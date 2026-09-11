الكولومبية ماري الفاريز تعزز دفاع سيدات القادسية حتى 2029

أنهت إدارة شركة نادي القادسية إجراءات التعاقد مع المدافعة الكولومبية ماري الفاريز، لتدعيم صفوف الفريق الأول لسيدات كرة القدم بعقدٍ يمتد حتى عام 2029.

وجرت مراسم التوقيع بمقر النادي في الخبر، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة نادي القادسية السيد جيمس بيسغروف.

وتملك ماري خبرة واسعة على المستويين المحلي والدولي، إذ سبق لها تمثيل أندية إنديبندينتي ميديلين، وأتلتيكو ناسيونال، وأولمبيك مرسيليا الفرنسي، إلى جانب مسيرتها الدولية مع المنتخب الكولومبي للسيدات، الذي تدرجت في صفوفه بدءاً من منتخبي تحت 17 وتحت 20 عاماً، وصولاً إلى المنتخب الأول.

كما توجت ماري بالميدالية البرونزية في بطولة كوبا ليبرتادوريس للسيدات عام 2023، خلال تمثيلها فريق أتلتيكو ناسيونال الكولومبي.

وحققت ماري عدداً من الإنجازات مع منتخبات بلادها، أبرزها المركز الأول في دورة الألعاب البوليفارية عام 2022، ووصافة كأس العالم للسيدات تحت 17 عاماً في العام ذاته، ووصافة بطولة أميركا الجنوبية للشابات تحت 20 عاماً «كونميبول» 2022، إلى جانب وصافة كوبا أميركا للسيدات عام 2025.

ويأتي انضمام ماري إلى صفوف سيدات القادسية في إطار دعم الفريق بعناصر تمتلك الخبرة الدولية، وتعزيز الخيارات الدفاعية للفريق استعداداً للاستحقاقات المقبلة.