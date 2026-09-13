عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:14 دقيقه
الرياضة رياضة عربية

«أبطال أفريقيا»: انتفاضة حوريا كوناكري تُقصي شبيبة الساورة... وبيراميدز يتأهل «بخماسية»

شبيبة الساورة الجزائري ودّع دوري أبطال أفريقيا (نادي شبيبة الساورة)
شبيبة الساورة الجزائري ودّع دوري أبطال أفريقيا (نادي شبيبة الساورة)
TT
TT

«أبطال أفريقيا»: انتفاضة حوريا كوناكري تُقصي شبيبة الساورة... وبيراميدز يتأهل «بخماسية»

شبيبة الساورة الجزائري ودّع دوري أبطال أفريقيا (نادي شبيبة الساورة)
شبيبة الساورة الجزائري ودّع دوري أبطال أفريقيا (نادي شبيبة الساورة)

ودّع فريق شبيبة الساورة الجزائري بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم مبكراً من الدور التمهيدي الأول للمسابقة القارية، عقب خسارته 1 - 3 أمام مضيّفه حوريا كوناكري الغيني، في لقاء الإياب، الذي أقيم بينهما، الأحد.

وعجز الفريق الجزائري عن الاستفادة من فوزه في لقاء الذهاب 1 - 0 على منافسه، الأسبوع الماضي، ليخرج من البطولة، عقب خسارته 2 - 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتقدم ياخوبا جناجنا باري لحوريا كوناكري بهدف في الدقيقة 17، لكن إلياس فيصل حدوش منح التعادل لشبيبة الساورة في الدقيقة 72.

وقلب حوريا كوناكري المباراة رأساً على عقب في الدقائق الأخيرة من اللقاء، عقب تسجيله هدفين بواسطة مورلايي سيليا وسيلفي كوليبالي في الدقيقة 90 والثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، ليقتنص ورقة الترشح للدور المؤهل لمرحلة المجموعات في البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء.

ويلتقي حوريا كوناكري في الدور المقبل مع المريخ السوداني، الذي اجتاز عقبة باور ديناموز الزيمبابوي، بعدما تغلب عليه 2 - 0 في مجموع اللقاءين.

من جهته، صعد بيراميدز المصري للدور المؤهل لمرحلة المجموعات بذات البطولة، عقب فوزه الكاسح 5 - 1 على ضيفه غورماهيا الكيني، الأحد، في إياب الدور التمهيدي الأول للمسابقة القارية.

وكان بيراميدز تغلب 2 - 0 على غورماهيا في لقاء الذهاب، الذي أقيم، الأسبوع الماضي، في العاصمة الكينية نيروبي، ليفوز 7 - 1 على منافسه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وافتتح المغربي وليد الكرتي التسجيل لبيراميدز في الدقيقة 28، وأضاف زميلاه ناصر ماهر ويوسف أوباما الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 38 والأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وقلص ديفيد أوكوت أوديامبو الفارق بتسجيله هدف غورماهيا الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف مصطفى زيكو الهدفين الرابع والخامس لبيراميدز في الدقيقتين 90 والرابعة من الوقت الضائع للمباراة.

ويلعب بيراميدز المتوَّج باللقب عام 2025 في الدور المقبل مع المريخ بانتيو بطل جنوب السودان من أجل الصعود لمرحلة المجموعات.

مواضيع
الرياضة كرة القدم دوري أبطال أفريقيا رياضة مصرية أخبار الجزائر غينيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

البرازيلي بيزيرا يعتذر لجماهير الزمالك قبل رحيله

رياضة عربية البرازيلي خوان بيزيرا (نادي الزمالك)

البرازيلي بيزيرا يعتذر لجماهير الزمالك قبل رحيله

قدّم البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، اعتذاراً إلى إدارة النادي وجماهيره وزملائه والجهاز الفني قبل رحيله المرتقب.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
رياضة عربية الصفاقسي عوّض هزيمة الذهاب وتأهل على حساب شوتنغ ستارز (النادي الصفاقسي)
رياضة عربية

«الكونفدرالية الأفريقية»: الصفاقسي يتأهل لدور الـ32

تأهل النادي الصفاقسي إلى دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، بعد فوزه 2 - صفر على شوتنغ ستارز النيجيري.

«الشرق الأوسط» (تونس )
رياضة عالمية الألماني هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة (د.ب.أ)
رياضة عالمية

فليك سعيد برباعية البارسا... ويشيد بأديمي

أبدى الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على حساب ليفانتي بنتيجة 4-2، الأحد.

«الشرق الأوسط» (فالنسيا (إسبانيا))
رياضة عالمية الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ (يسار) يحتفل بهدفه في مرمى خيتافي (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

«لا ليغا»: أوباميانغ يسجل من جديد... ولاكورونيا يتعادل مع خيتافي

تعادل ديبورتيفو لاكورونيا مع مضيفه خيتافي 1 - 1، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (خيتافي (إسبانيا))
رياضة عالمية مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد (رويترز)
رياضة عالمية

كاريك مندهشاً: كيف احتُسب هدف هالاند؟

أبدى مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد دهشته من احتساب حكم المباراة هدف النرويجي هالاند خلال مباراة الديربي.

«الشرق الأوسط» (مانشستر)
الرياضة رياضة عربية

البرازيلي بيزيرا يعتذر لجماهير الزمالك قبل رحيله

البرازيلي خوان بيزيرا (نادي الزمالك)
البرازيلي خوان بيزيرا (نادي الزمالك)
TT
TT

البرازيلي بيزيرا يعتذر لجماهير الزمالك قبل رحيله

البرازيلي خوان بيزيرا (نادي الزمالك)
البرازيلي خوان بيزيرا (نادي الزمالك)

قدّم البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، اعتذاراً إلى إدارة النادي وجماهيره وزملائه والجهاز الفني قبل رحيله المرتقب عن صفوف الفريق والانتقال إلى شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وقال بيزيرا في بيان عبر حسابه بموقع «إنستغرام» للتواصل الاجتماعي، الأحد، إنه قضى موسماً رائعاً مع الزمالك، وكان أحد أفراد الفريق الذي تُوج بلقب الدوري، مؤكداً اعتزازه بالفترة التي قضاها داخل القلعة البيضاء.

وأضاف: «من القاهرة أود أن أعتذر لنادي الزمالك ومجلس إدارته ولزملائي اللاعبين كل واحد منهم وللجهاز الفني بالكامل ولجماهير الزمالك، وأتمنى أن تقبلوا هذا الاعتذار، وأنا على أتم الاستعداد لتقبُّل أي إجراءات تأديبية قد يفرضها عليَّ النادي».

وأوضح اللاعب البرازيلي أنه لا يمكنه تجاهل الحب الذي حظي به من جماهير الزمالك وهتافاتهم باسمه في المدرجات، مشيراً إلى أن هذا الدعم ساعده على تقديم أفضل ما لديه خلال الموسم الماضي بمساعدة زملائه.

وأكد بيزيرا أن علاقته بالجميع داخل الفريق ممتازة، وأنه يشعر بالامتنان تجاه النادي وإدارته بسبب رغبتهم في استمراره ومحاولاتهم للإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق.

وتابع: «اخترت الرحيل لأنني أعتقد أن لديَّ الآن فرصة عظيمة قد لا تتكرر، وهي بمنزلة حلم كبير لي ولعائلتي؛ ولهذا السبب أصررت على رغبتي في الانتقال في هذه المرحلة من مسيرتي بعد أن قدمت كل ما لديَّ للزمالك طوال الموسم الماضي، وهو ما شهد عليه جمهور النادي».

وشدد بيزيرا على احترامه لارتباطه الحالي بالزمالك ورغبته في إتمام انتقاله إلى ناديه الجديد وفقاً للشروط التي تحددها إدارة القلعة البيضاء.

وكشف بيزيرا: «اليوم كلاعب في نادي الزمالك ومع التقدير الكبير الذي أحمله للجميع داخل هذا النادي أتمنى أن تتحقق رغبتي وقراري بالانتقال إلى نادٍ جديد، وفقاً للشروط التي يحددها الزمالك، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أنني سأنسى الدور الذي لعبته الجماهير في مسيرتي».

وأكد اللاعب أنه يأمل في الرحيل عن الزمالك مع استمرار علاقته الطيبة بجميع أفراد النادي، مؤكداً أنه لم يجد خلال فترة وجوده سوى التقدير والاحترام والاحترافية العالية.

واختتم بيزيرا بيانه قائلاً: «سيظل نادي الزمالك وجماهيره فصلاً مضيئاً ودائماً في مسيرتي الكروية، ومرة أخرى أعتذر للجميع، وسأظل دائماً أعتز بنادي الزمالك وجماهيره الذين سيحتلون مكانة خاصة في قلبي».

مواضيع
الرياضة كرة القدم نادي الزمالك رياضة مصرية مصر
الرياضة رياضة عربية

«الكونفدرالية الأفريقية»: الصفاقسي يتأهل لدور الـ32

الصفاقسي عوّض هزيمة الذهاب وتأهل على حساب شوتنغ ستارز (النادي الصفاقسي)
الصفاقسي عوّض هزيمة الذهاب وتأهل على حساب شوتنغ ستارز (النادي الصفاقسي)
TT
TT

«الكونفدرالية الأفريقية»: الصفاقسي يتأهل لدور الـ32

الصفاقسي عوّض هزيمة الذهاب وتأهل على حساب شوتنغ ستارز (النادي الصفاقسي)
الصفاقسي عوّض هزيمة الذهاب وتأهل على حساب شوتنغ ستارز (النادي الصفاقسي)

تأهل النادي الصفاقسي إلى دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، بعد فوزه 2 - صفر على شوتنغ ستارز النيجيري، الأحد، في إياب الدور التمهيدي.

وكان الفريق التونسي قد خسر مباراة الذهاب بهدف دون رد، لكنه نجح في قلب النتيجة وانتزع بطاقة التأهل بمجموع المباراتين 2-1.

افتتح إياد بالوافي التسجيل في الدقيقة 27 بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من علي معلول.

وأضاف يوسف حبشية الهدف الثاني في الدقيقة 68 بضربة رأس، مستفيداً من تمريرة عرضية دقيقة من المخضرم علي معلول إثر ركلة حرة مباشرة.

ويواجه النادي الصفاقسي في الدور المقبل أكاديمية أمادو ديالو من ساحل العاج.

مواضيع
الرياضة كرة القدم تونس
الرياضة رياضة عربية

فتحي الجبال: نرغب في تحسين نتائج «القوة الجوية» في النخبة

فتحي الجبال المدير الفني لفريق القوة الجوية العراقي (نادي القوة الجوية)
فتحي الجبال المدير الفني لفريق القوة الجوية العراقي (نادي القوة الجوية)
TT
TT

فتحي الجبال: نرغب في تحسين نتائج «القوة الجوية» في النخبة

فتحي الجبال المدير الفني لفريق القوة الجوية العراقي (نادي القوة الجوية)
فتحي الجبال المدير الفني لفريق القوة الجوية العراقي (نادي القوة الجوية)

أعرب فتحي الجبال، المدير الفني لفريق القوة الجوية العراقي، عن أمله في تحقيق فريقه انطلاقة جيدة ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، حينما يحل ضيفاً على فريق نفيتشي الأوزبكي، مشيراً إلى أنه يرغب في تحسن نتائج الفريق خلال مشاركته بالمسابقة.

ويلتقي القوة الجوية مع مضيّفه نفيتشي، الاثنين، في الجولة الافتتاحية في منافسات منطقة الغرب بالمسابقة القارية، على ملعب الاستقلال في فيرجانا، حيث يعاني الفريق العراقي من بدايته الباهتة بالدوري المحلي، هذا الموسم، حيث يقبع في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط، بعد خوضه مبارياته السبع الأولى بالبطولة، التي تُوج بلقبها في الموسم الماضي.

وقال الجبال في المؤتمر الصحافي الذي عقده، الأحد، للحديث عن مباراة الغد: «تلقينا ترحيباً حاراً من نادي نفيتشي الذي وفر لنا ملعبه، ونشكره كثيراً على ذلك».

أضاف المدرب التونسي: «لم نبدأ الدوري العراقي بصورة جيدة، هذا الموسم، ونريد تحسين نتائجنا في هذه البطولة، ونعتقد أننا سنتمكن من إسعاد جماهيرنا غداً».

أوضح الجبال: «تابعنا فريق نفيتشي جيداً، وقمنا بتحليل لاعبيه بصورة فردية، وهذا أمر طبيعي تقوم به جميع الأندية قبل مواجهة منافسيها. جميع الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة تتمتع بمستوى جيد للغاية، وسيكون الحصول على النقاط الثلاث خارج ملعبنا أمراً هاماً للغاية بالنسبة لنا».

وأشار مدرب القوة الجوية: «الاتحاد العراقي لكرة القدم لم يوافق على طلبنا بتأجيل مباراة الزوراء بالدوري المحلي؛ ولذلك وصلنا إلى أوزبكستان على 3 دفعات، لكن هذا الأمر لن يؤثر إطلاقاً على مستوانا في اللقاء، وسوف نبذل أقصى الجهد داخل الملعب».

وشدد الجبال: «نفيتشي فريق قوي مثل بقية منافسينا، ولا يمكنني القول إن هناك فريقاً أقوى من الآخر، فجميع الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة قوية حقاً».

وتابع: «نعاني من غيابات كثيرة. نفتقد عدداً كبيراً من لاعبينا غداً، لكن ذلك لا يمكن أن يكون عذراً بالنسبة لنا. سنبذل قصارى جهدنا، وأعتقد أن لدينا لاعبين قادرين على تعويض الغائبين».

واختتم الجبال تصريحاته قائلاً: «نعلم أن نفيتشي قام بتسجيل مدافع برازيلي ولاعب وسط مهاجم لتدعيم صفوفه في البطولة، كما ندرك أن قيمة المنافس السوقية تبلغ 3 أضعاف قيمة فريقنا. إن لديهم عدداً كبيراً من اللاعبين الجيدين، لكن فريقي يضم أيضاً لاعبين مميزين، ونحن لا نخشاهم، جميع الأمور سوف يتم حسمها داخل الملعب».

مواضيع
الرياضة كرة القدم دوري النخبة الآسيوي أخبار العراق أوزبكستان