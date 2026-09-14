«الدوري الإيطالي»: إنتر ميلان يقلب تأخره أمام أودينيزي لفوز كبير «بالخمسة»

حقق إنتر ميلان فوزا كبيرا ومثيرا على ضيفه أودينيزي 3/5، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع حامل لقب الموسم الماضي، رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف فقط خلف المتصدر روما، وبفارق نقطتين عن كومو صاحب المركز الثالث.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد أودينيزي عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر.

وتقدم أودينيزي في الدقيقة التاسعة عن طريق جيمس أباتكواه، ثم أضاف زميله يورغن إكلينكامب الهدف الثاني في الدقيقة 16.

لكن إنتر ميلان نجح في العودة بقوة في الدقيقة 26 حيث سجل له كارلوس أوغوستو هدف تقليص الفارق، وبعد ذلك بتسع دقائق سجل نيكولو باريلا هدف التعادل لإنتر ميلان.

وفي الدقيقة 57 تقدم إنتر ميلان للمرة الأولى في المباراة عن طريق ماركوس تورام، ثم أضاف فرانشيسكو إسبوزيتو الهدف الرابع في الدقيقة 67.

واختتم المهاجم العاجي يوان بوني خماسية إنتر ميلان في الدقيقة 79، مسجلا الهدف الخامس، فيما سجل إدريسا جويي الهدف الثالث لأودينيزي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.