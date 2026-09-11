دانيلو: فيسينغ يستمع إلينا... وسنذهب لقطر بهدف الفوز

قال البرتغالي دانيلو بيريرا، لاعب الاتحاد، إنه يدرك مدى طموحات جماهير ناديه وأنها «متطلبة جداً، وهذا أمر طبيعي».

وقال دانيلو بعد الفوز على الفيصلي: «علينا أن نحافظ على تركيزنا، وأن نتعامل مع الأمور بالطريقة الصحيحة. نعرف أن الدوري لا يزال مستمراً، وأمامنا الكثير من المباريات؛ ولذلك علينا مواصلة العمل والتقدم مباراة تلو أخرى حتى نصل إلى هدفنا».

وتابع بشأن علاقتهم بالمدرب الجديد الألماني فيسينغ: «لا أحب إجراء المقارنات بين المدربين. وبالنسبة إلى أبرز خصائصه، فهو يطلب الشيء نفسه من جميع اللاعبين، ويتعامل مع الجميع على قدم المساواة. من يعمل بجد يحصل على الفرصة نفسها للمشاركة».

️ | دانيلو بيريرا عن مدرب #الاتحاد الجديد:لا أحب المقارنة بين المدربين، لكنه يتعامل مع جميع اللاعبين على قدم المساواة؛ من يعمل بجد يحصل على فرصته للمشاركة، كما أنه يستمع إلى اللاعبين، وهذا أمر مهم جداً بالنسبة لنا. https://t.co/IswwdLzqSu — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 11, 2026

وواصل: «كذلك هو مدرب يستمع إلى اللاعبين، وهذا أمر مهم جداً بالنسبة إلينا، ويساعدنا في العمل من أجل تحقيق أهدافنا».

وقال البرتغالي: «مباراتنا المقبلة أمام الشمال في قطر ستكون مختلفة عن مباريات الدوري؛ لأنها تأتي ضمن دوري أبطال آسيا. نحن أمام بطولة مختلفة، وعلينا أن نكون مستعدين لهذه المواجهة. سنذهب إلى قطر من أجل تحقيق الفوز».