طوَّر باحثون «غراءً جزيئياً» مُصنّعاً يربط الكروموسومات بعضها ببعض داخل البويضات المتقدمة في العمر، ما قد يُحسِّن بشكل ملحوظ علاجات الخصوبة ويرفع معدلات نجاح التلقيح الصناعي لدى النساء فوق سن 35.

وحسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فقد أجرى الباحثون الدراسة على بويضات فئران وبويضات بشرية متبرَّع بها، وطوَّروا غراءً صناعياً أطلقوا عليه اسم «تاليسين»، يستطيع التغلب على أحد أهم العوائق البيولوجية أمام الحمل في سن متأخرة.

ففي البويضات السليمة، ترتبط الكروموسومات بعضها ببعض بواسطة تراكيب بروتينية طبيعية تُسمَّى «الكوهيسين»، تضمن انقسام المادة الوراثية بشكل سليم أثناء انقسام الخلية.

وتظل مستويات «الكوهيسين» مرتفعة في البويضات الشابة، لكن البويضات الأكبر سناً تفقد هذا الغراء الطبيعي مع الوقت. فتنفصل الكروموسومات قبل أوانها وتتوزع بشكل غير متساوٍ.

وحين ينتهي الأمر ببويضات تحمل عدداً زائداً أو ناقصاً من الكروموسومات، يحدث خلل وراثي يُعرف بـ«اختلال الصيغة الصبغية». وهو السبب الرئيسي للعقم المرتبط بالتقدم في العمر، ولفشل التلقيح الصناعي، وللإجهاض المبكر.

ويرتفع هذا الخطر بشكل حاد حين تدخل المرأة أواخر الثلاثينات والأربعينات من عمرها؛ إذ تشير دراسات إلى أن ما بين 50 في المائة و80 في المائة من الأجنة في هذه المرحلة تحمل تشوهات كروموسومية.

وأجرى الدراسة فريق من الباحثين بقيادة عالمة الكيمياء الحيوية ميلينا شو، في معهد «ماكس بلانك» للعلوم متعددة التخصصات بمدينة غوتنغن الألمانية؛ حيث حقنوا بويضات الفئران غير الناضجة بحمض نووي ريبوزي يحمل التعليمات الوراثية اللازمة لإنتاج البروتينات الصناعية، وبعد تكوينها داخل البويضات، تمكَّنت هذه البروتينات من الالتصاق بالمناطق نفسها التي تفقد فيها البويضات البروتينات الطبيعية المسؤولة عن تماسك الكروموسومات.

وأظهرت النتائج انخفاضاً ملحوظاً في معدلات الانفصال المبكر للكروموسومات لدى الفئران التي تراوحت أعمارها بين 13 و17 و20 شهراً.

وكانت أبرز النتائج لدى الفئران التي بلغت 17 شهراً؛ إذ ارتفعت نسبة البويضات الخالية من أخطاء انفصال الكروموسومات من 46.7 في المائة إلى 74.1 في المائة بعد استخدام البروتين الصناعي، وهي نسبة تقترب من المستويات المعتادة لدى الحيوانات الأصغر سناً.

ويعني ذلك أن الغراء الصناعي قادر عملياً على إعادة عقارب الساعة البيولوجية إلى الوراء داخل البويضات المتقدمة في العمر، والحد بشكل كبير من الأخطاء الوراثية التي قد تؤدي إلى الإجهاض وفشل عمليات التلقيح الصناعي.

ولم تقتصر التجارب على الحيوانات؛ إذ اختبر الباحثون الغراء الصناعي على بويضات بشرية متبرع بها، وأظهرت النتائج الأولية قدرتها على التراكم في المناطق المستهدفة من الكروموسومات، بما يتوافق مع آلية عملها المتوقعة.

ورغم النتائج الواعدة، أكد الباحثون أن تحويل هذا الاكتشاف إلى علاج متاح للنساء لا يزال يتطلب سنوات من البحوث والتجارب؛ إذ يتعين التأكد من قدرة البويضات المعالجة على التخصيب بصورة آمنة، وتطورها إلى أجنة سليمة، دون التسبب في آثار جانبية غير مرغوب فيها.