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الرياضة رياضة سعودية

عبد العزيز بن أحمد لـ«الشرق الأوسط»: أهدي الجائزة لحفيدتي نوف

مالك مربط عذبة أشاد بالإنجاز الأخير في بطولة جمال الخيل  

الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز مالك مربط عذبة يتحدث لـ«الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز مالك مربط عذبة يتحدث لـ«الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
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عبد العزيز بن أحمد لـ«الشرق الأوسط»: أهدي الجائزة لحفيدتي نوف

الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز مالك مربط عذبة يتحدث لـ«الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز مالك مربط عذبة يتحدث لـ«الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)

أهدى الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، مالك مربط عذبة، جائزة الفرس «نوف عذبة» إلى حفيدته نوف، والتي تشترك مع الفرس في نفس الاسم، وذلك عقب ختام منافسات النسخة الخامسة عشرة من البطولة الوطنية لجمال الخيل العربية الأصيلة، التي أقيمت في مزرعة الخالدية غرب الرياض.

وأحرزت «نوف عذبة» ذهبية بطولة الأفراس، فيما نال المهر «نادر عذبة» برونزية الأمهار.

الأمير عبد العزيز بن أحمد محتفلاً بالكأس (الشرق الأوسط)

وقال الأمير عبدالعزيز بن أحمد، في حديث لـ«الشرق الأوسط» عقب التتويج، رداً على سؤال عمّن يهديه الجائزة: «أنا أهدي هذه الجائزة للحفيدة نوف المسماة على الفرس». وأضاف: «الحمد لله والشكر لله ورضا ودعاء الوالدين».

وأشاد الأمير عبدالعزيز بن أحمد بجهود فريق إدارة الجمال في المربط، وذكر عبيدة الجنيد والطاقم العامل معه في متابعة الخيل وإدارتها.

وعن «نوف عذبة»، قال إنه كان متأملاً فيها، ووصفها بأنها «بطلة وبنت بطل، بنت أليهاندرو، حصان لم يهزم حتى الآن»، مضيفاً أنها «حققت كثير من النتائج».

ويؤكد سجل الفرس نسبها إلى الفحل «إي كي إس أليهاندرو» وملكيتها لمربط عذبة، فيما تورد مراجع متخصصة أن الفحل أنهى مسيرته في عروض الجمال من دون هزيمة.

ووصف الأمير البطولة بأنها «إن شو» وطنية، وقال إن لها «قيمتها ووزنها» لدى الإيكاهو، أي المؤتمر الأوروبي لمنظمات الخيل العربية (ECAHO). ويصنّف سجل الإيكاهو الحدث بوصفه بطولة وطنية،

وعن مشاركة «نادر عذبة»، قال: «الحمد لله حصل على البرونزية، وإن شاء الله الجاي أفضل بإذن الله».

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الرياضة رياضة سعودية

إيفان توني يحتفل بتأهل المنتخب السعودي إلى نهائي الخليج

إيفان توني (رويترز)
إيفان توني (رويترز)
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إيفان توني يحتفل بتأهل المنتخب السعودي إلى نهائي الخليج

إيفان توني (رويترز)
إيفان توني (رويترز)

احتفل الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، بتأهل المنتخب السعودي إلى نهائي كأس الخليج، في مشهد يعكس حجم الارتباط بينه وبين الكرة السعودية.

ونشر توني عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لركلة الجزاء التي نفذها مختار علي، والتي أسهمت في عبور الأخضر إلى المباراة النهائية، متابعًا احتفالات المنتخب السعودي بالتأهل، في لفتة حظيت باهتمام المتابعين.

ولم يكن تفاعل توني مع المنتخب السعودي حالة منفردة بين اللاعبين الأجانب الذين ارتبطوا بالكرة السعودية، إذ سبقه في ذلك عدد من المحترفين الذين حافظوا على حضورهم ومتابعتهم للأخضر حتى بعد مغادرة الملاعب السعودية من بينهم البرازيلي إلتون جوزيه، لاعب النصر السابق، والفرنسي بافتيمبي غوميز، مهاجم الهلال السابق.

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كأس الخليج السعودية
الرياضة رياضة سعودية

دوري السيدات: القادسية يواصل الهيمنة... والنصر يمطر الأهلي بخماسية

لاعبات القادسية يحتفلن بالفوز (الشرق الأوسط)
لاعبات القادسية يحتفلن بالفوز (الشرق الأوسط)
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دوري السيدات: القادسية يواصل الهيمنة... والنصر يمطر الأهلي بخماسية

لاعبات القادسية يحتفلن بالفوز (الشرق الأوسط)
لاعبات القادسية يحتفلن بالفوز (الشرق الأوسط)

عزز فريق القادسية صدارته للدوري السعودي الممتاز للسيدات، بعد فوزه على ضيفه نيوم بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وعبرت تاله الغامدي لاعبة فريق القادسية عن فرحتها بعد الانتصار، قائلة: فوز مهم وحصلنا على النقاط الثلاث، الظهور بشباك نظيفة هو نتيجة عمل جماعي من كافة خطوط الفريق، سعيدين بالصدارة القدساوية قبل فترة التوقف.

وفي المدينة المنورة واصل الهلال انتصاراته بعدما تغلب على مضيفه العلا بنتيجة (3-1)، لينهي الجولة وصيفا.

وفي جدة، انتصر النصر في لقاء الكلاسيكو والذي جمعة مع الأهلي بخماسية نظيفة ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث.

وفي القطيف، حقق الاتحاد فوزا ثمينا على مضيفه الترجي بنتيجة أربعة دون مقابل.

وأكدت ماريا دياز لاعبة الاتحاد، أن الفريق يسير بخطى ثابتة وجيدة نحو التركيز على تقديم أداء مميز، مشيرة في حديثها لـ "الشرق الأوسط"، أن الخروج بشباك نظيفة ثمرة عمل رائع من الجميع وتحديداً اللاعبات الشابات.

وأضافت: اشكر جماهير الاتحاد على دعمها المستمر، ونترقب رؤيتهم في المباريات القادمة.

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كرة القدم للسيدات السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«نوف عذبة» و«الفهد» يحصدان الذهب في بطولة جمال الخيل العربية

جانب من تتويج الأبطال (الشرق الأوسط)
جانب من تتويج الأبطال (الشرق الأوسط)
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«نوف عذبة» و«الفهد» يحصدان الذهب في بطولة جمال الخيل العربية

جانب من تتويج الأبطال (الشرق الأوسط)
جانب من تتويج الأبطال (الشرق الأوسط)

تُوّج أبطال النسخة الـ15 من البطولة الوطنية لجمال الخيل العربية الأصيلة، في ختام منافسات استمرت ثلاثة أيام بمزرعة الخالدية في الرياض، وسط مشاركة واسعة من الملاك وحضور جماهيري من المهتمين بالخيل العربية الأصيلة.

وشهدت البطولة منافسات قوية في مختلف الفئات العمرية، وسط أجواء حماسية وتفاعل جماهيري لافت، تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

وأسفرت بطولة المهرات بعمر سنة عن فوز المهرة «دي إيه شيخة» بالميدالية الذهبية، فيما حلت «كي إتش ريشة» ثانية ونالت الفضية، وجاءت «العوجاء أجمل» ثالثة لتحصد البرونزية.

وفي بطولة الأمهار بعمر سنة، انتزع المهر «بيرق قيصر العرب» الذهبية، وحصل «شنار غرناطة» على الفضية، فيما ذهبت البرونزية إلى «هياب أجمل».

وفي منافسات المهرات من عمر سنتين إلى ثلاث سنوات، توجت «أنتونينا سي إم آي» بالذهبية، وحصلت «سلمى السيد» على الفضية، فيما نالت «ميرال الباشا» البرونزية.

وحقق المهر «إس كي رهن» ذهبية بطولة الأمهار من عمر سنتين إلى ثلاث سنوات، وجاء «أصيل أجمل» في المركز الثاني محققاً الفضية، فيما حصد «نادر عذبة» البرونزية.

وفي بطولة الأفراس، توجت «نوف عذبة» بالميدالية الذهبية، وحلت «مسك السلام» ثانية بالفضية، فيما حصلت «دمشق السيد» على البرونزية.

واختتمت المنافسات ببطولة الأفحل، التي شهدت تتويج الفحل «الفهد» بالذهبية، فيما ذهبت الفضية إلى «سلطان التنهاة»، وحصل «فخر الحوسي» على البرونزية.

من جانبه، عبّر محمد القحطاني، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، عن سعادته بنجاح النسخة الخامسة عشرة، التي يتولى رئاسة لجنتها المنظمة للمرة الأولى، مؤكداً أن المستوى التنافسي والحضور الجماهيري عكسا المكانة التي تحظى بها بطولات جمال الخيل العربية الأصيلة في المملكة.

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