بوتاس سائق «فورمولا 1» يتوجه إلى جائزة سنغافورة الكبرى بالدراجة من ماليزيا

سيتوجه فالتيري بوتاس سائق «كاديلاك» في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات إلى جائزة سنغافورة الكبرى على متن دراجته الهوائية من ماليزيا، بعدما انسحب من جائزة البحرين الكبرى الأحد على حلبة سيبانغ، واستقل دراجته مباشرة.

وقرر السائق الفنلندي المخضرم، المعروف بشغفه برياضة الدراجات، عدم السفر جواً أو بالسيارة لمسافة 350 كيلومتراً، بل أن يصل إلى هناك معتمداً على قوته البدنية وحدها.

وقالت متحدثة باسم الفريق إن وصول بوتاس إلى هناك سيستغرق ثلاثة أيام. وتنطلق التجارب الحرة لسباق سنغافورة الجمعة، في حين تُقام الارتباطات الإعلامية للسائقين الخميس.

ونشر بوتاس مقطع فيديو على «إنستغرام» يظهره وهو يقود دراجته في الظلام في حين يضيء مصباح الطريق أمامه.

وشارك السائق (37 عاماً) في العديد من سباقات الدراجات على مر السنين، في حين تعد شريكته الأسترالية تيفاني كرومويل متسابقة محترفة في سباقات الطرق والدراجات على الطرق الحصوية.

وكانت كرومويل قد نشرت الأسبوع الماضي مقطع فيديو على حسابها في «إنستغرام» يظهرها إلى جانب بوتاس خلال تدريباتهما في محيط مزارع زيت النخيل وعلى ساحل سيبانغ الماليزية.