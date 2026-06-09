دراستان: الهواتف الذكية عامل رئيسي في انخفاض الخصوبة

في وقت تكافح فيه الحكومات حول العالم لإيجاد سبل لعكس مسار التراجع الحاد في معدلات المواليد، أشارت دراستان أميركيتان جديدتان إلى أنها أغفلت مسبباً رئيسياً لهذه الأزمة؛ وهو الهاتف الذكي.

وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، يعتقد الباحثون الذين أجروا الدراستين، أن مستخدمي الهواتف الذكية لديهم تفاعلات اجتماعية أقل، وبالتالي يمارسون الجنس بنسب أدنى في الحياة الواقعية.

وانخفض معدل الخصوبة في الولايات المتحدة بنسبة 22 في المائة منذ عام 2007، وقد وضع العلماء فرضية مفادها أن التراجع الحاد في المنحنى البياني المسجل مذاك، يرتبط بظهور أول هاتف «آيفون» من شركة «أبل» في العام نفسه.

ومن أجل إثبات هذه الفرضية، استند باحثان من جامعة ميدلبوري؛ هما كيتلين مايرز وإيزيكيل هوبر، إلى حقيقة أن هاتف «آيفون» كان متاحاً في الولايات المتحدة بين عامَي 2007 و2011 عبر شبكة مشغل اتصالات واحد فقط؛ وهي «إيه تي آند تي».

وقارنا معدلات الخصوبة في المناطق التي كانت تغطيها الشبكة بالمناطق غير المشمولة بالتغطية والتي يُفترض بالتالي أنها كانت خالية من مستخدمي «الآيفون».

ولاحظ الباحثان في دراستهما التي نشرها الاثنين «المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية»، أن المقاطعات الأميركية التي توافرت فيها الشبكة شهدت انخفاضاً أكثر حدة في عدد الأطفال لكل امرأة مقارنة بتلك التي حُرمت منها.

ورأى الباحثان أن هذا التراجع لا ينبغي عزوه إلى تكاليف تربية الأطفال بقدر ما يعود إلى «نقص التفاعلات الاجتماعية والنشاط الجنسي».

وأكدا أن الهاتف الذكي ليس المسبب الوحيد لانخفاض عدد الأطفال لكل امرأة؛ بل هو عامل رئيسي لا تؤثر عليه السياسات المشجعة على الإنجاب التي تتبعها دول مثل فرنسا وكوريا الجنوبية والمعتمدة على الحوافز الاقتصادية.

ووسع باحثان اقتصاديان آخران من جامعة سينسيناتي؛ هما نايثن هدسون وهيرنان موسكوسو بويدو، هذه الفرضية لتشمل 128 دولة.

وحللا بيانات البنك الدولي حول معدلات انتشار الهواتف الذكية ومعدلات الخصوبة لدى المراهقين، ولاحظا أن انخفاض معدلات الخصوبة تسارع مع الانتشار الواسع للهواتف الذكية، وهي ظاهرة لوحظت في البلدان «ذات السياقات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية المختلفة بشكل أساسي».

وفي دراستهما التي نُشرت في مايو (أيار)، خلص المؤلفان إلى وجود «صدمة تكنولوجية عالمية مشتركة».