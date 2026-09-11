إيراولا: إيزاك في «وضع جيد» مع ليفربول

قال الإسباني أندوني إيراولا، مدرب ليفربول، إن ألكسندر إيزاك يعيش «وضعاً جيداً جداً» في وقت يسعى فيه المهاجم السويدي إلى تجاوز موسمه الأول المخيب للآمال في «آنفيلد».

وعانى إيزاك من الإصابات وتراجع المستوى بعد انتقاله المثير للجدل مقابل 125 مليون جنيه إسترليني (168 مليون دولار أميركي) من نيوكاسل قبل 12 شهراً.

وسجَّل المهاجم السويدي، البالغ من العمر 26 عاماً، 4 أهداف فقط في جميع المسابقات الموسم الماضي، لكنه أحرز بالفعل 3 أهداف في 4 مباريات هذا الموسم.

وأبدى إيراولا إعجابه بتأقلم إيزاك مع أسلوبه التكتيكي منذ وصول المدرب الإسباني قادماً من بورنموث، خلفاً للهولندي أرني سلوت المقال من منصبه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال إيراولا للصحافيين الجمعة: «أعتقد أنه يقدم أداءً جيداً. أنا سعيد بالتطورات التي يحققها من مباراة إلى أخرى».

وأضاف: «من الناحية البدنية، هو في وضع جيد جداً. أعتقد أنه يتحرَّك بثقة، ونعلم أنه لاعب مميز من الناحية الفنية».

وتابع: «إنه يفهم بشكل أفضل ما نحتاجه منه في مركز المهاجم الصريح».

وشارك إيزاك أساسياً في المباريات الـ4 التي خاضها الفريق حتى الآن هذا الموسم، مُسجِّلاً 332 دقيقة، في تناقض واضح مع الموسم الماضي الذي عانى خلاله من مشكلات بدنية، من بينها كسر في الكاحل وعظمة الشظية في ديسمبر (كانون الأول).

ويتفق إيزاك مع إيراولا على أنه بدأ أخيراً يشعر بالراحة في «آنفيلد».

وقال إيزاك لموقع ليفربول: «أولاً، من الرائع أن يبدأ الموسم مجدداً، فمن الطبيعي أن تفتقد أجواء كرة القدم عندما تكون بعيداً عنها».

وأضاف: «أشعر بحالة جيدة بعد فترة الإعداد وكذلك مع بداية الموسم، وتمكَّنت من تسجيل بضعة أهداف. الأمر يتعلق فقط بالحفاظ على هذا الإيقاع».

وتابع: «أشعر بأنني بحالة جيدة، وأشعر بأنني في وضع جيد. ومع الفريق أيضاً، نحن نتحسَّن أكثر فأكثر. نريد مواصلة هذا الإيقاع».

وتُعدُّ استعادة إيزاك لمستواه أمراً بالغ الأهمية لآمال ليفربول في تحسين نتائجه بعد احتلاله المركز الخامس المخيب للآمال في الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وبعدما حافظ على سجله خالياً من الهزائم في مبارياته الـ4 الأولى بجميع المسابقات، يستعد ليفربول لمواجهة فولهام على ملعب «آنفيلد»، السبت.

ويأمل إيراولا في أن يتمكَّن إيزاك من تشكيل ثنائي قوي مع المهاجم الفرنسي برادلي باركولا الذي انضم أخيراً قادماً من باريس سان جيرمان.

ومن المتوقع أن يكون باركولا متاحاً للمشارَكة، بعدما خرج في الشوط الثاني من فوز فريقه على أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

وقال إيراولا: «كانت مجرد تقلصات عضلية لدى باركولا. علينا تقييم حالته اليوم، لكن لا توجد إصابة. أعتقد أنه سيكون متاحاً إذا سارت الأمور بشكل طبيعي».