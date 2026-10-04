عبدالعزيز بن أحمد لـ«الشرق الأوسط»: أهدي الجائزة لحفيدتي نوف

أهدى الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، مالك مربط عذبة، جائزة الفرس «نوف عذبة» إلى حفيدته نوف، والتي تشترك مع الفرس في نفس الاسم، وذلك عقب ختام منافسات النسخة الخامسة عشرة من البطولة الوطنية لجمال الخيل العربية الأصيلة، التي أقيمت في مزرعة الخالدية غرب الرياض.

وأحرزت «نوف عذبة» ذهبية بطولة الأفراس، فيما نال المهر «نادر عذبة» برونزية الأمهار.

وقال الأمير عبدالعزيز بن أحمد، في حديث لـ«الشرق الأوسط» عقب التتويج، رداً على سؤال عمّن يهديه الجائزة: «أنا أهدي هذه الجائزة للحفيدة نوف المسماة على الفرس». وأضاف: «الحمد لله والشكر لله ورضا ودعاء الوالدين».

️| الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز مالك مربط عذبة، يتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن أهمية البطولة الوطنية لجمال الخيل العربية الأصيلة، ودورها في دعم الخيل العربية، ويكشف عن إهدائه الجائزة لحفيدته نوف. pic.twitter.com/0DA2uMVr0H — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 3, 2026

وأشاد الأمير عبدالعزيز بن أحمد بجهود فريق إدارة الجمال في المربط، وذكر عبيدة الجنيد والطاقم العامل معه في متابعة الخيل وإدارتها.

وعن «نوف عذبة»، قال إنه كان متأملاً فيها، ووصفها بأنها «بطلة وبنت بطل، بنت أليهاندرو، حصان لم يهزم حتى الآن»، مضيفاً أنها «حققت كثير من النتائج».

ويؤكد سجل الفرس نسبها إلى الفحل «إي كي إس أليهاندرو» وملكيتها لمربط عذبة، فيما تورد مراجع متخصصة أن الفحل أنهى مسيرته في عروض الجمال من دون هزيمة.

ووصف الأمير البطولة بأنها «إن شو» وطنية، وقال إن لها «قيمتها ووزنها» لدى الإيكاهو، أي المؤتمر الأوروبي لمنظمات الخيل العربية (ECAHO). ويصنّف سجل الإيكاهو الحدث بوصفه بطولة وطنية،

وعن مشاركة «نادر عذبة»، قال: «الحمد لله حصل على البرونزية، وإن شاء الله الجاي أفضل بإذن الله».