أكدت مصر «مواصلة جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة»، مشددة على «ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام بمراحلها كافة، بما يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وتمكين (اللجنة الوطنية لإدارة غزة) من مباشرة مهامها، ونشر (قوة الاستقرار الدولية)».

كما أشارت مصر إلى رفضها القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مؤكدة على ضرورة «ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، والمضي قدماً في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

يُشار إلى أن «خطة ترمب» تتضمن 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة، وتنتقل من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح، والحكم التكنوقراطي، وإعادة الإعمار، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

وأقرت «القمة العربية الطارئة» بالقاهرة، في مارس (آذار) 2025، الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة التي تتضمن «مشاريع إسكان ومراكز مجتمعية وميناءً تجارياً ومراكز تكنولوجية وفنادق على الشواطئ»، وكان مقرراً أن تنتهي من التنفيذ بعد 3 سنوات بتكلفة تصل إلى 53 مليار دولار.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر الوزارة في وسط القاهرة، مساء السبت، إن «الأوضاع في قطاع غزة شائنة، ومصر مع السلام، لكن السلام الحقيقي يعني تغييراً ملموساً للأوضاع على الأرض». ولفت إلى «عدم الوصول حتى الآن إلى إدخال 600 شاحنة مساعدات يومياً كما ينص (اتفاق غزة) رغم تهيئة الإجراءات كافة، واستعداد (لجنة التكنوقراط لإدارة القطاع)، لكن لا تزال إسرائيل تماطل».

فلسطينيون نازحون يحاولون إزالة بركة مياه خارج خيامهم التي غمرتها الأمطار في حي الرمال بمدينة غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

وبمناسبة «اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني» الموافق 29 نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام، جددت مصر في بيان لوزارة الخارجية، الأحد، «تأكيد موقفها التاريخي والثابت الداعم للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأفادت بأن هذه المناسبة «تأتي في ظل استمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية وعنف المستوطنين بالضفة الغربية، واستمرار التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة».

وقالت مصر، الأحد، إنها إذ تحيي هذه الذكرى التي تجسد التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، فإنها تؤكد أن «إعمال الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ليس منحة، إنما استحقاق أصيل تكفله قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية».

ودعت المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤولياته لترجمة التضامن مع الشعب الفلسطيني إلى خطوات ملموسة تفضي إلى إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة».

وكان وزير الخارجية المصري قد أكد خلال مشاركته في الاحتفالية التي نظمها الكونغرس الأميركي بمقره في واشنطن، الشهر الحالي، بمناسبة منح «الميدالية الذهبية للكونغرس» إلى اسم الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات؛ تقديراً لدوره التاريخي وإسهاماته في تحقيق السلام بالشرق الأوسط، أن «الأوضاع في قطاع غزة تضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي». ولفت حينها إلى أن «مصر تواصل العمل جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة وشركائها الإقليميِّين من أجل التوصل إلى إنهاء دائم للحرب في غزة». وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استضاف «قمة السلام» بشرم الشيخ، في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، حيث أتاحت «مبادرة الرئيس ترمب» فرصة مهمة لتحقيق السلام.