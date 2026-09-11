ماريسكا: أستمتع بمباريات «الديربي»

أوضح الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أنه يستمتع بالمناسبات الكبيرة، مثل ديربي مانشستر المقررة إقامته الأحد.

ويتوجه مانشستر سيتي إلى ملعب «أولد ترافورد» لمواجهة جاره اللدود ومضيّفه مانشستر يونايتد، في قمة مباريات المرحلة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتطلع مانشستر سيتي لمواصلة انطلاقته المثالية في المسابقة وتحقيق انتصاره الرابع على التوالي؛ إذ يتربع الفريق الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه في الموسمين الماضيين، على قمة الترتيب برصيد 9 نقاط، عقب فوزه في مبارياته الثلاث الأولى، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، ومتفوقاً بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه آرسنال (حامل اللقب) الذي يمتلك ذات الرصيد من النقاط، في حين يوجد مانشستر يونايتد في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط.

وسوف تكون هذه المباراة هي أول ديربي لمانشستر يخوضه ماريسكا منذ توليه تدريب مانشستر سيتي، خلفاً للمدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، الذي رحل عن الفريق بنهاية الموسم الماضي.

وتعتبر هذه المباراة المواجهة رقم 199 في تاريخ هذه المنافسة العريقة، التي يعتبرها الكثيرون واحدة من أشرس مباريات الديربي في عالم الساحرة المستديرة.

وبحكم مسيرته في كرة القدم الاحترافية التي تمتد لنحو 30 عاماً، سبق لماريسكا خوض غمار بعض أكبر المواجهات المحلية في أوروبا.

وفي حديثه خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بأكاديمية مانشستر سيتي لكرة القدم، الجمعة، أوضح ماريسكا أنه يدرك تماماً أهمية هذه المباريات بالنسبة للجماهير، بما يتجاوز مجرد الرغبة في حصد النقاط الثلاث.

وقال في بداية حديثه: «إنها مواجهة مهمة للغاية لأسباب متعددة. إنها مباراة ديربي، ومهمة بشكل خاص للنادي وللجماهير. إنها لقاء استثنائي، وأهم ما يمكننا القيام به هو أن نلعب بأسلوبنا المعتاد، وبعدها سنرى النتيجة النهائية».

وأضاف في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر سيتي: «كل مباريات الديربي متشابهة إلى حدٍّ ما، لقد خضت تجارب في مباريات ديربي مختلفة».

وأشار إلى أنه «كانت أكثر مواجهة سخونة هي تلك التي جمعت بين أولمبياكوس وباناثينايكوس بالدوري اليوناني، حيث كانت الأجواء مشحونة للغاية. وهناك أيضاً ديربي يوفنتوس وتورينو، وديربي إشبيلية وريال بيتيس».

وأردف ماريسكا بقوله: «إنها جميعاً مباريات خاصة للجماهير في المقام الأول، وللطاقم التدريبي. إنها مناسبة مميزة للجميع. أنا أرغب في خوض مثل هذه المباريات، وأحب هذا النوع من المواجهات».

وتأتي هذه الرحلة القصيرة في نفس الأسبوع الذي شهد فوز مانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا على مضيفه بورتو البرتغالي بنتيجة 2/ صفر مساء الثلاثاء الماضي.

وحسم النرويجي إرلينغ هالاند المباراة لصالح سيتي أمام بطل البرتغال بتسجيله هدفين، وقد أبدى ماريسكا سعادته البالغة بالطريقة التي تعامل بها لاعبوه مع الأجواء الحماسية والمشحونة، سواء داخل الملعب أو خارجه، وطالبهم الآن بتكرار الأمر نفسه أمام مانشستر يونايتد.

وقال ماريسكا: «أعتقد أن أهم شيء بالنسبة للاعبين هو التركيز على المباراة. الوضع مشابه لما حدث في بورتو، فملعبهم صعب والأجواء هناك رائعة».

وشدد مدرب سيتي على أنه يدرك أن «الوضع مختلف في (أولد ترافورد)، لكن التركيز الأساسي للاعبين يجب أن ينصبّ على المباراة، وخطة اللعب، وكيفية تحقيق الفوز، وتقديم أداء باهر».

واعترف ماريسكا بإدراكه حجم المناسبة وما هو على المحك في هذه المباراة التي وصفها بأنها مواجهة خاصة، لكنه أكد أن النتيجة التي تهم الجماهير واللاعبين أهم من رغبته في تسجيل فوز في أول ديربي له.

وتابع المدرب: «بصراحة، تفكيري منصب أكثر على الفريق والجماهير. التركيز الأساسي ليس على كوني أخوض الديربي لأول مرة».

واختتم ماريسكا حديثه بقوله: «بالطبع، أريد الفوز بالمباراة، لكننا نريد مواصلة تحقيق الانتصارات من أجل الجميع».