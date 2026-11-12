تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل قد يضر كبدك

حذرت دراسة علمية حديثة من أن تناول الوجبات الخفيفة في ساعات الليل المتأخرة، خاصة قبل النوم مباشرة، قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض الكبد، بما في ذلك الكبد الدهني وتليف الكبد، نتيجة تأثير مواعيد تناول الطعام على الساعة البيولوجية للكبد وقدرته على أداء وظائفه بصورة طبيعية.

ووفق موقع «فيري ويل هيلث» العلمي، فقد رصدت الدراسة بيانات ما يقرب من 200 ألف مشارك، جرى النظر في عاداتهم الغذائية، وتوقيت تناول وجباتهم، وصحة كبدهم.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين اعتادوا تناول وجبات خفيفة بعد العشاء أو قبل النوم سجلوا معدلات أعلى من المشكلات الصحية المرتبطة بالكبد، إذ ارتفع خطر الإصابة بالكبد الدهني بنحو 36 في المائة، وخطر الإصابة بتليف الكبد بنسبة 28 في المائة، حتى بعد احتساب عوامل مثل وزن الجسم ومستوى النشاط البدني.

وقال جاي ييبوري، اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي في دالاس فورت وورث وعضو مجلس أمناء الكلية الأميركية لأمراض الجهاز الهضمي، إن تفسير هذه النتائج يرتبط بالساعة البيولوجية للكبد.

وأوضح قائلاً: «معظم أعضاء الجسم تمتلك ساعة بيولوجية خاصة بها، وليس الدماغ وحده، وتُعد الساعة البيولوجية للكبد من أكثر الساعات الداخلية تأثيراً في وظائف الجسم».

وقال إن هذه الساعة تتكون من مجموعة من الجينات داخل خلايا الكبد تعمل وفق دورة تقارب 24 ساعة، وتتحكم في كثير من الوظائف الحيوية؛ من بينها تنظيم السكر، وتصنيع الدهون وتكسيرها، وإنتاج العصارة الصفراوية اللازمة للهضم، والتخلص من الأدوية والسموم.

وعلى عكس الساعة البيولوجية للدماغ، التي تتأثر بدرجة كبيرة بالضوء، تتأثر ساعة الكبد الداخلية بمواعيد تناول الطعام.

وأوضح ييبوري أن توقيت تناول الطعام يخبر الكبد بالوقت المناسب لأداء وظائفه.

ولفت إلى أن تناول الطعام في العاشرة أو الحادية عشرة مساءً قد يؤدي إلى إجبار الكبد على العمل في أوقات غير معتادة، الأمر الذي قد يقلل كفاءته في تنظيم مستويات الأنسولين وتكسير الدهون ودعم عملية التمثيل الغذائي.

وحذّر من أن تكرار هذه العادة لسنوات قد يؤدي إلى تراكم الدهون داخل خلايا الكبد، وزيادة خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني المرتبط باضطرابات التمثيل الغذائي، الذي قد يتطور لدى بعض الأشخاص إلى التهاب وتندب في أنسجة الكبد، ثم تليف الكبد.

ورغم أهمية مواعيد تناول الطعام، أكد ييبوري أن نوعية الطعام وكميته تظلان العاملين الأكثر أهمية عند تقييم تأثير النظام الغذائي على صحة الكبد.

وعند سؤاله عن ترتيب العوامل الثلاثة من حيث تأثيرها، قال: «العوامل الثلاثة مهمة، لكنها ليست متساوية في الأهمية، وسأرتبها كالتالي: ما تأكله أولاً، ثم الكمية التي تتناولها، وأخيراً توقيت تناول الطعام».

وأوضح أن الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والكربوهيدرات قد يؤدي إلى زيادة تراكم الدهون والالتهابات داخل الكبد، ما يؤثر سلباً على كفاءته ويرفع احتمالات الإصابة بالأمراض المرتبطة به.

ومع ذلك، شدد على أن انتظام مواعيد الوجبات يمكن أن يساعد الكبد على التكيف مع نمط الحياة اليومي.

وأشار إلى أن تناول وجبة عشاء متوازنة في التاسعة مساءً بسبب ظروف العمل يختلف تماماً عن الاستمرار في تناول رقائق البطاطس والآيس كريم حتى الواحدة صباحاً.

وقال: «إذا كانت طبيعة عملك تُجبرك على تناول الطعام في وقت متأخر، فهذا لا يعني أنك محكوم عليك بالمرض».

نصائح لحماية الكبد من أضرار الأكل ليلاً

وقدم ييبوري مجموعة من الإرشادات التي تساعد على تحسين صحة الكبد وتقليل التأثيرات المحتملة لتناول الطعام في ساعات متأخرة، أبرزها:

*التوقف عن تناول الطعام قبل موعد النوم بثلاث ساعات على الأقل.

*تناول الجزء الأكبر من السعرات الحرارية اليومية خلال وجبتي الإفطار والغداء.

*اختيار البروتين عالي الجودة والخضراوات إذا اضطررت لتناول الطعام ليلاً.

*تجنب الأطعمة السكرية والمصنَّعة خلال ساعات المساء.

*الالتزام بمواعيد ثابتة لتناول الوجبات يومياً.

*الابتعاد عن المشروبات الغنية بالسكريات، بما فيها المشروبات الغازية والعصائر، وتجنب الكحول.

*منح الكبد فترة كافية من الصيام الليلي دون تناول الطعام.

وشدد ييبوري على أهمية النصيحة الأخيرة، قائلاً: «إذا كنت ستستخلص شيئاً واحداً من هذه الدراسة، فليكن هذا: امنح كبدك فترة صيام حقيقية طوال الليل».