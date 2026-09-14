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إيفيتش: نحترم قوة النصر… والعين يدخل «النخبة» بعقلية الانتصار

الصربي فلاديمير إيفيتش مدرب العين الإماراتي (نادي العين)
الصربي فلاديمير إيفيتش مدرب العين الإماراتي (نادي العين)
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إيفيتش: نحترم قوة النصر… والعين يدخل «النخبة» بعقلية الانتصار

الصربي فلاديمير إيفيتش مدرب العين الإماراتي (نادي العين)
الصربي فلاديمير إيفيتش مدرب العين الإماراتي (نادي العين)

أكد الصربي فلاديمير إيفيتش، مدرب العين الإماراتي، أن فريقه يدخل مواجهة النصر السعودي بطموح الانتصار في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة، مشدداً على أن جميع عناصر الفريق في كامل جاهزيتهم باستثناء راتنيك، الذي تأكد غيابه عن لقاء الثلاثاء.

ووصف إيفيتش قيادة العين في بداية مشواره القاري بالتجربة التي يعتز بها، موضحاً أن الظهور في البطولة الآسيوية يمثل بالنسبة إليه تحدياً جديداً ومثيراً، في الوقت الذي يمتلك فيه لاعبو الفريق خبرة كبيرة في مثل هذه المواجهات، بالنظر إلى الحضور القاري المعتاد للنادي ونجاحه في التتويج باللقب عام 2024 للمرة الثانية في تاريخه.

وشدّد المدرب الصربي على أن عقلية العين تقوم على البحث عن الفوز في كل مباراة، وهي الفكرة التي عمل على ترسيخها لدى اللاعبين منذ توليه قيادة الفريق، مؤكداً أن المجموعة تعرف قدراتها جيداً وتدرك المستوى الذي يمكنها الوصول إليه، وهو ما يمنحها الثقة للدخول بقوة في مختلف المنافسات.

وعن مواجهة النصر، أكد إيفيتش أن الاختبار الآسيوي يختلف عن المباريات التي خاضها فريقه محلياً منذ بداية الموسم، خصوصاً أن العين سيكون أمام منافس قوي يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين.

وأضاف أن الفريق خاض خمس مباريات حتى الآن في الدوري، ولا يزال الموسم في بدايته، موضحاً وجود رضا عن النتائج التي تحققت حتى الآن، مع استمرار العمل من أجل رفع مستوى الأداء والوصول إلى مستويات أفضل خلال المرحلة المقبلة.

وأكد إيفيتش احترامه الكبير للنصر وما يمتلكه من إمكانات، مشدداً في الوقت ذاته على ثقته بقدرة لاعبي العين على تقديم المستوى المطلوب والخروج بنتيجة الفوز.

وأشار مدرب العين إلى أن ما يقدمه اللاعبون خلال التدريبات يمنحه ثقة كبيرة قبل المواجهة، في ظل الجهد والمستويات التي يظهرون بها يومياً، موضحاً أن الجهاز الفني يواصل العمل على دفع جميع اللاعبين إلى تقديم أقصى ما لديهم داخل الملعب.

وحول موقف المصابين والغيابات، أكد إيفيتش أن راتنيك لن يكون متاحاً أمام النصر، فيما يتمتع بقية اللاعبين بجاهزية عالية، على أن يتحدد الموقف النهائي للاعب أو اثنين بعد الاطلاع على التقرير الطبي الأخير قبل المباراة.

من جانبه، وصف خالد عيسى، حارس العين، مواجهة النصر بأنها من المباريات القوية التي تحظى عادة بحضور واهتمام جماهيري كبير، لافتاً إلى أن اللقاء يجمع بطلي الدوري في السعودية والإمارات بالموسم الماضي، وأن هدف فريقه واضح ويتمثل في تحقيق الفوز.

وأكد عيسى أن لاعبي العين يدركون تماماً المسؤوليات المطلوبة منهم في المباراة، مشدداً على أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه الجماهير، خصوصاً أن الفريق يخوض المواجهة على ملعبه وبين أنصاره.

وأبدى حارس العين ثقته في أن المباراة ستظهر بصورة جيدة، متوقعاً حضوراً جماهيرياً متحمساً يتناسب مع أهمية البطولة ومكانتها لدى النادي وجماهيره، ومتمنياً أن يوفق اللاعبون في تقديم ما يجعل أنصار الفريق يغادرون الملعب وهم أكثر تفاؤلاً بما ينتظر العين في مشواره القاري.

وطالب عيسى جماهير فريقه بألا يتوقف دعمها طوال دقائق المباراة، وأن تحافظ على التشجيع الإيجابي مهما تغيرت النتيجة أو تطورت أحداث اللقاء، مؤكداً أن هذه النقطة تمثل مطلبه الأساسي من المدرجات.

وأوضح أن مباريات بهذا الحجم لا يمكن الحكم عليها من لحظة واحدة، فاللقاء يمتد 90 دقيقة، ويمكن أن تتبدل خلاله الظروف أكثر من مرة، سواء بتسجيل العين مبكراً أو تأخر هدفه حتى الدقائق الأخيرة، أو حتى في حال نجاح النصر في التسجيل.

واستعاد عيسى التجارب الكثيرة التي مر بها العين في مباريات سابقة شهدت تحولات وأحداثاً مختلفة، مؤكداً أن مثل هذه المواجهات تحتاج إلى الصبر والثبات وعدم التأثر بما يحدث خلالها.

واختتم حارس العين حديثه بالتأكيد على أن رسالته للجماهير واللاعبين تتمثل في التحلي بسعة الصدر والمحافظة على الروح الإيجابية، سواء في التشجيع أو التحفيز داخل الملعب، معرباً عن ثقته في أن العين قادر على الذهاب بعيداً في البطولة، وأن طموحه لا يتوقف عند مجرد الفوز في مواجهة النصر.

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السكتيوي يعلن قائمة عُمان لـ«خليجي 27»… والمشيفري أبرز الغائبين

المغربي طارق السكتيوي مدرب المنتخب العُماني (الاتحاد العُماني)
المغربي طارق السكتيوي مدرب المنتخب العُماني (الاتحاد العُماني)
TT
TT

السكتيوي يعلن قائمة عُمان لـ«خليجي 27»… والمشيفري أبرز الغائبين

المغربي طارق السكتيوي مدرب المنتخب العُماني (الاتحاد العُماني)
المغربي طارق السكتيوي مدرب المنتخب العُماني (الاتحاد العُماني)

أعلن المغربي طارق السكتيوي، مدرب المنتخب العُماني، القائمة الرسمية التي ستخوض منافسات كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، المقررة في جدة خلال المدة من 23 سبتمبر (أيلول) وحتى 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2026.

وشهدت القائمة التي اختارها السكتيوي غياب عبد الرحمن المشيفري، أحد أبرز هدافي الدوري الكويتي، في قرار أثار انتقادات وردود فعل بين الجماهير العُمانية، خصوصاً في ظل المستويات التهديفية التي قدمها اللاعب خلال المدة الماضية.

وضمت قائمة المنتخب العُماني كلاً من: إبراهيم المخيني، أحمد الرواحي، إبراهيم الراجحي، حارب السعدي، خالد البريكي، عبد المجيد البلوشي، عبد الله فواز، أمجد الحارثي، أحمد الكعبي، جميل اليحمدي، محسن الغساني، ناصر الرواحي، عصام الصبحي، غانم الحبشي، مصعب الشقصي، زاهر الأغبري، تركي بيت ربيع، عبد الحافظ المخيني، خالد الظفيري، سلطان المرزوق، عاهد المشايخي، وليد المسلمي، أرشد العلوي، الحارث الحبيبي، حسين السعدي، ويوسف المالكي.

ويتطلع المنتخب العُماني بقيادة السكتيوي إلى المنافسة بقوة في البطولة الخليجية، بعدما استقر الجهاز الفني على المجموعة التي سيعتمد عليها خلال مشواره في «خليجي 27»، وسط ترقب جماهيري للظهور الذي سيقدمه المنتخب في جدة.

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الرياضة كرة القدم كأس الخليج أخبار عمان سلطنة عمان
الرياضة رياضة عربية

«النخبة الآسيوي»: ضربة رأس تقود نيفتشي لحسم مواجهة القوة الجوية

نيفتشي الأوزبكي هزم ضيفه القوة الجوية العراقي (الاتحاد الآسيوي)
نيفتشي الأوزبكي هزم ضيفه القوة الجوية العراقي (الاتحاد الآسيوي)
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«النخبة الآسيوي»: ضربة رأس تقود نيفتشي لحسم مواجهة القوة الجوية

نيفتشي الأوزبكي هزم ضيفه القوة الجوية العراقي (الاتحاد الآسيوي)
نيفتشي الأوزبكي هزم ضيفه القوة الجوية العراقي (الاتحاد الآسيوي)

سجل البديل زوران ماروشيتش هدفاً بضربة رأس متقنة في الدقيقة 83 ليفوز نيفتشي الأوزبكي 1 - صفر على ضيفه القوة الجوية العراقي الاثنين، بالمباراة التي احتضنها ملعب الاستقلال بمدينة فيرغانا الأوزبكية، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمنافسات منطقة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وجاء الهدف القاتل ليتجرع القوة الجوية خسارة مريرة رغم أنه كان الطرف الأكثر خطورة والأفضل هجومياً في أغلب أوقات المباراة، إلا أن سوء الحظ وغياب الفاعلية أمام المرمى حالا دون ترجمة محاولاته إلى أهداف.

وألغى حكم المباراة هدفاً لصالح القوة الجوية بداعي وجود خطأ داخل منطقة الجزاء أثناء تنفيذ ركلة حرة في الشوط الثاني.

وأفسد نيفتشي بهذا الفوز انطلاقة بطل كأس الاتحاد الآسيوي ثلاث مرات في البطولة القارية التي يعود إليها الفريق الأوزبكي بعد غياب عقدين من الزمن منذ مواجهته أمام الكرامة في مايو (أيار) 2007، ليحافظ على سجله الخالي من الهزائم أمام الأندية العراقية.

وتزيد هذه النتيجة من صعوبة مهمة الفريق العراقي الذي يسعى لتدارك بدايته البطيئة في رحلة الدفاع عن لقبه في دوري نجوم العراق، ويطمح للذهاب بعيداً في المسابقة القارية الكبرى.

وتقام البطولة بنظام مرحلة الدوري حيث يخوض كل فريق ثماني مباريات، على أن تتأهل أفضل ثمانية أندية من كل منطقة إلى دور 16 المقرر في مارس (آذار) 2027، تمهيداً لخوض الأدوار النهائية بنظام التجمع في السعودية.

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«ألعاب آسيا»: السلطات اليابانية ترفض دخول 3 من لاعبي المنتخب الأولمبي الكويتي

السلطات اليابانية ترفض دخول 3 من لاعبي المنتخب الأولمبي الكويتي (الشعار)
السلطات اليابانية ترفض دخول 3 من لاعبي المنتخب الأولمبي الكويتي (الشعار)
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«ألعاب آسيا»: السلطات اليابانية ترفض دخول 3 من لاعبي المنتخب الأولمبي الكويتي

السلطات اليابانية ترفض دخول 3 من لاعبي المنتخب الأولمبي الكويتي (الشعار)
السلطات اليابانية ترفض دخول 3 من لاعبي المنتخب الأولمبي الكويتي (الشعار)

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم أن السلطات اليابانية واللجنة المنظمة لـ«دورة الألعاب الآسيوية» رفضتا دخول 3 من لاعبي المنتخب الأولمبي إلى اليابان، رغم إصدار بطاقات لهم بمثابة «تأشيرة دخول».

وأوضح «الاتحاد» أن اللاعبين هم: عبد الرحمن عجاج وعلي حسن وناصر خضر، مبيناً أنه أتم جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع «اللجنة الأولمبية الكويتية» لدخولهم اليابان.

وأكد «الاتحاد» أنه استوفى جميع المتطلبات والمستندات المطلوبة في وقتها وبالشكل الصحيح، وأرسلها إلى «اللجنة الأولمبية الكويتية»، التي تواصلت رسمياً مع اللجنة المنظمة واستخرجت البطاقات، مشدداً على عدم وجود أي تقصير من الجانب الكويتي.

وأوضح أن «الاتحاد» و«اللجنة الأولمبية الكويتية» تعاملا مع المتطلبات وفق النظم واللوائح المعمول بها في جميع البطولات.

وبيّن «الاتحاد الكويتي» أن «الدورة» تقام تحت مظلة «المجلس الأولمبي الآسيوي»، الذي يكون تعامله المباشر مع اللجان الأولمبية وليس مع الاتحادات.

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