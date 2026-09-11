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الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: حاجي للاتفاق والشمري للاتحاد

في صفقة تبادلية بين الناديين

طلال حاجي (موقع نادي الاتحاد)
طلال حاجي (موقع نادي الاتحاد)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: حاجي للاتفاق والشمري للاتحاد

طلال حاجي (موقع نادي الاتحاد)
طلال حاجي (موقع نادي الاتحاد)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن ناديَي الاتحاد والاتفاق اتفقا على إتمام صفقة إعارة تبادلية، تمتد حتى نهاية الموسم، في إطار دعم صفوف الفريقين وتعزيز الخيارات الفنية.

وتنص الصفقة على انتقال المهاجم طلال حاجي (مواليد 2007) إلى صفوف الاتفاق، فيما ينتقل الحارس فيصل الشمري (مواليد 2007) إلى الاتحاد، وذلك على سبيل الإعارة.

ويُعد اللاعبان من العناصر الشابة التي تمثل المنتخبات الوطنية السعودية، حيث جاء اختيار الصفقة من جانب الإدارتين الرياضيتين للناديين، بالتوافق مع الرؤية الفنية ورغبة مدربي الفريقين في الاستفادة من قدراتهما ومنحهما فرصة أكبر للمشاركة والتطور خلال الموسم المقبل.

وتأتي الصفقة ضمن توجه الناديين للاستثمار في المواهب الشابة ومنحها مساحة أكبر للتطور والمنافسة على مستوى الفريق الأول.

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«الفتح» يتقدم بطلب لاستعارة فارس سالم لاعب «النصر»

المهاجم السعودي الشاب فارس سالم (نادي النصر)
المهاجم السعودي الشاب فارس سالم (نادي النصر)
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«الفتح» يتقدم بطلب لاستعارة فارس سالم لاعب «النصر»

المهاجم السعودي الشاب فارس سالم (نادي النصر)
المهاجم السعودي الشاب فارس سالم (نادي النصر)

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن نادي الفتح تقدَّم بطلب رسمي إلى نظيره «النصر»، للحصول على خدمات المهاجم السعودي الشاب فارس سالم على سبيل الإعارة، وذلك بناءً على رغبة الجهاز الفني، بقيادة المدرب خالد العطوي.

ويبلغ فارس سالم 19 عاماً، ويُعد من أبرز المواهب الهجومية في صفوف «النصر»، حيث برز هدافاً لفريق الشباب وفريق تحت 21 عاماً، إلى جانب تدرجه وتمثيله المنتخبات السعودية بمختلف فئاتها السنية.

كما سبق لفارس أن وُجد في معسكر الفريق الأول بنادي النصر، ولفت الأنظار، خلال فترة الإعداد، حيث حظي بإشادة المدير الفني للفريق الأول أنجي بوستيكوغلو.

وكانت آخِر مشاركات فارس مع المنتخب السعودي في تصفيات كأس آسيا بقطر، حيث سجل هدفين وصنع هدفاً، ليواصل تأكيد حضوره كأحد أبرز المواهب الهجومية السعودية الصاعدة.

ويأتي طلب «الفتح» في إطار رغبة الجهاز الفني بتعزيز الخيارات الهجومية للفريق، في حين يُنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مباحثات بين الناديين حول تفاصيل الإعارة.

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الرياضة كرة القدم الدوري السعودي نادي النصر السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الكولومبية ماري الفاريز تعزز دفاع سيدات القادسية حتى 2029

المدافعة الكولومبية ماري الفاريز (نادي القادسية)
المدافعة الكولومبية ماري الفاريز (نادي القادسية)
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الكولومبية ماري الفاريز تعزز دفاع سيدات القادسية حتى 2029

المدافعة الكولومبية ماري الفاريز (نادي القادسية)
المدافعة الكولومبية ماري الفاريز (نادي القادسية)

أنهت إدارة شركة نادي القادسية إجراءات التعاقد مع المدافعة الكولومبية ماري الفاريز، لتدعيم صفوف الفريق الأول لسيدات كرة القدم بعقدٍ يمتد حتى عام 2029.

وجرت مراسم التوقيع بمقر النادي في الخبر، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة نادي القادسية السيد جيمس بيسغروف.

وتملك ماري خبرة واسعة على المستويين المحلي والدولي، إذ سبق لها تمثيل أندية إنديبندينتي ميديلين، وأتلتيكو ناسيونال، وأولمبيك مرسيليا الفرنسي، إلى جانب مسيرتها الدولية مع المنتخب الكولومبي للسيدات، الذي تدرجت في صفوفه بدءاً من منتخبي تحت 17 وتحت 20 عاماً، وصولاً إلى المنتخب الأول.

كما توجت ماري بالميدالية البرونزية في بطولة كوبا ليبرتادوريس للسيدات عام 2023، خلال تمثيلها فريق أتلتيكو ناسيونال الكولومبي.

وحققت ماري عدداً من الإنجازات مع منتخبات بلادها، أبرزها المركز الأول في دورة الألعاب البوليفارية عام 2022، ووصافة كأس العالم للسيدات تحت 17 عاماً في العام ذاته، ووصافة بطولة أميركا الجنوبية للشابات تحت 20 عاماً «كونميبول» 2022، إلى جانب وصافة كوبا أميركا للسيدات عام 2025.

ويأتي انضمام ماري إلى صفوف سيدات القادسية في إطار دعم الفريق بعناصر تمتلك الخبرة الدولية، وتعزيز الخيارات الدفاعية للفريق استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

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الرياضة كرة القدم للسيدات السعودية
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القادسية والاتفاق... من يضع البصمة الأخيرة على ملعب محمد بن فهد؟

من مواجهة الموسم الماضي بين الاتفاق والقادسية (تصوير: عيسى الدبيسي)
من مواجهة الموسم الماضي بين الاتفاق والقادسية (تصوير: عيسى الدبيسي)
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القادسية والاتفاق... من يضع البصمة الأخيرة على ملعب محمد بن فهد؟

من مواجهة الموسم الماضي بين الاتفاق والقادسية (تصوير: عيسى الدبيسي)
من مواجهة الموسم الماضي بين الاتفاق والقادسية (تصوير: عيسى الدبيسي)

يشكل ديربي الشرقية بين القادسية والاتفاق الجمعة، أهمية بالغة في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري السعودي للمحترفين، وذلك بالنظر إلى سعي كل فريق للفوز قبل فترة التوقف المقبلة للدوري خصوصا القادسية الراغب في مواصلة المنافسة القوية على الصدارة والدخول في خضم منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة وهو في حالة معنوية عالية حيث سيلاقي الوصل الإماراتي في الدمام الاثنين.

كما أن الفوز سيعني أفضل ختام للفريق في وداعية مبارياته أمام الاتفاق في ديربي الشرقية بملعب مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام حيث سينتقل القادسية إلى ملعب أرامكو السعودية فيما سبق وان انتقل الاتفاق إلى ملعبه في الموسم قبل الماضي وبتالي لن يشهد ملعب الأمير محمد بن فهد أي مباراة لاحقة بينهما مستقبلا وهو الملعب الذي شهد أشهر المواجهات بين الفريقين.

كما أن الفوز للاتفاق لا يقل أهمية بالنسبة لأنصاره كي لا يبتعد عن مراكز المقدمة وهو الذي يهدف هذا الموسم ليكون ضمن الفرق المقدمة بحسب ما ذكره المدرب الأسترالي آرثر باباس للاعبين في غرفة الملابس بعد الفوز الصعب على أبها.

ويريد الاتفاق أن يترك ذكرى أخيره في مبارياته مع القادسية بالدمام كونه يتفوق تاريخيا بعدد مرات الفوز إذا ما احتسبت المباريات حتى التي سبقت تحول الدوري إلى دوري محترفين.

ويتفوق القادسية في المواجهات التي التقى فيها الفريقان بعد صعود القادسية الأخير عقب الاستحواذ عليه من قبل شركة أرامكو ولكن التفوق ليس مطلقا كون الاتفاق فاز في آخر مباراة جمعتهما مايو الماضي بثلاثة اهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت على ارضه بملعب "ايغو" وقبلها كان القادسية سجل فوزا كاسحا برباعية نظيفة على ملعب الدمام في الدور الأول من الموسم الماضي.

وأوقف الاتفاق زحف الجار نحو حصد أحد المراكز الثلاثة الأولى وحينها مثلت تلك الخسارة صدمة للقدساويين نظرا للفوارق الفنية بين الفريقين والتفوق القدساوي الواضح بل وحتى التقدم في النتيجة قبل أن تمر المباراة بظروف دراماتيكية أبرزها بعد طرد لاعب القادسية محمد أبو الشامات.

وأعتبر الإسباني ناتشو هيرنانديز قائد القادسية أن فريقه يلعب كل مباراة كأنها نهائي وبتركيز عالي من أجل الظفر بالفوز.

وقال بعد الفوز الذي حققه فريقه على الأهلي الثلاثاء الماضي أنه حتى مع ضيق الوقت يجب أن يتم الاحتفال سريعا بالفوز على الأهلي والعمل للمباراة المقبلة التي ستكون أيضا أمام فريق جيد ومن المهم العمل من أجل كسبها.

وأضاف "علينا أن نواصل عملنا ومساعينا وننتظر إلى أين يمكن أن نصل ، فريقنا يتقدم من موسم لآخر ونسعى أن يكون هذا الموسم افضل من سابقه ".

ويعتقد مدرب القادسية رودجرز أن فريقه قادر على التغلب على أي منافس مع احترامه في الملعب مشيرا إلى أنه لا يخشى أي فريق وأي مباراة لأنه يرى أن القادسية لديه الإمكانيات والطموح والحماس والرغبة.

في المقابل يرى الأسترالي آرثر باباس أن فريقه لازال يحتاج لوقت اكثر للانسجام والتكامل خصوصا أن هناك لاعبين انضموا مؤخرا ولم يتواجد عدد من الأسماء في المعسكر الخارجي مبينا أن الاتفاق تعرض لمصاعب في فترة الصيف ومع ذلك حقق نتائج جيدة في المباريات الماضية.

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