«الكونفدرالية الأفريقية»: الصفاقسي يتأهل لدور الـ32

قدّم البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، اعتذاراً إلى إدارة النادي وجماهيره وزملائه والجهاز الفني قبل رحيله المرتقب عن صفوف الفريق والانتقال إلى شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وقال بيزيرا في بيان عبر حسابه بموقع «إنستغرام» للتواصل الاجتماعي، الأحد، إنه قضى موسماً رائعاً مع الزمالك، وكان أحد أفراد الفريق الذي تُوج بلقب الدوري، مؤكداً اعتزازه بالفترة التي قضاها داخل القلعة البيضاء.

وأضاف: «من القاهرة أود أن أعتذر لنادي الزمالك ومجلس إدارته ولزملائي اللاعبين كل واحد منهم وللجهاز الفني بالكامل ولجماهير الزمالك، وأتمنى أن تقبلوا هذا الاعتذار، وأنا على أتم الاستعداد لتقبُّل أي إجراءات تأديبية قد يفرضها عليَّ النادي».

وأوضح اللاعب البرازيلي أنه لا يمكنه تجاهل الحب الذي حظي به من جماهير الزمالك وهتافاتهم باسمه في المدرجات، مشيراً إلى أن هذا الدعم ساعده على تقديم أفضل ما لديه خلال الموسم الماضي بمساعدة زملائه.

وأكد بيزيرا أن علاقته بالجميع داخل الفريق ممتازة، وأنه يشعر بالامتنان تجاه النادي وإدارته بسبب رغبتهم في استمراره ومحاولاتهم للإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق.

وتابع: «اخترت الرحيل لأنني أعتقد أن لديَّ الآن فرصة عظيمة قد لا تتكرر، وهي بمنزلة حلم كبير لي ولعائلتي؛ ولهذا السبب أصررت على رغبتي في الانتقال في هذه المرحلة من مسيرتي بعد أن قدمت كل ما لديَّ للزمالك طوال الموسم الماضي، وهو ما شهد عليه جمهور النادي».

وشدد بيزيرا على احترامه لارتباطه الحالي بالزمالك ورغبته في إتمام انتقاله إلى ناديه الجديد وفقاً للشروط التي تحددها إدارة القلعة البيضاء.

وكشف بيزيرا: «اليوم كلاعب في نادي الزمالك ومع التقدير الكبير الذي أحمله للجميع داخل هذا النادي أتمنى أن تتحقق رغبتي وقراري بالانتقال إلى نادٍ جديد، وفقاً للشروط التي يحددها الزمالك، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أنني سأنسى الدور الذي لعبته الجماهير في مسيرتي».

وأكد اللاعب أنه يأمل في الرحيل عن الزمالك مع استمرار علاقته الطيبة بجميع أفراد النادي، مؤكداً أنه لم يجد خلال فترة وجوده سوى التقدير والاحترام والاحترافية العالية.

واختتم بيزيرا بيانه قائلاً: «سيظل نادي الزمالك وجماهيره فصلاً مضيئاً ودائماً في مسيرتي الكروية، ومرة أخرى أعتذر للجميع، وسأظل دائماً أعتز بنادي الزمالك وجماهيره الذين سيحتلون مكانة خاصة في قلبي».