«مونديال سلة السيدات»: أميركا تفوز باللقب للمرة الخامسة توالياً... والبرونزية لإسبانيا

تُوج منتخب الولايات المتحدة الأميركية بلقب كأس العالم لكرة السلة للسيدات بعد انتصاره على المنتخب الفرنسي بنتيجة 97 - 79، في مباراة شهدت كثيراً من التغيرات قبل أن تتمكن الأميركيات من حسمها بفارق 18 نقطة.

بدأ المنتخب الفرنسي اللقاء بشكل قوي، حيث أنهى الربع الأول متقدماً 20 - 17، لكن الولايات المتحدة استعادت توازنها في الربع الثاني، وتفوقت 26 - 25؛ ما جعل الفارق بين الفريقين نقطتين فقط عند دخول الاستراحة.

وفي الربع الثالث، فرضت الولايات المتحدة سيطرتها الكاملة على أرض الملعب، حيث سجلت 30 نقطة مقابل 12 لفرنسا؛ ما مكنها من قلب مجريات المباراة لصالحها.

استمرت السيطرة الأميركية في الربع الأخير، حيث انتهت النتيجة 24 - 22، لتؤكد المنتخب الأميركي أحقيته بلقب البطولة بعد أداء قوي وحاسم في النصف الثاني من المباراة.

سيدات إسبانيا يحتفلن ببرونزية مونديال سلة السيدات (إ.ب.أ)

من جهته، تغلب المنتخب الإسباني على نظيره الألماني المضيّف 81 - 58، ليحصل على المركز الثالث في بطولة العالم لكرة السلة للسيدات، الأحد.

ونجح منتخب إسبانيا، بطل أوروبا، في الفوز بميداليته الرابعة في 5 نسخ من البطولة منذ عام 2010، حيث سبق للفريق الفوز بالميدالية البرونزية في 2010 و2018 والميدالية الفضية في عام 2014.

من جانبه، وصل منتخب ألمانيا للدور قبل النهائي للمرة الأولى في تاريخه.