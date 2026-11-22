بعد مجموعة من المقبّلات الباردة وحساء السمك التقليدي مع الزيتون الأخضر الصيني والسلطعون المقلي بالزنجبيل والبصل، توالت الأطباق الرئيسية. أخذ شي جينبينغ في الاعتبار أنّ ضيفَيه الأساسيَين قادمان من طرفَي الكرة الأرضيّة، فانتقى قائمة طعام حياديّة مع لمسةٍ صينيّة بارزة.

خلال مأدبة العشاء الرسميّة التي استضافها الرئيس الصيني على هامش قمة «أبيك» قبل أيام، اختار لنظيرَيه الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين وسائر الضيوف مأكولاتٍ من المفترض أن تروق للجميع.

الطاولة الرئاسية في مأدبة شي على شرف ترمب وبوتين (أ.ف.ب)

أسماك ولحوم و«ديم سام» من أجل بوتين وترمب

تضمّنَت قائمة الأطباق الرئيسية سمك الهامور المطهو على البخار بصلصة الصويا، وشرائح اللحم بالفطر. أما للنباتيين ففطر الموريل مع الكرنب والكستناء في صلصة الزعفران. بذلك، وازنت المأدبة الرئاسية ما بين المطبخ الصيني التقليدي ونكهات مدينة شنجن المستضيفة للقمة، بشكلٍ يتلاقى والأذواق المتنوعة.

بالانتقال إلى التحلية، تذوّق الحاضرون مجموعة من الـ«ديم سام»، إضافةً إلى حساء الفاصوليا الحمراء بزهرة اللوتس وقشر الليمون. ولغير الراغبين في الحلوى الصينيّة، كان بالإمكان الاختيار بين أصناف الكيك والآيس كريم والفواكه الطازجة، قبل اختتام المأدبة بفنجان قهوة أو شاي.

تُوازِن المآدب الرسمية ما بين مطبخ البلد المضيف وأذواق الضيوف (رويترز)

السمك بالسمسم والبوظة بالعسل... على شرف شي

للمطبخ لغتُه الدبلوماسية أيضاً، والأطباق الخاصة بكبرى المآدب الرئاسية لا تُنتقى اعتباطياً، بل يجري التخطيط لها أحياناً قبل أشهر من الغداء أو العشاء.

يوم استضاف ترمب نظيره الصيني قبل شهرين إلى مائدة البيت الأبيض، اختِيرت الأطباق بحيث تُبرز المكوّنات الأميركية مع لمسة صينيّة خفيّة. ووفق تصريح صادر عن مقر الرئاسة الأميركية، فإنّه جرى انتقاء الأطباق بهدف الجمع بين تقاليد الطهي الخاصة بالبلدَين.

كمقبّلات، قدّم الطهاة حينها لترمب وضيفه الصيني وسائر المدعوّين حساء القرع الأصفر، والفطر البرّي المطهو، واللحم المقدّد المقرمش مع زيت البصل الأخضر. تنوّعت الأطباق الرئيسية ما بين السمك المغمّس بالسمسم، والكرنب المطهو ببطء، والباذنجان المشوي مع الصلصة الخضراء. أما قائمة الحلويات فضمّت كريمة الفانيلا، والمثلّجات بنكهة العسل، وتارت الجوز، ومربّى الكرز الحامض.

قائمة طعام مأدبة ترمب على شرف شي في سبتمبر 2026 (أ.ب)

مآدب رسميّة بإشراف الرئيس والملك

يخضع التحضير للمآدب الرسمية التي تجمع الرؤساء والقادة العالميين حول طاولة غداءٍ أو عشاء واحدة، لقواعد صارمة؛ من التوقيت، إلى أسلوب التقديم، مروراً بالبروتوكول، والأهمّ الأخذ في الاعتبار متطلّبات الضيوف وأذواقهم؛ كعدم التغافل عن وضع كوب «كوكا كولا» قرب صحن دونالد ترمب.

في البيت الأبيض، يبدأ كبير الطهاة وشيف الحلويات، بمشاركة الرئيس الأميركي والسيدة الأولى، الإعداد لقائمة الطعام قبل 6 أشهرٍ أحياناً من موعد الحدَث. وتتّسم الأطباق المختارة بطابع أميركي في المقام الأول، مع إدراج لمسات تشير إلى بلد الضيف كبادرة حسن نيّة.

السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما تشرف على مأدبة رئاسية عام 2009 في مطابخ البيت الأبيض (أ.ف.ب)

أما في قصر باكينغهام، فيبدأ تجهيز مائدة المأدبة قبل 5 أيام من وصول الضيف، بينما تبدأ التحضيرات داخل المطبخ في وقتٍ قريب من موعد العشاء لضمان تقديم الأطباق طازجة. ووفق إدارة القصر الملكي، فإنّ كل تفاصيل المأدبة يخضع لمعاينة الملك شخصياً. يشمل ذلك قائمة الطعام، وتنسيق الموائد، والتخطيط للمراسم.

في مطبخ قصر باكينغهام يعتني أهم الطهاة بالمآدب الرسمية (أ.ف.ب)

قوائم الطعام الدبلوماسية... قواعد وشروط

أول ما يؤخذ في الاعتبار عند التخطيط لوجبات المآدب الرسمية كل ما يتعلّق بأي حساسية لدى الضيف. تُضاف إلى ذلك القيود الغذائيّة، والمتطلّبات الدينية، والتفضيلات الشخصية.

على سبيل المثال، يوم استضاف الرئيس الأميركي السابق جو بايدن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عام 2023، صُمّمت قائمة الطعام لتلائم النظام الغذائي النباتي لمودي فتضمّنت حبوب الدُخن المتبّلة، وفطر بورتوبيللو المحشو، وريزوتو بنكهة الزعفران. فيما أتيح للضيوف الآخرين تناول السمك المشوي بالسمّاق.

تأخذ قائمة المأدبة الرسمية في الاعتبار أي حساسية غذائية أو قيود دينية لدى الضيف (رويترز)

تُعَدّ المآدب الرئاسية الرسمية فرصة للدولة المضيفة لاستعراض منتجاتها الموسميّة الطازجة وتقاليدها المطبخيّة. تجلّى ذلك مثلاً خلال مأدبة العشاء التي أُقيمت في البيت الأبيض عام 2014 على شرف الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند؛ إذ تضمّنت قائمة الطعام مكوّنات جُلبت من مختلف أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك منتجات من حديقة البيت الأبيض.

في المقابل، وهذا ما يحصل غالباً، يوجّه القيّمون على قائمة الطعام تحيّةً إلى الزائر الكبير، من خلال إضافة لمسةٍ إلى الأطباق مستوحاة من مطبخ بلاده. ويُنظر إلى تلك اللفتة بوصفها وسيلة تعبير عن حسن النيات، وكجزءٍ من الحنكة الدبلوماسية.

حلوى مستوحاة من العلمين الفرنسي والأميركي قُدّمت في البيت الأبيض على شرف هولاند (أ.ف.ب)

عام 1998، لدى استضافة الرئيس الأميركي بيل كلينتون رئيس الحكومة البريطانية آنذاك توني بلير، اتّخذت تلك اللفتة الدبلوماسية شكلاً مرحاً، حيث قدّم كبير الطهاة في البيت الأبيض قطَعاً من البسكويت بالشوكولاته صُمّمت على هيئة ساعة «بيغ بن».

تدابير ضد التسميم... بطلُها بوتين

ترافق المآدب الرسمية تدابير أمنية خاصة بالطعام وبالفرَق التي تتولّى إعداده وتقديمه. فرحلة الطبق من المطبخ إلى فم الرئيس أو القائد الضيف معقّدة ومتعدّدة المراحل الأمنية.

تخضع الأطعمة والمكوّنات والحلويات والسكاكين ومعدّات المطبخ لأجهزة الأشعّة السينيّة ولفحص أمني دقيق قبل دخولها إلى مكان إقامة المأدبة. كذلك يُشرف ضبّاط أمن أو مراقبون معتمدون على عملية إعداد الطعام، ويطبّقون إجراءات صارمة للتحكّم في سلسلة توريد المكوّنات والمياه، كما يتولّون مرافقة الأطباق أو مراقبتها أثناء نقلها من المطبخ إلى قاعة الطعام.

أما فريق العمل من طهاة وطاقم تقديم الطعام، فيخضع لتفتيش دقيق. وقد تتضمّن حماية ضيفٍ معيّن قيام فريقه الأمني الخاص بمراقبة إعداد الطعام، أو إحضار طاقم عمل ومستلزمات خاصة بهم لتحضير أكله على حدة. ويُحكى أنّ أوّل مَن يعتمد تلك التدابير هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأكثر حذراً على أمنه الشخصي وما يدخل إلى فمه.

تترافق المآدب الرسمية وتدابير أمنية دقيقة خاصة بالطعام وبطاقم العمل (رويترز)

أزمات دبلوماسية... غذائية

رغم الحرص الشديد على طابعها الدبلوماسي الذي يشدّ أواصر العلاقة بين البلدَين الضيف والمُضيف، فإنّ المآدب الرسمية قد تتسبّب أحياناً بأزمات دبلوماسية.

هذا ما كاد يحصل عام 1981، عندما استضاف الرئيس الروماني نيكولاي تشاوشيسكو رئيسة وزراء الهند إنديرا غاندي؛ ففي المأدبة التي أقامها على شرفها، رفضت غاندي أن تلمس طبق الحساء؛ إذ كانت تصوم أيام الثلاثاء. وما إن أوضحت لتشاوشيسكو سبب امتناعها عن الأكل، حتى أعلن فجأة انتهاء المأدبة، ما دفع جميع الضيوف إلى النهوض والمغادرة، تاركين وراءهم وجبات لم يُمسّ معظمها.