مصادر لـ«الشرق الأوسط»: حاجي للاتفاق والشمري للاتحاد

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن ناديَي الاتحاد والاتفاق اتفقا على إتمام صفقة إعارة تبادلية، تمتد حتى نهاية الموسم، في إطار دعم صفوف الفريقين وتعزيز الخيارات الفنية.

وتنص الصفقة على انتقال المهاجم طلال حاجي (مواليد 2007) إلى صفوف الاتفاق، فيما ينتقل الحارس فيصل الشمري (مواليد 2007) إلى الاتحاد، وذلك على سبيل الإعارة.

ويُعد اللاعبان من العناصر الشابة التي تمثل المنتخبات الوطنية السعودية، حيث جاء اختيار الصفقة من جانب الإدارتين الرياضيتين للناديين، بالتوافق مع الرؤية الفنية ورغبة مدربي الفريقين في الاستفادة من قدراتهما ومنحهما فرصة أكبر للمشاركة والتطور خلال الموسم المقبل.

وتأتي الصفقة ضمن توجه الناديين للاستثمار في المواهب الشابة ومنحها مساحة أكبر للتطور والمنافسة على مستوى الفريق الأول.