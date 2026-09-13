«الكونفدرالية الأفريقية»: الصفاقسي يتأهل لدور الـ32

تأهل النادي الصفاقسي إلى دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، بعد فوزه 2 - صفر على شوتنغ ستارز النيجيري، الأحد، في إياب الدور التمهيدي.
وكان الفريق التونسي قد خسر مباراة الذهاب بهدف دون رد، لكنه نجح في قلب النتيجة وانتزع بطاقة التأهل بمجموع المباراتين 2-1.
افتتح إياد بالوافي التسجيل في الدقيقة 27 بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من علي معلول.
وأضاف يوسف حبشية الهدف الثاني في الدقيقة 68 بضربة رأس، مستفيداً من تمريرة عرضية دقيقة من المخضرم علي معلول إثر ركلة حرة مباشرة.
ويواجه النادي الصفاقسي في الدور المقبل أكاديمية أمادو ديالو من ساحل العاج.