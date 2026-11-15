عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:6 دقيقه
العالم أميركا اللاتينية

البابا ليو يقطع مئات الكيلومترات لزيارة عاصمة الإنكا وبوابة للأمازون

البابا ليو يلوّح بيده لدى وصوله لإقامة القداس خلال رحلته التي استغرقت 12 يوماً إلى أميركا الجنوبية (رويترز)
البابا ليو يلوّح بيده لدى وصوله لإقامة القداس خلال رحلته التي استغرقت 12 يوماً إلى أميركا الجنوبية (رويترز)
TT
TT

البابا ليو يقطع مئات الكيلومترات لزيارة عاصمة الإنكا وبوابة للأمازون

البابا ليو يلوّح بيده لدى وصوله لإقامة القداس خلال رحلته التي استغرقت 12 يوماً إلى أميركا الجنوبية (رويترز)
البابا ليو يلوّح بيده لدى وصوله لإقامة القداس خلال رحلته التي استغرقت 12 يوماً إلى أميركا الجنوبية (رويترز)

سيقطع البابا ليو بابا الفاتيكان مسافة بطول بيرو بالكامل تقريباً، اليوم (الأحد)، وهو اليوم قبل الأخير من جولته في أميركا الجنوبية؛ إذ سيزور مدينة تقع في جبال الأنديز في جنوب البلاد كانت في يوم من الأيام مركز إمبراطورية الإنكا، وبوابة شرقية إلى غابات الأمازون المطيرة.

والبابا ليو هو أول مَن يتولى الباباوية ممن يحملون جنسية بيرو، وتحمل عودته إليها قيمة عاطفية. وسيسافر لمسافة 2270 كيلومتراً في 12 ساعة لحضور أربع فعاليات في كوسكو عاصمة إمبراطورية الإنكا، وبوكالبا في غابات الأمازون المنخفضة، وفق «وكالة رويترز للأنباء».

ويأمل قادة الكنيسة أن تسمح هذه الزيارات لمزيد من سكان بيرو بحضور فعاليات مع البابا، الذي اجتذب أكبر حشود منذ توليه البابوية، بأعداد بلغت نحو 12 مليون شخص، خلال جولته على مدى 12 يوماً في ثلاث دول.

ويعتقدون أيضاً أن البابا قد يتطرق إلى مسألة القطع الجائر غير القانوني للأشجار في منطقة الأمازون، حيث أدَّى تعدين الذهب إلى إزالة نحو 1400 كيلومتر مربع من الغابات المطيرة منذ 1984، وتلويث المجاري المائية في المنطقة، وفقاً لتقرير صدر في 2025 عن مجموعة «مراقبة مشروع الأمازون الأنديزي».

وعاش البابا ليو، وهو في الأصل من شيكاغو، لمدة 20 عاماً تقريباً في بيرو، أثناء عمله، ويحمل الجنسيتين الأميركية والبيروفية، وسيبدأ رحلته، اليوم (الأحد)، من تشيكلايو، حيث كان أسقفاً من 2015 إلى 2023، وسينهي اليوم في ليما، قبل أن يغادر إلى روما، غداً (الاثنين).

وفي كوسكو، سيزور بابا الفاتيكان أيضاً موقعاً أثرياً في ساحة ساكسايوامان، وهي قلعة إنكا قديمة تقع على ارتفاع 3700 متر فوق مستوى سطح البحر، واستُخدِمت أحجارها لاحقاً في بناء كثير من كنائس المدينة.

وهيمنت إمبراطورية الإنكا على غرب أميركا الجنوبية من نحو عام 1438 إلى عام 1533، عندما أطاح بها الغزاة الإسبان.

وفي بوكالبا، يأمل سكان المنطقة الأصليون أن تجذب زيارة البابا الانتباه للظروف المعيشية السيئة التي يعانون منها.

وخضع البابا لجراحة لاستئصال سرطان بالرئة في 13 أكتوبر (تشرين الأول). وقال أطباؤه إن السرطان كان موضعياً ولم ينتشر، وإن البابا لن يحتاج إلى مزيد من العلاج.

اقرأ أيضاً

البابا ليو الرابع عشر يمر بين الحشود في ليما (إ.ب.أ)

ملايين يحتشدون في ليما لتحية البابا ليو وسط دعوات لتضميد جراح بيرو

مواضيع
البابا ليو الرابع عشر الفاتيكان الفاتيكان

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

ملايين يحتشدون في ليما لتحية البابا ليو وسط دعوات لتضميد جراح بيرو

أميركا اللاتينية البابا ليو الرابع عشر يمر بين الحشود في ليما (إ.ب.أ)

ملايين يحتشدون في ليما لتحية البابا ليو وسط دعوات لتضميد جراح بيرو

تدفقت حشود غفيرة على ‌شوارع ليما حيث بدأ البابا ليو، وهو أول مواطن من بيرو يتولى رئاسة الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الثاني من زيارة مؤثرة إلى وطنه.

«الشرق الأوسط» (ليما)
رياضة عالمية البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان في استقباله فريق كرة سلة (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

البابا ليو يستقبل بالفاتيكان فريق كرة سلة كان يلعب ضمن صفوفه

استقبل بابا الفاتيكان ليو، السبت، أعضاء فريق كرة السلة الذي كان يشارك ضمن صفوفه عندما كان طالباً في الجامعة.

«الشرق الأوسط» (الفاتيكان)
الولايات المتحدة​ البابا ليو يترأس لقاءه العام الأسبوعي في مدينة الفاتيكان (إ.ب.أ) p-circle
الولايات المتحدة​

البابا ليو يدلي بصوته في الانتخابات الأميركية

أدلى البابا ليو الرابع عشر بصوته في انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة «كما يقوم عادة بذلك كلما تسنّت له الفرصة».

«الشرق الأوسط» (روما - واشنطن)
علوم سرطان الرئة: الطرق الجديدة تزيد فرص علاجه
علوم

من جراحة البابا إلى اللقاحات الشخصية… ثورة علمية ترسم مستقبل علاج السرطان

بعد أن كان يُنظر إلى تشخيص السرطان في كثير من الحالات بصفته حكماً بالموت، باتت فرص النجاة أفضل لبعض المرضى حتى في أنواع المرض التي كانت تُعدّ شديدة الفتك.

د. وفا جاسم الرجب (لندن)
صحتك البابا ليو الرابع عشر (د.ب.أ)
صحتك

إصابة البابا بسرطان الرئة تثير تساؤلات حول مخاطر المرض لدى غير المدخنين

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، تشخيص إصابة البابا ليو الرابع عشر بسرطان الرئة، بعد خضوعه لعملية جراحية مقررة مسبقاً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم أميركا اللاتينية

البابا ليو يقطع مئات الكيلومترات لزيارة عاصمة الإنكا وبوابة للأمازون

البابا ليو يلوّح بيده لدى وصوله لإقامة القداس خلال رحلته التي استغرقت 12 يوماً إلى أميركا الجنوبية (رويترز)
البابا ليو يلوّح بيده لدى وصوله لإقامة القداس خلال رحلته التي استغرقت 12 يوماً إلى أميركا الجنوبية (رويترز)
TT
TT

البابا ليو يقطع مئات الكيلومترات لزيارة عاصمة الإنكا وبوابة للأمازون

البابا ليو يلوّح بيده لدى وصوله لإقامة القداس خلال رحلته التي استغرقت 12 يوماً إلى أميركا الجنوبية (رويترز)
البابا ليو يلوّح بيده لدى وصوله لإقامة القداس خلال رحلته التي استغرقت 12 يوماً إلى أميركا الجنوبية (رويترز)

سيقطع البابا ليو بابا الفاتيكان مسافة بطول بيرو بالكامل تقريباً، اليوم (الأحد)، وهو اليوم قبل الأخير من جولته في أميركا الجنوبية؛ إذ سيزور مدينة تقع في جبال الأنديز في جنوب البلاد كانت في يوم من الأيام مركز إمبراطورية الإنكا، وبوابة شرقية إلى غابات الأمازون المطيرة.

والبابا ليو هو أول مَن يتولى الباباوية ممن يحملون جنسية بيرو، وتحمل عودته إليها قيمة عاطفية. وسيسافر لمسافة 2270 كيلومتراً في 12 ساعة لحضور أربع فعاليات في كوسكو عاصمة إمبراطورية الإنكا، وبوكالبا في غابات الأمازون المنخفضة، وفق «وكالة رويترز للأنباء».

ويأمل قادة الكنيسة أن تسمح هذه الزيارات لمزيد من سكان بيرو بحضور فعاليات مع البابا، الذي اجتذب أكبر حشود منذ توليه البابوية، بأعداد بلغت نحو 12 مليون شخص، خلال جولته على مدى 12 يوماً في ثلاث دول.

ويعتقدون أيضاً أن البابا قد يتطرق إلى مسألة القطع الجائر غير القانوني للأشجار في منطقة الأمازون، حيث أدَّى تعدين الذهب إلى إزالة نحو 1400 كيلومتر مربع من الغابات المطيرة منذ 1984، وتلويث المجاري المائية في المنطقة، وفقاً لتقرير صدر في 2025 عن مجموعة «مراقبة مشروع الأمازون الأنديزي».

وعاش البابا ليو، وهو في الأصل من شيكاغو، لمدة 20 عاماً تقريباً في بيرو، أثناء عمله، ويحمل الجنسيتين الأميركية والبيروفية، وسيبدأ رحلته، اليوم (الأحد)، من تشيكلايو، حيث كان أسقفاً من 2015 إلى 2023، وسينهي اليوم في ليما، قبل أن يغادر إلى روما، غداً (الاثنين).

وفي كوسكو، سيزور بابا الفاتيكان أيضاً موقعاً أثرياً في ساحة ساكسايوامان، وهي قلعة إنكا قديمة تقع على ارتفاع 3700 متر فوق مستوى سطح البحر، واستُخدِمت أحجارها لاحقاً في بناء كثير من كنائس المدينة.

وهيمنت إمبراطورية الإنكا على غرب أميركا الجنوبية من نحو عام 1438 إلى عام 1533، عندما أطاح بها الغزاة الإسبان.

وفي بوكالبا، يأمل سكان المنطقة الأصليون أن تجذب زيارة البابا الانتباه للظروف المعيشية السيئة التي يعانون منها.

وخضع البابا لجراحة لاستئصال سرطان بالرئة في 13 أكتوبر (تشرين الأول). وقال أطباؤه إن السرطان كان موضعياً ولم ينتشر، وإن البابا لن يحتاج إلى مزيد من العلاج.

اقرأ أيضاً

البابا ليو الرابع عشر يمر بين الحشود في ليما (إ.ب.أ)

ملايين يحتشدون في ليما لتحية البابا ليو وسط دعوات لتضميد جراح بيرو

مواضيع
البابا ليو الرابع عشر الفاتيكان الفاتيكان
العالم أميركا اللاتينية

البرازيل تسجل أول وفاة بمرض «إمبوكس» في 2026

أنبوب اختبار يحمل ملصقاً كُتب عليه «إيجابي لفيروس جدري القرود» (أرشيفية- رويترز)
أنبوب اختبار يحمل ملصقاً كُتب عليه «إيجابي لفيروس جدري القرود» (أرشيفية- رويترز)
TT
TT

البرازيل تسجل أول وفاة بمرض «إمبوكس» في 2026

أنبوب اختبار يحمل ملصقاً كُتب عليه «إيجابي لفيروس جدري القرود» (أرشيفية- رويترز)
أنبوب اختبار يحمل ملصقاً كُتب عليه «إيجابي لفيروس جدري القرود» (أرشيفية- رويترز)

سجّلت البرازيل أول وفاة بمرض «إمبوكس» (جدري القردة) في عام 2026، بينما ترى السلطات أن الزيادة في عدد الإصابات لا ترقى إلى مستوى التفشّي، حسب معهد للصحة العامة.

وأحصت البرازيل 1009 إصابات مؤكّدة بالفيروس هذا العام، وفق تقرير نشره أول من أمس (الجمعة) معهد «فيوكروز» التابع لوزارة الصحة.

وسُجّلت الوفاة في ريو دي جانيرو؛ حيث بلغ عدد الإصابات المؤكّدة بين سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) ضعف العدد المسجّل خلال بقية العام، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وعزّزت الحكومة إجراءات الرصد، واشترت 25 ألف جرعة إضافية من لقاح «جدري القرود»؛ لكنها لا تتعامل حالياً مع ارتفاع الإصابات على أنه تفشٍّ؛ إذ لا يزال عددها، حسب المعهد: «أقلّ بكثير من الذروة التاريخية المسجّلة في عام 2022».

وينجم «جدري القرود» عن فيروس من عائلة فيروس الجدري، ويسبب حمّى وآلاماً عضلية وآفات جلدية كبيرة تشبه الدمامل، وقد يؤدّي إلى الوفاة.

ويمكن أن ينتقل الفيروس من الحيوانات إلى البشر، وكذلك بين الأشخاص عبر التلامس الجسدي الوثيق.

وفي عامَي 2022 و2024، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن «جدري القرود» يشكّل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، بسبب سرعة انتشاره في بعض البلدان.

وسُجّلت غالبية الإصابات في البرازيل هذا العام في ساو باولو وريو دي جانيرو، وهما من بين الولايات الثلاث الأكثر سكاناً في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 214 مليون نسمة.

اقرأ أيضاً

ظهور حالات إصابة بمرض جدري القردة في إقليم نيراجونجو بالقرب من غوما إقليم شمال كيفو (رويترز)

جدري القردة «طارئة صحية عالمية»... ماذا نعرف عنه ولماذا يثير قلقاً؟

مواضيع
جدري القرود الصحة الصحة العالمية البرازيل
العالم أميركا اللاتينية

ترمب يضع كوبا على ساعة ولايته... هل تقيّده هزيمة الجمهوريين؟

وزير خارجية كوبا برونو إدواردو رودريغيز باريلا يتحدث في مقر الأمم المتحدة بنيويورك (إ.ب.أ)
وزير خارجية كوبا برونو إدواردو رودريغيز باريلا يتحدث في مقر الأمم المتحدة بنيويورك (إ.ب.أ)
TT
TT

ترمب يضع كوبا على ساعة ولايته... هل تقيّده هزيمة الجمهوريين؟

وزير خارجية كوبا برونو إدواردو رودريغيز باريلا يتحدث في مقر الأمم المتحدة بنيويورك (إ.ب.أ)
وزير خارجية كوبا برونو إدواردو رودريغيز باريلا يتحدث في مقر الأمم المتحدة بنيويورك (إ.ب.أ)

وضع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، للمرة الأولى، سقفاً زمنياً معلناً لطموحه إلى «إنهاء الوضع» في كوبا، بقوله إنه يريد تحقيق ذلك قبل مغادرة البيت الأبيض عام 2029، مع إبقاء الخيار العسكري مطروحاً، لكن التصريح لا يرقى إلى تحديد موعد لعملية عسكرية أو إعلان قرار بتنفيذها، بل ينقل التهديد من هدف مفتوح إلى استحقاق يريد ربطه بإرث رئاسته، رغم الانتكاسة التي تعرض لها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي.

الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو (رويترز)

وقال ترمب، في مقابلة مع المذيع المحافظ هيو هيويت، مساء الخميس، إنه يريد «إنهاء ملف كوبا قبل أن أغادر». وعندما سُئل عن احتمال استخدام القوة في حملة تستغرق أسبوعاً، أجاب بأنه سينظر في ذلك بالتأكيد. وهذه المدة وردت في سؤال المحاور، وليست خطة عمليات أعلنها ترمب. وأشار إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيؤدي دوراً محورياً في هذا المسعى. وأضاف: «لدينا شخص كفء وموهوب للغاية للتعامل مع ملف كوبا، وهو ماركو، فوالداه من كوبا، كما تعلم على الأرجح، وهو يود القيام بذلك حقاً».

سيارة قديمة تعبر أمام لوحة عليها صور الزعيم الكوبي التاريخي فيديل كاسترو وشقيقه راؤول كاسترو والرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل في هافانا (رويترز)

صحيفة «بوليتيكو» رأت ان التصريح يأتي بعدما تحدث ترمب مراراً عن إسقاط الحكومة الشيوعية، وفي ظل ضغوط اقتصادية ونفطية أميركية فاقمت أزمة الجزيرة، لكن الجديد سياسياً هو ربط تغيير الوضع في هافانا بالوقت المتبقي من ولايته، بما يرفع سقف التوقعات، ويجعل التراجع لاحقاً أكثر تكلفة على صورته أمام أنصاره.

وزير الخارجية ماركو روبيو المنحدر من أصول كوبية (رويترز)

ويحمل إبرازه دور الوزير روبيو رسالة داخلية واضحة؛ فقد ربط ترمب رغبته في التحرك بالأميركيين الكوبيين الذين أيدوه في فلوريدا، مقدماً الملف بوصفه التزاماً تجاه قاعدة انتخابية، خصوصاً بعدما تمكن الجمهوريون من الاحتفاظ بمقاعدهم في الولاية، إلى جانب عدّه هدفاً خارجياً. وقال: «بصراحة، أود أن أفعل ذلك من أجل هؤلاء الناس، من أجل الكوبيين الذين جاؤوا إلى أميركا بعد أن تعرضوا لمعاملة سيئة للغاية في بلادهم».

كوبيون يسيرون في أحد شوارع هافانا عاصمة كوبا في 3 أغسطس 2026 (رويترز)

وفي مارس (آذار) الماضي، صرح ترمب بأنه يعتقد أنه سينال «شرف السيطرة على كوبا». وبعد أن أمر بتنفيذ العملية التي أطاحت بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وهو حليف رئيسي للحكومة الكوبية، فرضت الولايات المتحدة حصاراً نفطياً على الجزيرة؛ ما أدى إلى انهيار شبكتها الكهربائية، وتسبب في أزمة إنسانية.

يمكن قراءة هذا التصعيد أيضاً بعدّه محاولة لإظهار استمرار قدرته على المبادرة بعد الهزيمة الانتخابية؛ فالسياسة الخارجية تمنح الرئيس مجالاً للتحرك حين تضيق فرص تمرير أجندته الداخلية، غير أن ذلك لا يثبت أن عملية عسكرية أصبحت وشيكة، فالتهديد قد يخدم زيادة الضغط لانتزاع تنازلات، كما قد يمهّد لتصعيد فعلي.

ولا تعني نتائج الانتخابات النصفية توقف سياسة ترمب الخارجية تلقائياً، لكنها لا تتركها بلا قيود أيضاً؛ فالرئيس يحتفظ بأدوات تنفيذية ودبلوماسية وعسكرية واسعة، بينما يستطيع الكونغرس استخدام التشريع والرقابة والتمويل لرفع تكلفة التحرك أو تقييد استمراره.

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يتحدث إلى القوات في القاعدة البحرية الأميركية في قاعدة غوانتانامو بكوبا يوم 10 يونيو (رويترز)

غير أن تهديدات ترمب قد تعمق الانقسام إقليمياً في علاقات واشنطن بدول أميركا اللاتينية؛ فمعارضة النظام الكوبي لا تعني بالضرورة تأييد تغييره بالقوة، وقد تجد حكومات متعاونة مع الولايات المتحدة نفسها تحت ضغط الدفاع عن السيادة، ورفض التدخل العسكري.

وقد تنعكس المواجهة المحتملة على ملفات الهجرة والتعاون الأمني والدبلوماسية الإقليمية، خصوصاً إذا تفاقمت الأزمة الإنسانية، وهو ما قد يضع ترمب في اختبار مزدوج، بين قدرته على تحويل التهديد إلى نتيجة سياسية، وقدرته على تحمّل تكلفتها داخلياً وإقليمياً؛ فالانتخابات قد لا تغيّر أهدافه، لكنها تستطيع تضييق وسائل تحقيقها، وتحويل وعد بإنجاز خارجي إلى عبء جديد على ما تبقى من ولايته.

مواضيع
دونالد ترمب مجلس الشيوخ الأميركي الكونغرس أميركا أميركا اللاتينية أميركا الوسطى كوبا