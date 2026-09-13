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الرياضة رياضة عالمية

كاريك مندهشاً: كيف احتُسب هدف هالاند؟

مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد (رويترز)
مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد (رويترز)
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كاريك مندهشاً: كيف احتُسب هدف هالاند؟

مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد (رويترز)
مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد (رويترز)

أبدى مايكل كاريك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، دهشته من احتساب حكم المباراة هدف النرويجي إرلينغ هالاند، لاعب مانشستر سيتي، خلال مباراة الفريقين في الديربي، لكنه رفض أن يتسبب هذا الهدف في تغيير مسار الفريق بأكمله خلال الموسم الحالي.

وتحدى مانشستر سيتي النقص العددي، وواصل انطلاقته الرائعة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، هذا الموسم، بعدما حقق انتصاراً ثميناً ومستحقاً 1 - 0 على مانشستر يونايتد، في قمة مباريات المرحلة الرابعة للمسابقة العريقة، على ملعب «أولد ترافورد»، معقل الفريق الملقب بـ«الشياطين الحمر».

وعانى مانشستر سيتي، الذي خاض أول ديربي أمام يونايتد من دون المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا منذ 10 أعوام، من النقص العددي في صفوفه، عقب طرد مثير للجدل لنجمه فيل فودين في الدقيقة 23، في أعقاب كرة مشتركة مع برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق هالاند في الدقيقة 60، حيث رفض حكم المباراة احتسابه في بداية الأمر بداعي التسلل حينما استقبل التمريرة التي جاء منها الهدف، قبل أن يعدل عن قراره بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، التي أشارت إلى عدم تدخل الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، الذي كان في موقف تسلل، خلال تسجيل اللاعب النرويجي الهدف.

وتحدث كاريك عن هدف هالاند في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» عقب المباراة، حيث قال: «أنا في حيرة من أمري. لقد وضعنا أنظمة وإجراءات محددة للمباريات؛ إذ يوجد أشخاص في غرف المراقبة يتابعون الشاشات لاتخاذ مثل هذه القرارات».

أضاف المدرب الإنجليزي: «الأمر المقلق حقاً هو ما إذا كان هذا هو التفسير الحالي لقوانين كرة القدم، فإذا كان هذا هو المفهوم السائد لعدم التدخل في مجريات اللعب، فهذا يثير قلقي بشدة. إنه تفسير مثير للاستغراب».

وأضاف: «لن يغير هذا القرار مسار الموسم بأكمله، لكنه كان له تأثير كبير في مجريات المباراة. لم يكن ذلك القرار بيدينا اليوم، فالمسؤولية تقع علينا في خلق الفرص، وتسجيل الأهداف بعد ذلك».

أوضح مدرب يونايتد: «لقد أتيحت لنا بعض الفرص، وبالطبع تقع المسؤولية علينا لاستغلالها، لكن اللحظات الحاسمة في مباريات كهذه يكون لها تأثير كبير».

وشدد كاريك: «لقد قدمنا أداءً جيداً في جوانب عديدة، وبدا أننا نتطور ونفرض سيطرتنا تدريجياً على مجريات اللعب، كما شكلنا خطورة واضحة. سوف نستخلص الإيجابيات من مباراة اليوم ونمضي قدماً، لكننا لن نتجاوز الأمر ببساطة أو دون تفكير عميق».

واختتم كاريك حديثه قائلاً: «كان بإمكاننا خلق المزيد من الفرص، وهذا أمر يتعين علينا التعامل معه، لكن الفرصة كانت متاحة بالفعل. هذه هي هزيمتنا الثانية منذ أن توليت المسؤولية، إلا أننا فريق جيد، وسنعود قريباً إلى طريق الانتصارات».

واصل مانشستر يونايتد، الذي عجز عن التتويج باللقب منذ موسم 2012 - 2013، بدايته المحبطة في المسابقة هذا الموسم، بعدما تجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر، بعدما تكبد خسارتين مقابل فوز وحيد وتعادل واحد.

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فليك سعيد برباعية البارسا... ويشيد بأديمي

الألماني هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة (د.ب.أ)
الألماني هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة (د.ب.أ)
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فليك سعيد برباعية البارسا... ويشيد بأديمي

الألماني هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة (د.ب.أ)
الألماني هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة (د.ب.أ)

أبدى الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على حساب ليفانتي بنتيجة 4 - 2، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال فليك في تصريحات عقب المباراة: «بدأنا بشكل رائع للغاية، لكننا تراجعنا قليلاً نوعاً ما، احتجنا للعب بهدوء أكبر، أرضية الملعب لم تكن في حالة مثالية وكانت جافة للغاية».

وعن هدف ليفانتي الأول، قال فليك: «أتحمل مسؤولية هذا الهدف، أردنا إجراء تغيير وكان تشافي إسبارت يريد ذلك، لكننا قررنا الانتظار، لكنني سعيد بفوزنا وأننا بدأنا المباراة بطريقة رائعة».

وتحدث فليك عن أداء مواطنه كريم أديمي، الذي سجل الهدف الرابع لبرشلونة في المباراة.

وقال فليك: «لست متفاجئا بأديمي، حينما يكون في كامل تركيزه يكون رائعاً للغاية وهذا ما يجب عليك فعله دائماً كلاعب».

وأضاف: «هذا سبب قرارنا التعاقد معه، أعرفه منذ سنوات، وأعلم ما يمكنه فعله، أنه لاعب مميز ويجب عليه إظهار هذا دائماً».

وتابع: «لا يمكنه أن يتراخى أبداً، عليه أن يتطلع للمضي قدماً وهذا ما أريده منه».

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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الرياضة رياضة عالمية

«لا ليغا»: أوباميانغ يسجل من جديد... ولاكورونيا يتعادل مع خيتافي

الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ (يسار) يحتفل بهدفه في مرمى خيتافي (إ.ب.أ)
الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ (يسار) يحتفل بهدفه في مرمى خيتافي (إ.ب.أ)
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«لا ليغا»: أوباميانغ يسجل من جديد... ولاكورونيا يتعادل مع خيتافي

الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ (يسار) يحتفل بهدفه في مرمى خيتافي (إ.ب.أ)
الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ (يسار) يحتفل بهدفه في مرمى خيتافي (إ.ب.أ)

تعادل ديبورتيفو لاكورونيا مع مضيفه خيتافي 1 - 1، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع ديبورتيفو لاكورونيا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس، بفارق نقطة خلف إشبيلية الرابع، وبالفارق نفسه خلف ديبورتيفو ألافيس صاحب المركز الثالث.

وعلى الجانب الآخر، رفع خيتافي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع عشر.

وتقدم خيتافي في الدقيقة الـ66 عن طريق رامون تيراتس، ثم أدرك ديبورتيفو لاكورونيا التعادل عن طريق الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ في الدقيقة الـ78.

وواصل أوباميانغ، لاعب آرسنال وبرشلونة والقادسية ومرسيليا السابق، التسجيل للمباراة الخامسة توالياً، ليصل إلى هدفه الخامس في «الليغا» هذا الموسم، محتلاً المركز الخامس في قائمة الهدافين خلف الرباعي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، وسيرجيو كاميللو لاعب رايو فايكانو، وثنائي برشلونة رافينيا ولامين يامال، ولكل منهم 6 أهداف.

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«الدوري الإيطالي»: نابولي يستعيد عافيته بهدف في بولونيا

احتفال لاعبي نابولي بهدف لوبوتكا (إ.ب.أ)
احتفال لاعبي نابولي بهدف لوبوتكا (إ.ب.أ)
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«الدوري الإيطالي»: نابولي يستعيد عافيته بهدف في بولونيا

احتفال لاعبي نابولي بهدف لوبوتكا (إ.ب.أ)
احتفال لاعبي نابولي بهدف لوبوتكا (إ.ب.أ)

استعاد نابولي عافيته بعد ثلاث هزائم متتالية ضمن كل المسابقات، بتخطّيه ضيفه بولونيا 1-0 الأحد ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين نابولي للاعب وسطه السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا صاحب هدف الفوز في الدقيقة 66 على ملعب دييغو أرماندو مارادونا في الجنوب الإيطالي.

ورفع نابولي رصيده إلى ست نقاط في المركز التاسع بتحقيقه فوزه الثاني في الدوري، بعد أول على جنوا (2-0) افتتاحاً، فيما تجمّد رصيد بولونيا عند نقطة واحدة من تعادل وثلاث هزائم في المركز السابع عشر.

ووضع فريق المدرب ماسيميليانو أليغري حدّاً لسلسلة من ثلاث هزائم متتالية محلياً وأوروبياً، جاءت أمام كومو (1-2) وإنتر (2-3) في المرحلتين الأخيرتين من الدوري، وأمام آرسنال الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا (0-1).

وألغى الحكم كيفن بوناتشينا هدفاً لبولونيا برأسية البلجيكي أرتور تيات بداعي التسلل، وذلك عقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد «في إيه آر».

ومنح لوبوتكا نقاط الفوز لنابولي مترجماً عملاً جماعياً مميزاً وسلسلة من التمريرات بين جوفاني دي لورينزو والبلجيكي كيفن دي بروين والبديل كوستانتينو فافاسولي الذي لعب عرضية من الجهة اليمنى، تابعها السلوفاكي بيمناه من على مشارف منطقة الياردات الست إلى المرمى (66).

وتُختتم مباريات الأحد بحلول يوفنتوس ضيفاً على ساسوولو.

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