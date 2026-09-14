بعد خسارة لقب «فلاشينغ ميدوز»... شيلتون يشارك في كأس ديفيز وكأس ليفر

لن يحصل بن شيلتون على راحة كافية بعد مشواره الرائع الذي قاده للتأهل لنهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس «فلاشينغ ميدوز».

انضم بن شيلتون لمنتخب أميركا الذي يستعد لمواجهة التشيك ضمن منافسات بطولة كأس ديفيز، وبعدها سينضم اللاعب الأميركي لمنتخب العالم للمشاركة في بطولة كأس ليفر في العاصمة البريطانية لندن.

خسر بن شيلتون أول مباراة نهائية له في بطولات غراند سلام أمام الألماني ألكسندر زفيريف، وقفز للمركز الرابع عالمياً، الاثنين، ليسجل أفضل تصنيف له في مسيرته.

في الجهة الأخرى، سينضم زفيريف لمنتخب ألمانيا استعداداً لمواجهة كرواتيا في هاله ضمن منافسات بطولة كأس ديفيز، وسيظهر أيضاً في صفوف منتخب أوروبا للمشاركة في كأس ليفر.

ويضم المنتخب الأميركي لمواجهة التشيك لاعبين آخرين وهم، ليرنر تيين، ومارتن دام، وكريستيان هاريسون، وأوستن كرايجيك، بينما خرج الثنائي تايلور فريتز وتومي بول من القائمة.

ويستعد بن شيلتون لمشاركته الثانية في كأس ديفيز والأولى منذ ظهوره في نهائيات 2024.

كما حصل كل من تيين ودام على أول استدعاء لهما للمشاركة في كأس ديفيز.

وصعد تيين (20 عاماً) للدور الرابع في بطولة أميركا المفتوحة، بينما خاض دام (22 عاماً) مباراة ماراثونية في الدور الأول أمام منافسه فرانسيس تيافو الذي تأهل لاحقاً للدور قبل النهائي.

وسيلعب منتخبا أميركا والتشيك، يومي الجمعة والسبت، بنظام الأفضل من 5 مباريات على الملاعب الصلبة في قاعة «أو تو أرينا».

ويضم المنتخب التشيكي في قائمته كلاً من جاكوب مينشيك، وييري ليهيتشكا، وتوماس ماخاتش، وفيت كوبريفا.

ويتأهل الفريق الفائز إلى النهائيات التي ستقام في بولونيا بإيطاليا في شهر نوفمبر (تشرين الثاني).

وبخلاف مواجهة ألمانيا ضد كرواتيا، ستقام مباريات أخرى لتحديد الفرق المتأهلة رفقة إيطاليا منظمة البطولة، حيث يلتقي منتخبا تشيلي وإسبانيا، وتلعب بريطانيا ضد الإكوادور، والنمسا ضد بلجيكا، وكوريا الجنوبية ضد الهند، وكندا ضد فرنسا.

ويتنافس 52 منتخباً في مختلف مراحل كأس ديفيز، الأسبوع المقبل.

ويبرز نجوم آخرون سيشاركون في هذه البطولة مثل الأسترالي أليكس دي مينور، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، والنرويجي كاسبر رود.

كما سيخوض السويسري المخضرم ستان فافرينكا الفائز بكأس ديفيز مع بلاده في 2014، مبارياته الأخيرة مع سويسرا أمام البرازيل ضمن منافسات المجموعة التاسعة.

ويستعد فافرينكا لاعتزاله التنس بنهاية العام الحالي 2026.