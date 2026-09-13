الحارس السنغالي إدوار ميندي يعتزل اللعب دولياً

اعتزل حارس المرمى السنغالي إدوار ميندي اللعب دولياً عن 34 عاماً، وفق ما أعلن الأحد في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد 8 أعوام و59 مباراة دولية بقميص «أسود تيرانغا».

وكتب حارس الأهلي السعودي، الذي دافع خلال مسيرته الاحترافية عن ألوان مرسيليا وريمس ورين في فرنسا، وتشيلسي في إنجلترا: «جيريجيف السنغال»، أي شكراً السنغال باللغة الولفية، مرفقاً عبارته بمقطع فيديو يستعرض أبرز محطاته مع المنتخب السنغالي.

واستعرض ميندي، الذي منحه أليو سيسيه أول ظهور دولي عام 2018، في الفيديو، التتويج بكأس الأمم الأفريقية 2021 بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح، إضافة إلى لقب نسخة 2025 على حساب المغرب المضيف بعد نهائي حُسم ميدانياً لصالح بلاده 1 - 0، قبل أن يمنحه الاتحاد الأفريقي للعبة لاحقاً لأصحاب الأرض بقرار إداري.

ومع قائده خاليدو كوليبالي، وإدريسا غانا غي، والنجم ساديو ماني، جسّد ميندي الجيل الذهبي للكرة السنغالية، وظل أحد أعمدة «أسود تيرانغا» خلال نهائيات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت هذا الصيف في الولايات المتحدة، حيث خرج السنغاليون من دور الـ32 على يد بلجيكا (2-3 بعد التمديد).

وأشاد المنتخب السنغالي بميندي، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً في رسالته: «هناك مسيرات تُقاس بعدد المباريات الدولية والألقاب والإحصاءات، وهناك مسيرات تُقاس بالمكانة التي تحتلها في ذاكرة شعب بأكمله. إدوار ميندي، قصتك مع أسود تيرانغا باتت الآن من هذه الفئة».