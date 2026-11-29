تخشى أميرة محمود، التي تعمل في قسم المونتاج بأحد المواقع الصحافية، من القيادة ليلاً في طرق غير مألوفة بالنسبة إليها، بسبب «الظلام وغياب الإشارات والعلامات على الطريق، ومحاولات تجاوزها من سيارات أخرى بسرعات تتجاوز السرعة المحددة»، قائلة لـ«الشرق الأوسط»، وهي تسكن في منطقة باب الشعرية (وسط القاهرة)، إنها تترك سيارتها وتستقل مواصلات في التنقلات البعيدة، خصوصاً بعد حادثة «دائري الوراق»، مطالبة بإعادة النظر في منظومة النقل والطرق بمصر.

وتكرر هذا الطلب مصحوباً بكثير من الاقتراحات حول الطرق خلال الأيام الماضية، إثر حادث انقلاب ناقلة مواد مشتعلة على الطريق الدائري في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، بعد محاولة سائق سيارة خاصة تجاوزها، وتسبب الحادث في وفاة 32 شخصاً وفق آخر تحديث لوزارة الصحة، السبت، وإصابة 28 آخرين، والتهام النيران 27 مركبة على الطريق وفق حصر النيابة العامة عقب الحادث.

وكانت النيابة حمّلت سائق السيارة الخاصة مسؤولية الحادث، ووصفته في بيانها، الخميس، بـ«المتسبب فيه»، معلنة القبض عليه واعترافه بأنه كان يقود سيارته على سرعة 110 كيلومترات في الساعة (سرعة الطريق الدائري 90 كيلومتراً في الساعة)، وفي أثناء تنقله بين الحارات المرورية وتجاوز المركبات اصطدم بالناقلة، التي انفجر أحد إطاراتها واصطدمت الناقلة بالحاجز الخرساني وانقلبت.

من أمام أحد المستشفيات المصرية التي استقبلت ضحايا «حادث الوراق» (الهلال الأحمر المصري)

في المقابل، تحفظ الكثيرون من المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على تحميل سائق السيارة المسؤولية وحده، بوصفها نتاجاً للأوضاع القائمة على الطرق؛ من إطفاء للإضاءات أو عدم وجود أعمدة إنارة، رغم إضاءة لوحات الإعلانات، وتردي حالة بعض الطرق، وغياب الرقابة والمحاسبة، واصطفاف سيارات نقل جماعي (ميكروباص) على جانبي الطريق انتظاراً للركاب أو لإنزالهم في نقاط عدة، وعدم التزام النقل بالسير في الساعات المحددة له أو في الحارة المرورية الخاصة به أقصى اليمين، وفق ما فصلته تعليقات كثيرة، نقلت تجارب شخصية لسائقين وركاب.

ويحظر القانون المصري سير سيارات النقل التي تتجاوز حمولتها 5 أطنان على الطريق الدائري من السادسة صباحاً حتى الثانية عشرة بعد منتصف الليل، ويُعاقب المخالفُ بغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف جنيه (الدولار يساوي 55 جنيهاً تقريباً). وتساءل نشطاء ومراقبون عما إذا كانت ناقلة البترول خالفت القانون بسيرها وقت الذروة (الحادثة وقعت نحو السادسة مساءً إحدى ساعات الذروة على الطرق في مصر)، أم أنها أقل من 5 أطنان، ومن ثم يحتاج القانون إلى تعديل.

فيما أكد رئيس شعبة المواد البترولية، حسن نصر، في تصريحات لصحف محلية، «أن سير شاحنات نقل الوقود على الطريق الدائري في القاهرة الكبرى مسموح به على مدار الساعة، ولا يُعد مخالفاً ما دامت ملتزمة بشروط الاستثناء والتراخيص المقررة».

ورأى النائب البرلماني عن الحزب «المصري الديمقراطي»، فريدي البياضي، أن التركيز على الخطأ البشري أو القيادة برعونة بوصفه السبب الوحيد لوقوع حوادث الطرق في مصر؛ فهو محاولة لتقديم كبش فداء، وعدم تحمل المسؤولية السياسية عن الحوادث المتكررة في مصر.

وقال البياضي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن الخطأ البشري جزء من منظومة كاملة تتسبب في هذه الحوادث؛ بداية من تصميم وحالة الطرق، مروراً بغياب دور إدارة المرور في التصدي للسائقين برعونة على الطرق، من خلال دوريات متنقلة ومراقبة مستمرة لكافة الطرق، وصولاً إلى عدم وجود إنارة أو عواكس على الطرق تمكن السائقين من القيادة.

وأضاف أن «إدارة المرور يجب ألا يقتصر دورها على تحصيل الغرامات عبر الرادارات وفحص الرخص في كمائن ثابتة على الطريق، فذلك لا يحدّ من حوادث الطرق».

محافظ الجيزة أحمد الأنصاري خلال تفقد موقع شاحنة الوقود المحترقة (محافظة الجيزة)

وكان عضو جمعية رجال الأعمال المصريين محمد منتصر، قد علق على الحادث، من خلال فيديو منتشر عنه، بينما تقف حافلتان على جانبي الطريق في الحارة اليمنى التي يُفترض أنها مخصصة لسيارات النقل، وعلّق أن الرَّكن العشوائي والفوضوي من أبرز مشكلات الطرق السريعة في مصر، والتي تعيق حافلات النقل عن السير في مسارها، مطالباً بالقبض على سائقي الحافلتين بوصفهما شريكين لسائق السيارة الخاصة في وقوعها.

من جانبه، قال أستاذ الهندسة الخبير في الطرق والكباري، الدكتور عماد نبيل، إن أبرز أسباب وقوع الحوادث في مصر تدور بين أخطاء العنصر البشري وتداخل النقل الثقيل والمواد الخطيرة على الطرق، وإهمال صيانة المركبات، مشيراً إلى أنه وفقاً للإحصائيات، فإن السلوك البشري يمثل النسبة الأكبر من مسببات الحوادث (تُقدّر بنحو 70 في المائة)، ويشمل ذلك السرعة الزائدة، والتنقل المفاجئ بين الحارات، وعدم ترك مسافات أمان كافية، فضلاً عن الانشغال بالهاتف أو القيادة تحت تأثير الإرهاق والمخدرات.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرجلين يصليان على الطريق الدائري أمام سيارتهما، ويعطلان حركة الطريق السريع، السبت، في مشهد أثار انتقادات كبيرة ومطالبة قوات الأمن بالتدخل بوصفهما يعرضان حياة غيرهما للخطر.

ومع الإقرار بمسؤولية الخطأ البشري في الحوادث، لفت أستاذ هندسة الطرق والكباري إلى أن «سير شاحنات النقل الثقيل والمركبات المحملة بمواد بترولية أو قابلة للاشتعال وسط الكثافات المرورية المرتفعة وعلى محاور حيوية كالطريق الدائري، يضاعف من حجم الكارثة عند وقوع أي احتكاك بسيط»، وكذلك «إهمال الفحص الدوري للإطارات والمكابح وأنظمة الأمان في المركبات، خاصة سيارات النقل والميكروباص، مما يؤدي إلى فقدان السيطرة المفاجئ على السرعات العالية».

وتطرق نبيل أيضاً إلى «ضعف الوعي والالتزام المروري»، قائلاً إن «غياب ثقافة القيادة الدفاعية لدى كثير من السائقين، وتجاهل اللوحات الإرشادية والسرعات المقررة بمجرد الابتعاد عن نطاقات الرقابة المرورية والكاميرات من أسباب وقوع حوادث الطرق».