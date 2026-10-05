الكشف عن تفاصيل إصابة الفرنسي جاكيه مدافع ليفربول

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن المدافع الشاب جيريمي جاكيه غاب عن مواجهة بلجيكا، الاثنين، في دوري أمم أوروبا، بسبب معاناته من شد عضلي في الأوتار الخلفية لركبته اليسرى.

شارك جاكيه (21 عاماً) أساسياً في آخر مباراتين للمنتخب الفرنسي، حيث فاز الديوك على بلجيكا بهدف ثم تعادلوا 1 - 1 مع إيطاليا، ولكن مدافع ليفربول الإنجليزي سيغيب عن المباراة الرابعة والأخيرة لمنتخب بلاده.

ولم يحدد بيان اتحاد الكرة الفرنسي المدة اللازمة لتعافي جيريمي جاكيه من إصابته، ولكن من المنتظر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية عند العودة إلى ناديه.

ويعد جاكيه ركيزة أساسية في خطط الإسباني أندوني إيراولا مدرب ليفربول الذي أشركه أساسياً في 6 من أصل أول 7 مباريات للفريق هذا الموسم.

وغاب جاكيه عن النصف الثاني من الموسم الماضي 2025 - 2026 بسبب إصابة في الكتف، كما عانى من مشكلات في الركبة خلال الاستعداد لمنافسات الموسم الحالي 2026 - 2027.