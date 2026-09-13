«بطولة ألتيميت لألعاب القوى»: الجزائري سجاتي يفوز بسباق 800 متر

فاز الجزائري جمال سجاتي بسباق 800 متر للرجال، فيما توج البرازيلي أليسون دوس سانتوس، حامل الرقم القياسي العالمي، بسباق 400 م حواجز للرجال في الليلة الختامية من النسخة الأولى لبطولة العالم لألعاب القوى (ألتيميت) الأحد.
وتمكن الجزائري سجاتي من تجاوز الكندي ماركو أروب، بطل العالم 2023، في الخطوات الأخيرة ليفوز بسباق 800 م للرجال بزمنا قدره دقيقة واحدة و41.91 ثانية، ووصل أروب إلى خط النهاية وحقق زمنا قدره دقيقة واحدة و42.28 ثانية، في حين احتل البطل الأولمبي الكيني إيمانويل وانيوني المركز الثالث بزمن قدره (دقيقة واحدة و42.44 ثانية).
وبعد أن سجل رقما قياسيا عالميا قبل أسبوعين، سجل البرازيلي دوس سانتوس زمنا قدره 45.98 ثانية ليتفوق على منافسيه الأميركي راي بنجامين الذي سجل زمنا قدره (46.40 ثانية) والنرويجي حامل الرقم القياسي السابق كارستن وارهولم (46.78 ثانية). كما فازت الأميركية جاسمين جونز بسباق السيدات بزمنا قدره 52.45 ثانية.
وسجل روميش باثيراج القادم من سيريلانكا 91.09 متراً ليحصد لقب رمي الرمح للرجال بفارق يقارب خمسة أمتار عن أقرب منافسيه.
وفازت العداءة الإثيوبية ليكينا أميباو بسباق 5000 م للسيدات بزمن قدره 14 دقيقة و30.36 ثانية.
يذكر أن قيمة جوائز النسخة الأولى من بطولة العالم لألعاب القوى (ألتيميت) تبلغ 10 ملايين دولار، وهي الأعلى في تاريخ هذه الرياضة. وحضر أكثر من 60 ألف مشجع على مدار الأيام الثلاثة التي بيعت تذاكرها بالكامل في بودابست.