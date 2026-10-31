البابا ليو يستقبل بالفاتيكان فريق كرة سلة كان يلعب ضمن صفوفه

استقبل بابا الفاتيكان ليو، السبت، أعضاء فريق كرة السلة الذي كان يشارك ضمن صفوفه عندما كان طالباً في الجامعة، وكذلك أفراد فريق منافس له.

وشهد هذا اللقاء أفراد فريقي الرجال والسيدات من جامعة فيلانوفا، التي تخرج فيها البابا عام 1977، ومن جامعة نوتردام المنافسة، في حضور نحو 7000 لاعب وضيف ومشجع.

وتقع فيلانوفا في ولاية بنسلفانيا بينما تقع نوتردام في إنديانا حيث يعرف فريقها باسم (فايتنغ آيريش) لكنه يحظى بدعم قوي في منطقة في شيكاغو نشأ فيها البابا المولود باسم روبرت بريفوست.

البابا ليو الرابع عشر يمسك بكرة سلة عند استقباله فريقاً كان يلعب له (إ.ب.أ)

وقال ليو، وهو أول بابا من الولايات المتحدة: «نشأنا في المنطقة الجنوبية من شيكاغو، وكنا نسمع في كثير من الأحيان هتاف (جو آيريش). لكن كما تعلمون جميعاً، تخرج بريفوست في (جامعة) فيلانوفا».

وأضاف وسط هتافات وضحكات الحضور: «لذا، فإن البابا لا ينحاز إلى أي جانب. لدى بريفوست رأي آخر لكننا لن نتطرق إليه الآن».

وسيحسم التنافس بين الجامعتين الكاثوليكيتين على أرض الملعب الأحد، عندما تتواجه فرق الرجال والسيدات بالجامعتين في صالة «بالاتسو ديلو سبورت» في روما.

وأقر ليو بنبرة أكثر جدية بأن من الطبيعي أن يميل المرء أحياناً إلى التشجيع بحماس لكنه ذكَّر الحضور بأن الفرق المتنافسة «ليست أعداء بالتأكيد».