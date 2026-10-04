إيفان توني يحتفل بتأهل المنتخب السعودي إلى نهائي الخليج

احتفل الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، بتأهل المنتخب السعودي إلى نهائي كأس الخليج، في مشهد يعكس حجم الارتباط بينه وبين الكرة السعودية.
ونشر توني عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لركلة الجزاء التي نفذها مختار علي، والتي أسهمت في عبور الأخضر إلى المباراة النهائية، متابعًا احتفالات المنتخب السعودي بالتأهل، في لفتة حظيت باهتمام المتابعين.
ولم يكن تفاعل توني مع المنتخب السعودي حالة منفردة بين اللاعبين الأجانب الذين ارتبطوا بالكرة السعودية، إذ سبقه في ذلك عدد من المحترفين الذين حافظوا على حضورهم ومتابعتهم للأخضر حتى بعد مغادرة الملاعب السعودية من بينهم البرازيلي إلتون جوزيه، لاعب النصر السابق، والفرنسي بافتيمبي غوميز، مهاجم الهلال السابق.