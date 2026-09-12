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الرياضة رياضة سعودية

ما قصة المباراة التي شغلت مدرب الاتحاد في مطار الدوحة؟

«الشرق الأوسط» ترصد متابعة فيسينغ لمواجهة في الدوري الألماني

الألماني ينز فيسينغ ممسكاً بجهازه المحمول في مطار الدوحة (الشرق الأوسط)
الألماني ينز فيسينغ ممسكاً بجهازه المحمول في مطار الدوحة (الشرق الأوسط)
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ما قصة المباراة التي شغلت مدرب الاتحاد في مطار الدوحة؟

الألماني ينز فيسينغ ممسكاً بجهازه المحمول في مطار الدوحة (الشرق الأوسط)
الألماني ينز فيسينغ ممسكاً بجهازه المحمول في مطار الدوحة (الشرق الأوسط)

رصدت عدسة «الشرق الأوسط»، مدرب الاتحاد، الألماني ينز فيسينغ، وهو يخوض نقاشات مع مساعديه فور وصول بعثة الفريق إلى العاصمة القطرية الدوحة، تحضيراً لمواجهة الشمال القطري، الاثنين، في افتتاح مشوار الفريق ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتقدم فيسينغ بعثة الاتحاد لدى وصولها إلى مطار الدوحة، قبل أن يتوجه إلى مقاعد الانتظار، حيث فتح جهازه المحمول وبدأ نقاشاً مع مساعديه حول مواجهة كرة قدم، في مشهد يعكس بدء التحضير الجدي للمباراة المرتقبة.

وظهر «ديربي الراين - ماين» بين ماينز 05 وإينتراخت فرانكفورت على شاشة جهاز المدرب الألماني، وهي مواجهة تحظى بأهمية خاصة في كرة القدم الألمانية بحكم التنافس الجغرافي بين الفريقين، كما أنها من المباريات التي تستقطب اهتماماً كبيراً في منطقة الراين - ماين.

وظهر ريتسو دوان، لاعب إينتراخت فرانكفورت، ضمن التشكيلة الأساسية للمباراة، وهو اللاعب الذي ارتبط اسمه بالاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وكان قريباً من الانتقال إلى الفريق قبل أن تنهار الصفقة في مراحلها الأخيرة.

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وصلت بعثة فريق الاتحاد إلى العاصمة القطرية الدوحة السبت، وذلك تحضيراً لمواجهة الشمال القطري، الاثنين، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

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الرياضة رياضة سعودية

الفيصل رئيساً لاتحاد «التضامن الإسلامي» حتى 2029

الأمير عبد العزيز الفيصل خلال الاجتماع (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز الفيصل خلال الاجتماع (الشرق الأوسط)
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الفيصل رئيساً لاتحاد «التضامن الإسلامي» حتى 2029

الأمير عبد العزيز الفيصل خلال الاجتماع (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز الفيصل خلال الاجتماع (الشرق الأوسط)

زكّت الجمعية العمومية الخامسة عشرة للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، والتي استضافتها اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، السبت، في محافظة الطائف، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيساً للاتحاد لولاية جديدة، إلى جانب تزكية مجلس إدارة الاتحاد للفترة 2026 - 2029.

وقال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل في الكلمة التي ألقاها بتزكيته رئيساً للاتحاد: «خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعمهما المتواصل وتمكينهما لعمل الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، كما أشكر أعضاء الجمعية العمومية على تجديد ثقتهم بتزكيتي رئيساً للاتحاد لفترة جديدة، لنواصل العمل معاً لخدمة الرياضة في العالم الإسلامي، وترسيخ قيم التضامن والتعاون بين اللجان الأولمبية في دولنا».

وضم تشكيل مجلس الإدارة الجديد «الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز نائباً للرئيس عن دولة المقر، ونوال المتوكل، وغينادي غولوفكين نواباً للرئيس، بالإضافة لأعضاء المجلس».

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الرياضة السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الفيصلي يرفض «ضغوطات الجماهير»... ويجدد ثقته بسوليناس

سوليناس خلال مباراة الفيصلي الأخيرة أمام الاتحاد (تصوير: نايف العتيبي)
سوليناس خلال مباراة الفيصلي الأخيرة أمام الاتحاد (تصوير: نايف العتيبي)
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الفيصلي يرفض «ضغوطات الجماهير»... ويجدد ثقته بسوليناس

سوليناس خلال مباراة الفيصلي الأخيرة أمام الاتحاد (تصوير: نايف العتيبي)
سوليناس خلال مباراة الفيصلي الأخيرة أمام الاتحاد (تصوير: نايف العتيبي)

جددت إدارة نادي الفيصلي ثقتها بالمدرب الإيطالي جيوفاني سوليناس للاستمرار مع الفريق رغم النتائج السلبية التي حققها مع فريقه هذا الموسم في منافسات الدوري السعودي للمحترفين وآخرها خسارة الفريق أمام الاتحاد بثلاثية، واحتلاله المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط.

وجاء تجديد الثقة بالمدرب الإيطالي، في خطوة تريد منها إدارة النادي بسط الاستقرار الفني، وتعزيز جاهزية الفريق بعد فترة التوقف لتصحيح بعض الأخطاء؛ إذ تنتظر الفريق مباراة في الجولة الثامنة أمام فريق أبها خارج الديار.

ومنح المدرب اللاعبين إجازة لمدة أسبوع، على أن يعاودوا تدريباتهم، السبت، وأن تكون التمارين على فترتين صباحية ومسائية.

وبدأت إدارة الفيصلي محادثاتها مع عدد من الأندية من أجل إجراء مباريات ودية بطلب من مدرب الفريق خلال فترة التوقف وقبل العودة من فترة التوقف الدولي من الدوري المحترفين السعودي.

ويسعى الإيطالي خلال فترة التوقف إلى إصلاح ما يمكن إصلاحه في صفوف الفريق العنابي.

يُذكر أن جماهير الفيصلي طالبت إدارة النادي بالبحث عن جهاز فني جديد خاصة، أن فترة التوقف فرصة للمدرب الجديد للتعرف عن قرب على مستويات جميع اللاعبين، وإقامة عدة مباريات تجريبية.

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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: عوار جاهز لدعم الاتحاد أمام «الشمال»

حسام عوار (تصوير: علي خمج)
حسام عوار (تصوير: علي خمج)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: عوار جاهز لدعم الاتحاد أمام «الشمال»

حسام عوار (تصوير: علي خمج)
حسام عوار (تصوير: علي خمج)

وصلت بعثة فريق الاتحاد إلى العاصمة القطرية الدوحة السبت، وذلك تحضيراً لمواجهة الشمال القطري، الاثنين، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويجري الفريق الأحد حصته التدريبية على ملعب الجامعة في الدوحة، على أن يؤدي اللاعبون الذين شاركوا أساسيين في مواجهة الفيصلي الجمعة حصة استرجاعية، فيما يواصل بقية اللاعبين برنامجهم التدريبي الاعتيادي.

وكان حسام عوار قد وصل إلى الدوحة قبل بعثة الفريق بنحو ساعتين، قادماً من جدة، بعدما استُبعد بداعي الإصابة عن مواجهة الفيصلي.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» جاهزية اللاعب التامة للمشاركة في مواجهة الشمال.

ويعقد ينز فيسينغ، مدرب الاتحاد، مؤتمراً صحافياً، الأحد، للحديث عن المواجهة المرتقبة، قبل أن يؤدي الفريق تدريبه الأخير على ملعب «استاد البيت» المونديالي، الذي يحتضن المباراة.

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