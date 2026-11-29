قال الجيش السوداني، الأحد، إنه دمَّر 150 عربة قتالية مدرعة تابعة لـ«قوات الدعم السريع»، في سلسلة من الهجمات نفَّذها بطائرات مسيّرة، على جبهات القتال بولايات دارفور وكردفان والنيل الأزرق.

وذكر مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، عاصم عوض، في بيان، الأحد، أن القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها، نفَّذت خلال الأسبوع الماضي، عمليات نوعية، وتمكَّنت من تدمير 90 عربة قتالية في محور كردفان الكبرى، وسط غربي البلاد.

وفي إقليم النيل الأزرق، حيث تدور معارك شرسة بين الجيش وحلفائه، من جهة، وقوات تحالف «تأسيس»، بقيادة «قوات الدعم السريع»، من جهة ثانية، قال الجيش، في البيان، إنه استهدف بدقة عالية تجمعات «الدعم السريع» ونجح في تدمير 50 عربة قتالية وقتل عشرات المسلحين، إضافة إلى تحرير وتمشيط عدد من المناطق.

أما في محور دارفور، فقد دمَّر الجيش 10 عربات قتالية، وأصاب العشرات من «قوات الدعم السريع» والمجموعات التي تقاتل في صفوفها.

وفي البيان نفسه، قال الجيش إن دفاعاته الجوية تمكَّنت من إسقاط طائرة مسيّرة معادية من طراز «FH - 95» في ولاية غرب كردفان، دون الإشارة إلى المنطقة بالتحديد.

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وبثَّ الجيش السوداني، على صفحته بموقع «فيسبوك»، مقاطع فيديو تُظهر لحظة استهداف عربات قتالية في مناطق متفرقة بكردفان.

وأكد المتحدث باسم الجيش أن القوات المسلحة ماضية في عملياتها العسكرية حتى تطهير البلاد من دنس تمرد «قوات الدعم السريع الإرهابية».

وكانت محافظة باو، بولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، قد شهدت، السبت، معارك ضارية، وُصفت بأنها الأعنف بين الطرفين، وسط تضارب المعلومات بشأن عدد القتلى وحقيقة الأوضاع الميدانية.

وقال تحالف قوات «تأسيس»، في بيان صحافي، إن قواته ألحقت هزيمة قاسية بالجيش السوداني وقوات «درع السودان»، المتحالفة معه، في محور النيل الأزرق (إقليم الفونج الجديد). وأضاف أن قواته قتلت أكثر من 300 فرد من «قوات العدو»، كما استولت على عشرات المركبات القتالية بكامل عتادها، إلى جانب كميات من الأسلحة والذخائر.

وذكر تحالف«تأسيس» أن قواته أسرت عناصر من الجيش و«درع السودان» خلال الهجوم.

وبثت منصات مؤيدة لـ«قوات الدعم السريع» مقاطع فيديو تظهر عشرات الجثث وعدداً من الآليات المحترقة والعربات القتالية التي قالت القوات إنها استولت عليها.

في المقابل، أعلن قائد قوات «درع السودان» المتحالفة مع الجيش، اللواء أبو عاقلة كيكل، أن قواته شنت، ليل السبت، هجمات مباغتة على مواقع «الدعم السريع» وألحقت بها خسائر في الأرواح.

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وكانت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، موالية لقوات الدرع، نعت مقتل 3 من أبرز مقاتليها في معارك النيل الأزرق، بينهم اثنان تربطهما صلة قرابة بالقائد كيكل.

وكانت «قوات الدعم السريع» أحرزت تقدماً لافتاً أخيراً في النيل الأزرق، وتمكَّنت من السيطرة على عدد من المناطق الاستراتيجية، أبرزها المنطقة المركزية في محافظة باو ومقنزا، وبلدات أخرى تقع في الطرق المؤدية إلى مدينة الدمازين. وكانت الدمازين، عاصمة النيل الأزرق، قد تعرَّضت خلال الأيام الماضية لهجمات متكرِّرة بالمسيّرات، استهدفت على وجه الخصوص مقر «الفرقة الرابعة مشاة» التابعة للجيش، وأحياء سكنية.

وذكرت تقارير محلية أن تلك الهجمات أوقعت قتلى وجرحى بين المدنيين، وألحقت أضراراً بمنازل، في حين ظلت الدمازين والرصيرص تستقبلان آلاف الأسر الفارة من مناطق القتال في الإقليم. ولا يمكن التحقق فعلياً من روايات أطراف الحرب السودانية، إذ دأب كل منهم، ومنذ الأيام الأولى لاندلاع القتال، على التقليل من خسائره.

في غضون ذك، ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية» أن ضربة نفَّذتها مسيّرة أسفرت عن مقتل 8 أشخاص، الأحد، في سوق بولاية غرب كردفان السودانية الخاضعة بمعظمها لسيطرة «قوات الدعم السريع»، وفق ما أفاد شهود ومصدر في «الدعم السريع». وحمَّل المصدر في «الدعم السريع» الجيش مسؤولية الهجوم، وهو اتهام نفاه متحدث عسكري.

وقال شهود عيان إن السيارة التي كانت تقل سكاناً وسلعاً للبيع، كانت متوجِّهة من قرية فاكوكي بمحلية ودبندة إلى سوق في غبيش، عندما تعرَّضت للقصف. وأفاد شاهد «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن السيارة «احترقت بالكامل». وقال شاهد آخر: «أخرجنا 8 جثث (من السيارة) ودفناهم في المكان نفسه».

ونفى مصدر في الجيش للوكالة الفرنسية أي علاقة للجيش بالهجوم، وقال: «نحن لا نستهدف المدنيين نهائياً، بل نسعى لحمايتهم من ميليشيا الدعم السريع».

وتقدّم الجيش والقوات المتحالفة معه خلال الأسابيع الأخيرة في أجزاء من غرب كردفان، وسيطروا على مدينة لخوي الواقعة على بُعد نحو 100 كيلومتر شمال شرقي النهود، البوابة الرئيسية إلى دارفور وإحدى أهم النقاط اللوجستية لـ«قوات الدعم السريع».