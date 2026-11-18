قال رئيس السلفادور، نجيب بوكيلة، الأربعاء، إن قواته المنتشرة في هايتي دمرت منزل أحد زعماء العصابات، في ثاني عملية من نوعها تستهدف جماعات إجرامية نافذة تسيطر على جزء كبير من البلاد.

ونشر بوكيلة على منصة «إكس» لقطات تظهر مروحيتين تقصفان منزلًا كبيرًا في العاصمة الهايتية بور أو برنس، يعود لرجل عرّفته وسائل إعلام محلية على أنه «جيف غو إيوا»، وهو أحد قادة تحالف عصابات مدجج بالسلاح يُعرف باسم «فيف أنسانم».

Kado mwen pou pèp ayisyen an nan anivèsè Batay Vètyè a ❤️ pic.twitter.com/z3TO3UurAT — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 18, 2026

وكتب باللغة الكريولية الهايتية «هديتي للشعب الهايتي في ذكرى معركة فيرتيير»، في إشارة إلى مواجهة عسكرية وقعت عام 1803 خلال ثورة هايتي لإنهاء الحكم الاستعماري الفرنسي.

أرسل بوكيلة أكثر من 2000 جندي إلى هايتي منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، بعد فقدان أربعة جنود سلفادوريين خلال عملية نفذتها وحدة مدعومة من الأمم المتحدة تُعرف باسم «قوة مكافحة العصابات».

وتحكم هايتي حكومة ضعيفة تحاول مواجهة عصابات عنيفة ومسلّحة، كما أن البلاد مثقلة منذ عقود بالفقر والفساد والجريمة والكوارث الطبيعية.

لم تنظم هايتي أي انتخابات منذ عام 2016، واغتيل آخر رئيس لها في عام 2021 ولم يُنتخب بديل له.

وحُدّد موعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 18 يوليو (تموز) 2027.

لقي انتشار القوات السلفادورية الجديدة ترحيبًا من السلطات الهايتية التي طالما سعت للحصول على تعزيزات لدعم جهودها الرامية إلى بسط سيطرتها على الدولة الواقعة في منطقة الكاريبي.

وسجّلت الأمم المتحدة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، 4595 حالة قتل و2050 إصابة ناجمة عن العنف المسلح في هايتي.