محرز يصل الدوحة تمهيداً للانضمام إلى الشمال

وصل الدولي الجزائري رياض محرز إلى العاصمة القطرية الدوحة، الاثنين، تمهيداً لإتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف نادي الشمال القطري في صفقة انتقال حر.

وذكر نادي الشمال عبر حسابه الرسمي أن محرز وصل إلى الدوحة من أجل الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة، في خطوة تسبق استكمال الإجراءات الرسمية والتوقيع على عقود انضمامه إلى الفريق.

وكانت المفاوضات بين الشمال واللاعب الجزائري قد شهدت تطوراً خلال الأيام الماضية، قبل التوصل إلى اتفاق بشأن انتقاله، لتصبح الصفقة قريبة من الإعلان الرسمي بعد الانتهاء من الفحص الطبي واستكمال الجوانب التعاقدية.

ويملك محرز، البالغ من العمر 35 عاماً، مسيرة حافلة في الملاعب الأوروبية، حيث برز مع ليستر سيتي وساهم في تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2015 – 2016، قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي الذي حقق معه العديد من البطولات المحلية والقارية، من بينها دوري أبطال أوروبا.

وخاض محرز تجربته الأخيرة مع أهلي جدة السعودي، حيث قاده لحصد لقبين متتاليين بدوري النخبة الآسيوي في قبل أن يصبح متاحاً للانتقال الحر.

ومن المنتظر أن يمثل انضمام محرز إضافة هجومية بارزة للشمال، كما سيجمعه في الفريق مع مواطنه بغداد بونجاح، في حال إتمام الصفقة بصورة رسمية خلال الفترة المقبلة.