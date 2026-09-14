«أبطال آسيا للنخبة»: القادسية يستهل رحلته القارية بثنائية في الوصل

استهل القادسية السعودي مشواره في مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، بالفوز على ضيفه الوصل 2 - 1، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعة الغرب.
وتقدم الفريق السعودي في الدقيقة 57 عن طريق خوليان كينونيس، ثم أضاف زميله ماتيو ريتيغي الهدف الثاني في الدقيقة 61.
وسجل الوصل هدفه الوحيد في المباراة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق ليوناردو سباداسيو.
وسيلتقي القادسية في الجولة المقبلة مع باختاكور الأوزبكي يوم 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بينما يلعب الوصل مع الأهلي السعودي في اليوم نفسه.