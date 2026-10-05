حمدي فتحي يرتدي قناعاً طبياً في تدريبات الوكرة القطري

عاد الدولي المصري حمدي فتحي، لاعب وسط الوكرة القطري، إلى التدريبات الجماعية لفريقه بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية.

وظهر فتحي في المران الأخير للوكرة مرتدياً قناعاً واقياً على مستوى الأنف، بعد خضوعه لتدخل جراحي إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة السيلية في بطولة كأس قطر، قبل انطلاق فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وجاءت عودة اللاعب في وقت يستعد فيه الوكرة لمواجهة الغرافة، الخميس المقبل، على استاد خليفة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري القطري، بينما لم يتحدد بعد موقفه من المشاركة بصورة أساسية في اللقاء.

وكانت الإصابة قد حرمت حمدي فتحي من الانضمام إلى صفوف المنتخب المصري خلال فترة التوقف الأخيرة.

ويعد فتحي من العناصر الأساسية في صفوف الوكرة، بعدما انضم إلى الفريق في صيف 2023 قادماً من الأهلي المصري، قبل أن يجدد النادي عقده ليستمر ضمن صفوفه حتى يونيو (حزيران) 2029.

وتبقى عودة اللاعب إلى التدريبات مؤشراً إيجابياً للجهاز الفني للوكرة قبل استئناف منافسات الدوري، في ظل الاعتماد عليه كأحد العناصر المؤثرة في خط الوسط.