كاريك مندهشاً: كيف احتُسب هدف هالاند؟

أبدى مايكل كاريك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، دهشته من احتساب حكم المباراة هدف النرويجي إرلينغ هالاند، لاعب مانشستر سيتي، خلال مباراة الفريقين في الديربي، لكنه رفض أن يتسبب هذا الهدف في تغيير مسار الفريق بأكمله خلال الموسم الحالي.

وتحدى مانشستر سيتي النقص العددي، وواصل انطلاقته الرائعة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، هذا الموسم، بعدما حقق انتصاراً ثميناً ومستحقاً 1 - 0 على مانشستر يونايتد، في قمة مباريات المرحلة الرابعة للمسابقة العريقة، على ملعب «أولد ترافورد»، معقل الفريق الملقب بـ«الشياطين الحمر».

وعانى مانشستر سيتي، الذي خاض أول ديربي أمام يونايتد من دون المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا منذ 10 أعوام، من النقص العددي في صفوفه، عقب طرد مثير للجدل لنجمه فيل فودين في الدقيقة 23، في أعقاب كرة مشتركة مع برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق هالاند في الدقيقة 60، حيث رفض حكم المباراة احتسابه في بداية الأمر بداعي التسلل حينما استقبل التمريرة التي جاء منها الهدف، قبل أن يعدل عن قراره بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، التي أشارت إلى عدم تدخل الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، الذي كان في موقف تسلل، خلال تسجيل اللاعب النرويجي الهدف.

وتحدث كاريك عن هدف هالاند في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» عقب المباراة، حيث قال: «أنا في حيرة من أمري. لقد وضعنا أنظمة وإجراءات محددة للمباريات؛ إذ يوجد أشخاص في غرف المراقبة يتابعون الشاشات لاتخاذ مثل هذه القرارات».

أضاف المدرب الإنجليزي: «الأمر المقلق حقاً هو ما إذا كان هذا هو التفسير الحالي لقوانين كرة القدم، فإذا كان هذا هو المفهوم السائد لعدم التدخل في مجريات اللعب، فهذا يثير قلقي بشدة. إنه تفسير مثير للاستغراب».

وأضاف: «لن يغير هذا القرار مسار الموسم بأكمله، لكنه كان له تأثير كبير في مجريات المباراة. لم يكن ذلك القرار بيدينا اليوم، فالمسؤولية تقع علينا في خلق الفرص، وتسجيل الأهداف بعد ذلك».

أوضح مدرب يونايتد: «لقد أتيحت لنا بعض الفرص، وبالطبع تقع المسؤولية علينا لاستغلالها، لكن اللحظات الحاسمة في مباريات كهذه يكون لها تأثير كبير».

وشدد كاريك: «لقد قدمنا أداءً جيداً في جوانب عديدة، وبدا أننا نتطور ونفرض سيطرتنا تدريجياً على مجريات اللعب، كما شكلنا خطورة واضحة. سوف نستخلص الإيجابيات من مباراة اليوم ونمضي قدماً، لكننا لن نتجاوز الأمر ببساطة أو دون تفكير عميق».

واختتم كاريك حديثه قائلاً: «كان بإمكاننا خلق المزيد من الفرص، وهذا أمر يتعين علينا التعامل معه، لكن الفرصة كانت متاحة بالفعل. هذه هي هزيمتنا الثانية منذ أن توليت المسؤولية، إلا أننا فريق جيد، وسنعود قريباً إلى طريق الانتصارات».

واصل مانشستر يونايتد، الذي عجز عن التتويج باللقب منذ موسم 2012 - 2013، بدايته المحبطة في المسابقة هذا الموسم، بعدما تجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر، بعدما تكبد خسارتين مقابل فوز وحيد وتعادل واحد.