقاً تماماً ببساطة. حصل بعض لاعبي فريقي على 6 أو 7 أيام فقط راحة. لا تعتمد في حياتك على لياقتك البدنية في مهنة عادية. بعد ذلك يبدأ الموسم مباشرة، وتليه بطولة مصغرة مما يشكل عبئاً هائلاً».

وأضاف سولباكن: «إنه ضمن مجموعة تتحمل العبء الأكبر تحديداً لأن فريقه (مانشستر سيتي) ينافس في كل البطولة، وهو مهاجمه الأساسي».

واتفق باتريك بيرج لاعب وسط النرويج مع تقييم مدربه، مشيراً إلى الإرهاق البدني الذي يعاني منه هالاند.

وقال بيرج: «خاض كل المباريات الثلاث (للنرويج) قبل هذه المباراة، لذلك ليس من المفاجئ أن تنفد قوته في النهاية».

وعانى هالاند من جدول مزدحم بالمباريات في الشهور الأخيرة؛ إذ تسبب وصول النرويج إلى دور الثمانية بكأس العالم في تقليص إجازته بين الموسمين بشكل كبير، وشارك منذ ذلك الحين في كل مباريات سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز وسجل 5 أهداف.

وأشار هالاند إلى ضغط المباريات المتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعدما سجل هدفين في الفوز 3 - 2 على الدنمارك في دوري الأمم الأوربية الشهر الماضي؛ إذ كتب: «مرهق للغاية. مباراة جديدة بعد 70 ساعة».