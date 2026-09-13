«الدوري الفرنسي»: فيران توريس يمنح سان جيرمان أول انتصار محلي

واصل فيران توريس مهاجم باريس سان جيرمان تألقه منذ الانضمام لصفوف الفريق قادما من برشلونة، ليهدي فريقه فوزه الأول في الدوري الفرنسي لكرة القدم بالتغلب على مضيّفه بريست بنتيجة 1 / صفر في ختام منافسات الجولة الرابعة، مساء الأحد.

سجل فيران توريس الهدف الوحيد في الدقيقة الخامسة، ليصحح مسار حامل اللقب في آخر خمس سنوات.

وقبل أيام أحرز «فيران» صاحب هدف تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 ثلاثية «هاتريك» في فوز كاسح لفريقه على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بنتيجة 6 / 1 في دوري أبطال أوروبا.

وبذلك يرفع فيران توريس رصيده إلى 6 أهداف في أول 5 مباريات بالقميص الباريسي.

كما ارتقى سان جيرمان في جدول الترتيب ليحتل المركز الثامن برصيد 5 نقاط متخلفا بفارق الأهداف عن بريست صاحب المركز السابع.

وبذلك يتنفس لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الصعداء بعد تعادلين مع رين وليل والخسارة أمام موناكو في الدوري، وقبلها الخسارة أمام لانس في كأس السوبر الفرنسي.

بعد مرور خمس دقائق فقط، باغت سان جيرمان أصحاب الأرض بهدف مبكر من هجمة منظمة وتمريرات سريعة بين جواو نيفيز وعثمان ديمبيلي، انتهت إلى فيران الذي سدد كرة أرضية على يسار حارس المرمى.

وكاد النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا أن يضاعف التقدم الباريسي، لكن إيغل سيلفيك حارس مرمى بريست حرمه من هز الشباك بتصد رائع لتسديدة صعبة في الدقيقة 21.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، سدد كفاراتسخيليا كرة فوق العارضة.

وبخلاف المحاولات الهجومية، فإن باريس سان جيرمان خسر نجمه المغربي، أشرف حكيمي، الذي غادر الملعب متأثرا بإصابة عضلية، ليشارك مكانه لاعب الوسط الإسباني فابيان رويز بعد مرور 38 دقيقة.

في الشوط الثاني، أحرج بريست ضيفه الباريسي كثيرا، وكاد لاعبه كاموري دومبيا أن يهز الشباك مرتين، الأولى بتسديدة أبعدها القائم في الدقيقة 50، وبعدها بسبع دقائق، سدد رأسية قوية، أبعدها الحارس الروسي ماتفي سافونوف بصعوبة بالغة.

وبين المحاولتين، أحرز برادلي لوكو لاعب بريست هدفا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 52، لكن الحكم تدخل باحتساب مخالفة ضد وارن زاير إيمري، لاعب باريس سان جيرمان الذي انتقل لشغل مركز الظهير الأيمن بعد إصابة حكيمي.

وواصل سافونوف تألقه بتصد حاسم في الدقيقة 88، عندما أبعد تسديدة باثي مبوب مهاجم بريست، ليحرم أصحاب الأرض من التعادل في توقيت قاتل.