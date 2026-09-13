«أبطال أفريقيا»: انتفاضة حوريا كوناكري تُقصي شبيبة الساورة... وبيراميدز يتأهل «بخماسية»

ودّع فريق شبيبة الساورة الجزائري بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم مبكراً من الدور التمهيدي الأول للمسابقة القارية، عقب خسارته 1 - 3 أمام مضيّفه حوريا كوناكري الغيني، في لقاء الإياب، الذي أقيم بينهما، الأحد.

وعجز الفريق الجزائري عن الاستفادة من فوزه في لقاء الذهاب 1 - 0 على منافسه، الأسبوع الماضي، ليخرج من البطولة، عقب خسارته 2 - 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتقدم ياخوبا جناجنا باري لحوريا كوناكري بهدف في الدقيقة 17، لكن إلياس فيصل حدوش منح التعادل لشبيبة الساورة في الدقيقة 72.

وقلب حوريا كوناكري المباراة رأساً على عقب في الدقائق الأخيرة من اللقاء، عقب تسجيله هدفين بواسطة مورلايي سيليا وسيلفي كوليبالي في الدقيقة 90 والثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، ليقتنص ورقة الترشح للدور المؤهل لمرحلة المجموعات في البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء.

ويلتقي حوريا كوناكري في الدور المقبل مع المريخ السوداني، الذي اجتاز عقبة باور ديناموز الزيمبابوي، بعدما تغلب عليه 2 - 0 في مجموع اللقاءين.

من جهته، صعد بيراميدز المصري للدور المؤهل لمرحلة المجموعات بذات البطولة، عقب فوزه الكاسح 5 - 1 على ضيفه غورماهيا الكيني، الأحد، في إياب الدور التمهيدي الأول للمسابقة القارية.

وكان بيراميدز تغلب 2 - 0 على غورماهيا في لقاء الذهاب، الذي أقيم، الأسبوع الماضي، في العاصمة الكينية نيروبي، ليفوز 7 - 1 على منافسه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وافتتح المغربي وليد الكرتي التسجيل لبيراميدز في الدقيقة 28، وأضاف زميلاه ناصر ماهر ويوسف أوباما الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 38 والأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وقلص ديفيد أوكوت أوديامبو الفارق بتسجيله هدف غورماهيا الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف مصطفى زيكو الهدفين الرابع والخامس لبيراميدز في الدقيقتين 90 والرابعة من الوقت الضائع للمباراة.

ويلعب بيراميدز المتوَّج باللقب عام 2025 في الدور المقبل مع المريخ بانتيو بطل جنوب السودان من أجل الصعود لمرحلة المجموعات.