السلطان رئيساً لنادي النصر حتى ديسمبر... ورونالدو يتقدم التدريبات

كشفت مصادر «الشرق الأوسط» أن تكليف مجلس إدارة نادي النصر الجديد، برئاسة أحمد السلطان، اعتمدت بدايته اعتباراً من 1 أكتوبر (كانون الأول) الحالي، على أن يستمر المجلس في مهمته حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أو لحين انتقال ملكية النادي إلى المالك الجديد، أيهما أقرب.

وأوضحت المصادر أن عدداً من عقود الموظفين التي أبرمت أخيراً جرى تحديد مدتها حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك لمنح المالك الجديد مساحة من الحرية في اتخاذ قراراته بشأن استمرار تلك العقود أو تعديلها أو إبرام عقود جديدة.

رونالدو يتقدم تدريبات النصر (نادي النصر)

ميدانياً، شارك البرتغالي كريستيانو رونالدو في التدريبات الجماعية لفريق النصر، اليوم، بعد عودته إلى العاصمة الرياض، فيما استعان الأسترالي أنج بوستيكوغلو، مدرب الفريق، بتسعة لاعبين من فريق تحت 21 عاماً، لإكمال التدريبات في ظل غياب عدد من لاعبي الفريق الدوليين.

وشهدت التدريبات حضوراً معنوياً كبيراً، وسط تركيز من الجهاز الفني على رفع جاهزية اللاعبين، حيث طالب بوستيكوغلو جميع العناصر بالاستعداد للمرحلة المقبلة، في ظل التحضير لمواجهة الدرعية المقبلة، والتي قد تشهد منح الفرصة لعدد من الأسماء للمشاركة، خصوصاً في ظل غياب اللاعبين الدوليين.