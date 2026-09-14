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«الدوري الإيطالي»: إنتر ميلان يقلب تأخره أمام أودينيزي لفوز كبير «بالخمسة»

ثنائي الانتر نيكولو باريلا وماركوس تورام يحيون جماهير سان سيرو بعد الفوز (رويترز)
ثنائي الانتر نيكولو باريلا وماركوس تورام يحيون جماهير سان سيرو بعد الفوز (رويترز)
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«الدوري الإيطالي»: إنتر ميلان يقلب تأخره أمام أودينيزي لفوز كبير «بالخمسة»

ثنائي الانتر نيكولو باريلا وماركوس تورام يحيون جماهير سان سيرو بعد الفوز (رويترز)
ثنائي الانتر نيكولو باريلا وماركوس تورام يحيون جماهير سان سيرو بعد الفوز (رويترز)

حقق إنتر ميلان فوزا كبيرا ومثيرا على ضيفه أودينيزي 3/5، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع حامل لقب الموسم الماضي، رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف فقط خلف المتصدر روما، وبفارق نقطتين عن كومو صاحب المركز الثالث.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد أودينيزي عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر.

وتقدم أودينيزي في الدقيقة التاسعة عن طريق جيمس أباتكواه، ثم أضاف زميله يورغن إكلينكامب الهدف الثاني في الدقيقة 16.

لكن إنتر ميلان نجح في العودة بقوة في الدقيقة 26 حيث سجل له كارلوس أوغوستو هدف تقليص الفارق، وبعد ذلك بتسع دقائق سجل نيكولو باريلا هدف التعادل لإنتر ميلان.

وفي الدقيقة 57 تقدم إنتر ميلان للمرة الأولى في المباراة عن طريق ماركوس تورام، ثم أضاف فرانشيسكو إسبوزيتو الهدف الرابع في الدقيقة 67.

واختتم المهاجم العاجي يوان بوني خماسية إنتر ميلان في الدقيقة 79، مسجلا الهدف الخامس، فيما سجل إدريسا جويي الهدف الثالث لأودينيزي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

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«لا ليغا»: فياريال يواصل الترنح ويسقط على أرضه أمام بيتيس

حسرة لاعبي فياريال بعد السقوط على أرضهم أمام بيتيس (إ.ب.أ)
حسرة لاعبي فياريال بعد السقوط على أرضهم أمام بيتيس (إ.ب.أ)
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«لا ليغا»: فياريال يواصل الترنح ويسقط على أرضه أمام بيتيس

حسرة لاعبي فياريال بعد السقوط على أرضهم أمام بيتيس (إ.ب.أ)
حسرة لاعبي فياريال بعد السقوط على أرضهم أمام بيتيس (إ.ب.أ)

أحبط فريق فياريال جماهيره بالسقوط في فخ الخسارة أمام ضيفه ريال بيتيس بنتيجة 1 / 2 في ختام منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، مساء الإثنين.

فبعد أيام قليلة من خسارته أمام بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2 / 3 في افتتاح مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا، تجرع فياريال مرارة الهزيمة للمرة الثالثة في الدوري هذا الموسم.

لم يحافظ فياريال على تقدمه بهدف سجله جيرارد مورينو في الدقيقة 29، بل أدرك الضيوف التعادل سريعا بعد 10 دقائق بهدف كوتشو هيرنانديز.

وخطف الفريق الأندلسي نقاط الفوز بهدف ثان سجله ناتان برناردو دي سوزا في الدقيقة 43.

بهذه النتيجة يرفع ريال بيتيس رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث متخلفا بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وأمامهما حامل اللقب برشلونة في الصدارة بالعلامة الكاملة بـ 15 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد فياريال عند نقطتين فقط، ليقبع في المركز الثامن عشر، ويقحم نفسه مبكرا في صراع الهروب من شبح الهبوط بعدما كان من أندية المقدمة في الموسم الماضي.

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«البريمرليغ»: نيوكاسل يسقط في ليدز برباعية

احتفالية لاعبي ليدز بالتسجيل في مرمى نيوكاسل تكررت أربع مرات (د.ب.أ)
احتفالية لاعبي ليدز بالتسجيل في مرمى نيوكاسل تكررت أربع مرات (د.ب.أ)
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«البريمرليغ»: نيوكاسل يسقط في ليدز برباعية

احتفالية لاعبي ليدز بالتسجيل في مرمى نيوكاسل تكررت أربع مرات (د.ب.أ)
احتفالية لاعبي ليدز بالتسجيل في مرمى نيوكاسل تكررت أربع مرات (د.ب.أ)

حقق ليدز يونايتد فوزا كبيرا على ضيفه نيوكاسل 1/4، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع ليدز رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث، بفارق أربع نقاط خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وبنفس الفارق خلف آرسنال حامل اللقب ومتصدر الترتيب.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد نيوكاسل عند خمس نقاط في المركز الثاني عشر.

وتقدم ليدز بهدف عكسي سجله لويس مايلي لاعب نيوكاسل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 32، وبعد ذلك بدقيقتين سجل جايدن بوجل الهدف الثاني لليدز.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول سجل دومينيك كاليفرت لوين الهدف الثالث لليدز، فيما اختتم نواه أوكافور الرباعية في الدقيقة 59.

وسجل نيوكاسل هدفه الوحيد في المباراة عن طريق بازومانا توريه في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.

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«الدوري الإيطالي»: روما إلى الصدارة... وكومو يجتاز بارما

لاعبو روما يحتفلون بالصدارة مع مدربهم غاسبريني (إ.ب.أ)
لاعبو روما يحتفلون بالصدارة مع مدربهم غاسبريني (إ.ب.أ)
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«الدوري الإيطالي»: روما إلى الصدارة... وكومو يجتاز بارما

لاعبو روما يحتفلون بالصدارة مع مدربهم غاسبريني (إ.ب.أ)
لاعبو روما يحتفلون بالصدارة مع مدربهم غاسبريني (إ.ب.أ)

واصل روما بدايته القوية في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعد فوزه خارج ملعبه على مضيّفه تورينو 2/صفر، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

ورفع روما رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، بعد تحقيقه الفوز الرابع على التوالي، متفوقاً على إنتر ميلان، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط.

ويلعب إنتر ميلان في وقت لاحق من الاثنين مع ضيفه أودينيزي، في ختام مباريات الجولة الرابعة من المسابقة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد تورينو عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر.

وتقدم روما في الدقيقة 40 عن طريق هدافه الهولندي دونيل مالين، قبل أن يضيف زميله نيكولو بيسيلي الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

كايكي برونو يحتفل بهدف كومو الثاني في بارما (د.ب.أ)

وفي مواجهة أخرى فاز كومو على ضيفه بارما 2/ 1، ضمن منافسات ذات الجولة.

ورفع كومو رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني مؤقتاً، في انتظار نتيجة مباراة حامل اللقب إنتر ميلان مع ضيفه أودينيزي، والتي تقام في وقت لاحق.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد بارما عند نقطة واحدة في المركز السابع عشر.

وتقدم كومو في الدقيقة 23 عن طريق خاكوبو رامون، ثم أضاف كايكي برونو الهدف الثاني في الدقيقة 83.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني سجل بارما هدفه الوحيد عن طريق ديفيد روميرو.

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