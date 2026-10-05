«دوري الأمم الأوروبية»: قبرص تقلب تأخرها لفوز قاتل على لاتفيا

قلب منتخب قبرص تأخره بهدف إلى فوز قاتل على لاتفيا 1-2، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية بالمستوى الثالث في دوري الأمم الأوروبية.

ورفع منتخب قبرص رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد منتخب لاتفيا عند نقطة واحدة فقط المركز الرابع والأخير.

ويلتقي منتخب الجبل الأسود (المتصدر برصيد تسع نقاط) مع منتخب أرمينيا صاحب المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، في وقت لاحق من اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة ذاته بالمجموعة.

وتقدم منتخب لاتفيا في الدقيقة 57 عن طريق إدوارد داشكيفيتش، ثم أدرك منتخب قبرص التعادل عن طريق إيونيس كوستي في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني سجل ماركوس إدواردز الهدف الثاني لمنتخب قبرص.