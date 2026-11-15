البابا ليو يقطع مئات الكيلومترات لزيارة عاصمة الإنكا وبوابة للأمازون

سيقطع البابا ليو بابا الفاتيكان مسافة بطول بيرو بالكامل تقريباً، اليوم (الأحد)، وهو اليوم قبل الأخير من جولته في أميركا الجنوبية؛ إذ سيزور مدينة تقع في جبال الأنديز في جنوب البلاد كانت في يوم من الأيام مركز إمبراطورية الإنكا، وبوابة شرقية إلى غابات الأمازون المطيرة.

والبابا ليو هو أول مَن يتولى الباباوية ممن يحملون جنسية بيرو، وتحمل عودته إليها قيمة عاطفية. وسيسافر لمسافة 2270 كيلومتراً في 12 ساعة لحضور أربع فعاليات في كوسكو عاصمة إمبراطورية الإنكا، وبوكالبا في غابات الأمازون المنخفضة، وفق «وكالة رويترز للأنباء».

ويأمل قادة الكنيسة أن تسمح هذه الزيارات لمزيد من سكان بيرو بحضور فعاليات مع البابا، الذي اجتذب أكبر حشود منذ توليه البابوية، بأعداد بلغت نحو 12 مليون شخص، خلال جولته على مدى 12 يوماً في ثلاث دول.

ويعتقدون أيضاً أن البابا قد يتطرق إلى مسألة القطع الجائر غير القانوني للأشجار في منطقة الأمازون، حيث أدَّى تعدين الذهب إلى إزالة نحو 1400 كيلومتر مربع من الغابات المطيرة منذ 1984، وتلويث المجاري المائية في المنطقة، وفقاً لتقرير صدر في 2025 عن مجموعة «مراقبة مشروع الأمازون الأنديزي».

وعاش البابا ليو، وهو في الأصل من شيكاغو، لمدة 20 عاماً تقريباً في بيرو، أثناء عمله، ويحمل الجنسيتين الأميركية والبيروفية، وسيبدأ رحلته، اليوم (الأحد)، من تشيكلايو، حيث كان أسقفاً من 2015 إلى 2023، وسينهي اليوم في ليما، قبل أن يغادر إلى روما، غداً (الاثنين).

وفي كوسكو، سيزور بابا الفاتيكان أيضاً موقعاً أثرياً في ساحة ساكسايوامان، وهي قلعة إنكا قديمة تقع على ارتفاع 3700 متر فوق مستوى سطح البحر، واستُخدِمت أحجارها لاحقاً في بناء كثير من كنائس المدينة.

وهيمنت إمبراطورية الإنكا على غرب أميركا الجنوبية من نحو عام 1438 إلى عام 1533، عندما أطاح بها الغزاة الإسبان.

وفي بوكالبا، يأمل سكان المنطقة الأصليون أن تجذب زيارة البابا الانتباه للظروف المعيشية السيئة التي يعانون منها.

وخضع البابا لجراحة لاستئصال سرطان بالرئة في 13 أكتوبر (تشرين الأول). وقال أطباؤه إن السرطان كان موضعياً ولم ينتشر، وإن البابا لن يحتاج إلى مزيد من العلاج.