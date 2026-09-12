ما قصة المباراة التي شغلت مدرب الاتحاد في مطار الدوحة؟

رصدت عدسة «الشرق الأوسط»، مدرب الاتحاد، الألماني ينز فيسينغ، وهو يخوض نقاشات مع مساعديه فور وصول بعثة الفريق إلى العاصمة القطرية الدوحة، تحضيراً لمواجهة الشمال القطري، الاثنين، في افتتاح مشوار الفريق ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتقدم فيسينغ بعثة الاتحاد لدى وصولها إلى مطار الدوحة، قبل أن يتوجه إلى مقاعد الانتظار، حيث فتح جهازه المحمول وبدأ نقاشاً مع مساعديه حول مواجهة كرة قدم، في مشهد يعكس بدء التحضير الجدي للمباراة المرتقبة.

| حديث يجمع ينز فيسينغ مدرب فريق #الاتحاد مع مساعديه في صالة الانتظار عند وصول الفريق إلى الدوحة، ويظهر المدرب الألماني وهو يشاهد « مباراة كرة قدم » على جهازه المحمول pic.twitter.com/SEZMzylpS7 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 12, 2026

وظهر «ديربي الراين - ماين» بين ماينز 05 وإينتراخت فرانكفورت على شاشة جهاز المدرب الألماني، وهي مواجهة تحظى بأهمية خاصة في كرة القدم الألمانية بحكم التنافس الجغرافي بين الفريقين، كما أنها من المباريات التي تستقطب اهتماماً كبيراً في منطقة الراين - ماين.

وظهر ريتسو دوان، لاعب إينتراخت فرانكفورت، ضمن التشكيلة الأساسية للمباراة، وهو اللاعب الذي ارتبط اسمه بالاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وكان قريباً من الانتقال إلى الفريق قبل أن تنهار الصفقة في مراحلها الأخيرة.