«رالي تشيلي»: الفوز من نصيب سولبرغ... و«تويوتا» يحسم لقب الصانعين

أحرز السائق السويدي أوليفر سولبرغ فوزه الثاني في بطولة العالم للراليات، بعد تصدره «رالي تشيلي»، الجولة الثانية عشرة لهذا الموسم، من البداية حتى النهاية ما سمح لـ«تويوتا» بمعادلة الرقم القياسي بإحراز اللقب العاشر في بطولة الصانعين.

وتفوّق سولبرغ ومساعده البريطاني إليوت إدموندسون على بطل العالم 9 مرات (آخرها الموسم الماضي) زميله في تويوتا الفرنسي سيباستيان أوجييه بفارق 16.6 ثانية، فيما حلّ الفرنسي الآخر أدريان فورمو ثالثاً على متن هيونداي بفارق 33.3 ثانية عن المتصدر.

وقال ابن الـ24 عاماً، نجل بطل العالم لعام 2003 النرويجي بتر سولبرغ، إنه «كان أسبوعاً استثنائياً بكل معنى الكلمة. شهدنا تقلبات، لكن الفريق دعمني دائماً، دفعني دائماً، وظل مؤمناً بي».

وتابع الفائز بالرالي الافتتاحي في مونت كارلو: «أخيراً، وقف الحظ إلى جانبي قليلاً، وتمكنت من التركيز فقط على عملي والقيام بما أجيده. التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق، وهذا الأسبوع كان مثالياً، مثالياً بكل المقاييس».

وكان فريق «تويوتا» بحاجة إلى 7 نقاط فقط لحسم لقب الصانعين للمرة السادسة توالياً، ليواصل الصانع الياباني هيمنته المتواصلة منذ عام 2021.

وبهذا اللقب العاشر، عادل تويوتا الفريق الإيطالي الأيقوني لانسيا بوصفه أكثر المصنعين نجاحاً في تاريخ بطولة العالم للراليات من حيث عدد الألقاب.

وبات الويلزي إلفين إيفانز، سائق تويوتا أيضاً، قريباً من إحراز أول لقب عالمي له لدى السائقين، رغم اكتفائه بالمركز الخامس في تشيلي.

ويتصدر إيفانز الترتيب العام برصيد 230 نقطة، متقدماً بفارق 17 نقطة على زميله الفنلندي سامي باياري الذي أنهى الرالي الحصوي في المركز الرابع، فيما يحتل سولبرغ المركز الثالث برصيد 209 نقاط.

وتبقى جولتان على نهاية الموسم في سردينيا والسعودية.