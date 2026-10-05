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السلطان رئيساً لنادي النصر حتى ديسمبر... ورونالدو يتقدم التدريبات

كريستيانو رونالدو في التدريبات الجماعية لفريق النصر (نادي النصر)
كريستيانو رونالدو في التدريبات الجماعية لفريق النصر (نادي النصر)
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السلطان رئيساً لنادي النصر حتى ديسمبر... ورونالدو يتقدم التدريبات

كريستيانو رونالدو في التدريبات الجماعية لفريق النصر (نادي النصر)
كريستيانو رونالدو في التدريبات الجماعية لفريق النصر (نادي النصر)

كشفت مصادر «الشرق الأوسط» أن تكليف مجلس إدارة نادي النصر الجديد، برئاسة أحمد السلطان، اعتمدت بدايته اعتباراً من 1 أكتوبر (كانون الأول) الحالي، على أن يستمر المجلس في مهمته حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أو لحين انتقال ملكية النادي إلى المالك الجديد، أيهما أقرب.

وأوضحت المصادر أن عدداً من عقود الموظفين التي أبرمت أخيراً جرى تحديد مدتها حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك لمنح المالك الجديد مساحة من الحرية في اتخاذ قراراته بشأن استمرار تلك العقود أو تعديلها أو إبرام عقود جديدة.

رونالدو يتقدم تدريبات النصر (نادي النصر)

ميدانياً، شارك البرتغالي كريستيانو رونالدو في التدريبات الجماعية لفريق النصر، اليوم، بعد عودته إلى العاصمة الرياض، فيما استعان الأسترالي أنج بوستيكوغلو، مدرب الفريق، بتسعة لاعبين من فريق تحت 21 عاماً، لإكمال التدريبات في ظل غياب عدد من لاعبي الفريق الدوليين.

وشهدت التدريبات حضوراً معنوياً كبيراً، وسط تركيز من الجهاز الفني على رفع جاهزية اللاعبين، حيث طالب بوستيكوغلو جميع العناصر بالاستعداد للمرحلة المقبلة، في ظل التحضير لمواجهة الدرعية المقبلة، والتي قد تشهد منح الفرصة لعدد من الأسماء للمشاركة، خصوصاً في ظل غياب اللاعبين الدوليين.

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نادي النصر كريستيانو رونالدو السعودية

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رسمياً… أحمد السلطان رئيساً لنادي النصر

أحمد بن صالح السلطان رئيساً لنادي النصر (الشرق الأوسط)
أحمد بن صالح السلطان رئيساً لنادي النصر (الشرق الأوسط)
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رسمياً… أحمد السلطان رئيساً لنادي النصر

أحمد بن صالح السلطان رئيساً لنادي النصر (الشرق الأوسط)
أحمد بن صالح السلطان رئيساً لنادي النصر (الشرق الأوسط)

أعلن نادي النصر تشكيل مجلس إدارة شركة النادي برئاسة أحمد بن صالح السلطان، وعضوية ستة أعضاء، وذلك ضمن الهيكلة الإدارية الجديدة للنادي.

وضم المجلس كلاً من فهد بن عبدالرحمن السالم، وسلطان عبدالملك آل الشيخ، وعبدالرحمن بن عبدالله العبيان، وعبدالإله بن محمد العذل، وغنام بن عبدالله الغنام، ونايف بن سمير الخيرالله.

ويتولى المجلس الجديد إدارة شؤون شركة نادي النصر والإشراف على الملفات الإدارية والتنظيمية خلال المرحلة المقبلة.

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نادي النصر السعودية
الرياضة رياضة سعودية

رضا بترجي رئيساً جديداً لنادي الاتحاد

رضا بترجي رئيساً للاتحاد (الشرق الأوسط)
رضا بترجي رئيساً للاتحاد (الشرق الأوسط)
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رضا بترجي رئيساً جديداً لنادي الاتحاد

رضا بترجي رئيساً للاتحاد (الشرق الأوسط)
رضا بترجي رئيساً للاتحاد (الشرق الأوسط)

اعتمدت شركة نادي الاتحاد التشكيل الجديد لمجلس إدارتها، برئاسة رضا بترجي، وعضوية كل من عبد العزيز الزيد، وفارس الحجيلان، وصهيب جمجوم، وطه ناظر، وعبد الله البلوي، والوليد الحيدر.

وضم التشكيل الجديد ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة السابق، هم: عبد العزيز الزيد وفارس الحجيلان وصهيب جمجوم، في حين انضم إلى المجلس كل من طه ناظر وعبد الله البلوي والوليد الحيدر.

ويخلف بترجي في رئاسة المجلس فهد سندي، الذي واجه انتقادات واسعة من جماهير الاتحاد خلال الفترة الماضية، في ظل عدم رضاهم عن المستويات والنتائج التي حققها الفريق في الموسم الماضي.

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نادي الاتحاد السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الصبان رئيساً والأهلي يعلن تشكيل مجلس إدارته الجديد

عبد الله بن عيدروس الصبان (الشرق الأوسط)
عبد الله بن عيدروس الصبان (الشرق الأوسط)
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الصبان رئيساً والأهلي يعلن تشكيل مجلس إدارته الجديد

عبد الله بن عيدروس الصبان (الشرق الأوسط)
عبد الله بن عيدروس الصبان (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة النادي الأهلي تشكيل مجلس إدارتها الجديد برئاسة عبد الله بن عيدروس الصبان، في خطوة إدارية جديدة تتزامن مع المرحلة الانتقالية التي تشهدها شركات الأندية السعودية.

وضم المجلس الجديد، إلى جانب الصبان، كلاً من جايك سيلفرستين، وأحمد بن حامد الثبيتي، ومحمد بن عمار الدباغ، وإياد بن رشاد رضا، وحسين بن حسن عيد، وعاطف بن مهدي مقني، أعضاءً في مجلس الإدارة.

ويأتي اختيار الصبان رئيساً للمجلس ضمن الترتيبات الجديدة لإعادة هيكلة مجالس إدارات الأندية، إذ يتولى المنصب من خارج ممثلي صندوق الاستثمارات العامة، فيما يستمر الثبيتي وسيلفرستين في عضوية المجلس بعد وجودهما في التشكيل السابق.

ويمتلك الصبان خبرة إدارية وتنفيذية، إذ سبق له تولي مناصب قيادية في قطاع التجزئة وسلاسل الإمداد، إلى جانب ارتباطه بالنادي الأهلي ودعمه لمسيرته خلال السنوات الماضية.

ويأتي التغيير الإداري في الأهلي ضمن مرحلة أوسع تشهدها شركات الأندية السعودية، في ظل التطورات المرتبطة بملكية الأندية وإعادة ترتيب مجالس إداراتها، مع استمرار العمل على استكمال الإجراءات التنظيمية للمرحلة المقبلة.

وكانت شركة النادي الأهلي قد أكدت في أغسطس (آب) الماضي استمرار مجلس إدارتها في أداء مهامه، وعدم تأثر أعماله بإجراءات نقل ملكية أسهم المؤسسات غير الربحية.

ويفتح المجلس الجديد صفحة إدارية مختلفة في الأهلي، في وقت يواصل فيه الفريق الأول لكرة القدم منافساته المحلية والقارية، وسط تطلعات إلى تعزيز الاستقرار الإداري والحوكمة ودعم مشروع النادي.

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