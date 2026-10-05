مبابي يتهكم على أنباء غضبه من ريال مدريد وزيدان

يتعرض كيليان مبابي نجم ريال مدريد لانتقادات من جماهير الفريق خلال فترة التوقف الدولي بعد إصابته مع منتخب فرنسا خلال مواجهة تركيا، والعودة إلى العاصمة الإسبانية، لكنه غادر مقر التدريبات ليحصل على إجازة سلبية.

التزم مبابي الصمت تجاه هذه الانتقادات، ولكنه رد على مزاعم تقرير من مراسل «راديو ماركا» الإسباني، الذي زعم فيه أن النجم الفرنسي كان غاضباً من إدارة ريال مدريد لعدم إطلاق حملة لدعمه إعلامياً في سباق المنافسة على الفوز بجائزة «الكرة الذهبية» لأفضل لاعب في العالم، وذلك على هامش مواجهة الديربي أمام أتلتيكو مدريد.

وأشار إلى أن حالة مبابي في الديربي كانت دليلاً على إحباطه من مسؤولي الريال، لافتاً إلى أنه كان غاضباً، وأبدى استياءه أيضاً من زين الدين زيدان مدرب منتخب فرنسا الذي تحفّظ أيضاً على دعمه إعلامياً لاستشعاره الحرج في ظل تنافس عثمان ديمبيلي أيضاً على الجائزة المرموقة.

ورد كيليان مبابي على هذه الأنباء عبر منشور لـ«راديو ماركا» على شبكة «إنستغرام»؛ إذ كتب: «نعم، حسناً، نعم، وكنت غاضباً أيضاً من العمة الكبرى!»، مع رموز تعبيرية ضاحكة.