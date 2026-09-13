في عز الصيف... الاتحاد يتدرب بـ«سترات شتوية»!

أنهى فريق الاتحاد تحضيراته لمواجهة الشمال القطري الاثنين، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بحصة تدريبية أقيمت على ملعب البيت في منطقة الخور، الذي يحتضن المواجهة.

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة الأجانب العشرة في قائمة الفريق، في الوقت الذي اضطر فيه عدد من اللاعبين إلى ارتداء سترات مخصصة للطقس البارد، رغم ارتفاع درجات الحرارة خارج الملعب، وذلك بسبب انخفاض درجة الحرارة داخل الملعب نتيجة أجهزة التكييف.

| انطلاق الحصة التدريبية الأخيرة لفريق #الاتحاد في استاد البيت ️ قبل مواجهة الشمال القطري بمشاركة كافة اللاعبين الأجانب الـ 10. #الشمال_الاتحاد#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة pic.twitter.com/H8Vb8nZCfe — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 13, 2026

وقبل انطلاق التدريبات، عقد ينز فيسينغ، مدرب الاتحاد، اجتماعاً باللاعبين، شدّد خلاله على ضرورة التركيز منذ بداية المواجهة، والتحلي بالجدية الكاملة، إلى جانب إدارة المباراة بذكاء، بهدف تحقيق الانتصار في آخر مواجهة للفريق قبل فترة التوقف.

وشهدت الحصة التدريبية حضور فرانك كاربو، المدير الرياضي بالنادي، حيث دار عدد من النقاشات الجانبية بينه وبين فيسينغ، إلى جانب أفراد من الجهاز الفني والإداري للفريق.