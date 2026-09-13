فليك سعيد برباعية البارسا... ويشيد بأديمي

أبدى الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على حساب ليفانتي بنتيجة 4 - 2، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال فليك في تصريحات عقب المباراة: «بدأنا بشكل رائع للغاية، لكننا تراجعنا قليلاً نوعاً ما، احتجنا للعب بهدوء أكبر، أرضية الملعب لم تكن في حالة مثالية وكانت جافة للغاية».

وعن هدف ليفانتي الأول، قال فليك: «أتحمل مسؤولية هذا الهدف، أردنا إجراء تغيير وكان تشافي إسبارت يريد ذلك، لكننا قررنا الانتظار، لكنني سعيد بفوزنا وأننا بدأنا المباراة بطريقة رائعة».

وتحدث فليك عن أداء مواطنه كريم أديمي، الذي سجل الهدف الرابع لبرشلونة في المباراة.

وقال فليك: «لست متفاجئا بأديمي، حينما يكون في كامل تركيزه يكون رائعاً للغاية وهذا ما يجب عليك فعله دائماً كلاعب».

وأضاف: «هذا سبب قرارنا التعاقد معه، أعرفه منذ سنوات، وأعلم ما يمكنه فعله، أنه لاعب مميز ويجب عليه إظهار هذا دائماً».

وتابع: «لا يمكنه أن يتراخى أبداً، عليه أن يتطلع للمضي قدماً وهذا ما أريده منه».

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.