كشفت دراسة حديثة عن أحد الأسباب البيولوجية التي تحد من قدرة القلب على إصلاح نفسه، إذ أظهرت أن النشاط الميكانيكي المستمر لخلايا عضلة القلب، المسؤولة عن الانقباضات اللازمة لضخ الدم، يعيق قدرتها على الانقسام والتجدد.

وتوضح الدراسة، المنشورة في دورية (ناتشر) «Nature Cardiovascular Research»، وجود ارتباط بين انقباض خلايا عضلة القلب وعمليات التمثيل الغذائي وانقسام الخلايا، ما يقدم فهماً جديداً لأحد التحديات الكبرى في طب القلب والأوعية الدموية.

وقال فلوريان واينبرغر، رئيس مختبر هندسة أنسجة القلب والعلاجات التجديدية في المركز الوطني الإسباني لأبحاث القلب (CNIC)، والمؤلف الرئيسي للدراسة، إن القلب تطور ليعطي الأولوية لاستمرار عمله على حساب التجدد. وأضاف، وفق الموقع الإلكتروني للمجلس الأوروبي للبحوث، أن الآليات التي تمكّن خلايا عضلة القلب من الانقباض والحفاظ على الحياة تحول في الوقت نفسه دون انقسامها واستبدال الأنسجة التالفة.

وعلى عكس أنسجة مثل الجلد والكبد، التي تستطيع تعويض الخلايا التالفة، يتمتع قلب الإنسان البالغ بقدرة محدودة للغاية على التجدد. وتُفقد هذه القدرة إلى حد كبير بعد الولادة بفترة وجيزة، مع تكيف القلب مع متطلبات الحياة خارج الرحم.

دراسة على نماذج تجريبية

ولبحث ما إذا كان النشاط الميكانيكي المستمر للقلب يسهم في تراجع قدرته على التجدد، درس فريق المركز الوطني الإسباني لأبحاث القلب خلايا عضلة القلب باستخدام مجموعة من النماذج التجريبية، شملت خلايا قلبية مشتقة من الخلايا الجذعية البشرية، وأنسجة قلبية مهندسة، وشرائح حية من عضلة القلب، إلى جانب نماذج حيوانية.

الدراسة قدمت أدلة تجريبية لسؤال قديم

وقال توماس إشنهاجن، الباحث في المركز الطبي الجامعي هامبورغ - إيبندورف، إن السؤال عن سبب عدم تكاثر خلايا عضلة القلب لدى البالغين يُعد من الأسئلة الكبرى في بيولوجيا القلب. وأوضح أن الانقباض النشط يعمل كأنه كابح لانقسام هذه الخلايا، وهي فرضية كانت مطروحة منذ وقت طويل، لكن الدراسة قدمت دليلاً عليها باستخدام نماذج تجريبية متعددة، شملت خلايا قلبية ناضجة، وبالاستعانة بمجموعة متنوعة من الأساليب والتقنيات.

وأظهرت النتائج أن تثبيط انقباض خلايا عضلة القلب مؤقتاً يؤدي إلى تغيرات بنيوية داخلها؛ إذ تتفكك التراكيب المنظمة المسؤولة عن الانقباض، والمعروفة باسم «الساركوميرات»، وتعاود الخلايا الدخول في دورة الانقسام، مع ارتفاع ملحوظ في قدرتها على التكاثر.

لكن عند استعادة الانقباض، تنعكس هذه العملية؛ إذ يعاد تجميع الساركوميرات، وتخرج الخلايا مجدداً من دورة الانقسام، لتفقد قدرتها على التكاثر.

وكشفت تحليلات إضافية أن هذه التغيرات البنيوية تصاحبها تحولات في التمثيل الغذائي للخلايا. وقالت أليساندرا موريتي، الباحثة في الجامعة التقنية في ميونيخ، إن دراسة أنسجة قلب بشرية بالغة أظهرت أن هذه الآلية لا تقتصر على النماذج التجريبية، بل تمثل مبدأ بيولوجياً يساعد على تفسير محدودية قدرة قلب الإنسان على التجدد.

وعندما تتوقف خلايا عضلة القلب عن الانقباض، تتحول إلى نمط أيضي يعتمد بدرجة أكبر على التحلل السكري، ويقل اعتمادها على العمليات التي تتطلب طاقة كبيرة للحفاظ على الانقباض المستمر. ويبدو أن هذا التحول الأيضي يهيئ الظروف التي تسمح للخلايا بالعودة إلى دورة الانقسام والتكاثر.

وفي المقابل، تؤدي استعادة الوظيفة الانقباضية إلى عودة النمط الأيضي الناضج للخلايا، وتعزز بقاءها في حالة عدم الانقسام.

وقالت نانسي شحاته، الباحثة في المركز الطبي الجامعي بهامبورغ، والعالمة الزائرة في المركز الوطني الإسباني لأبحاث القلب، إن الوصول إلى علاجات تجديدية للمرضى لا يزال يتطلب مزيداً من البحث، لكن النتائج تكشف مبدأ بيولوجياً جديداً قد يساعد في توجيه الجهود المستقبلية لإصلاح القلب. وأضافت أن فهم كيفية إتاحة المجال مؤقتاً أمام خلايا عضلة القلب للانقسام، من دون التأثير سلباً في وظيفة القلب، قد يتيح مستقبلاً تحفيز قدرته الذاتية على التجدد.