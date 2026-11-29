روسيا وأوكرانيا توسّعان حرب الجسورhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5346818-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%91%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D9%88%D8%B1
زيلينسكي وزوجته يكرمان ذكرى ضحايا مجاعة 1930 في كييف يوم 28 نوفمبر (أ.ف.ب)
وسّعت روسيا وأوكرانيا نطاق حرب المسيّرات، مكثّفتَين هجماتهما المتبادلة على منشآت الطاقة والجسور وشبكات الإمداد الحيوية خلال الأسابيع الماضية.
وأعلنت موسكو، أمس، اعتراض 1246 مسيّرة أوكرانية خلال الليل، في حصيلة شبه قياسية منذ بدء الحرب، وسط تقارير عن استهداف منشآت نفطية روسية.
في المقابل، واصلت القوات الروسية ضرباتها على شبكة الكهرباء الأوكرانية، وسط مخاوف من تفاقم أزمة إمدادات الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء. وأظهر تحليل أجرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، استناداً إلى بيانات منظمة «أكليد» لرصد النزاعات، أن الهجمات الروسية على الجسور الأوكرانية بلغت مستوى قياسياً خلال الشهرين الأخيرين، وتصدّرت جسور كييف قائمة أهدافها.
ومن جهتها، نفّذت أوكرانيا نحو 60 ضربة أو عملية تخريب استهدفت جسوراً في الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية منذ مطلع العام، أي ما يعادل 12 ضعف العدد المسجّل العام الماضي.
قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، خلال لقائه السفير الروسي حيدر أغانين، إن عملية إغراق أوكرانيا للطراد الروسي «ميركوري» تستوجب تعاملاً جاداً ومسؤولاً.
«الشرق الأوسط» (القاهرة)
روسيا وأوكرانيا توسّعان حرب الجسورhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5346818-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%91%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D9%88%D8%B1
زيلينسكي وزوجته يكرمان ذكرى ضحايا مجاعة 1930 في كييف يوم 28 نوفمبر (أ.ف.ب)
وسّعت روسيا وأوكرانيا نطاق حرب المسيّرات، مكثّفتَين هجماتهما المتبادلة على منشآت الطاقة والجسور وشبكات الإمداد الحيوية خلال الأسابيع الماضية.
وأعلنت موسكو، أمس، اعتراض 1246 مسيّرة أوكرانية خلال الليل، في حصيلة شبه قياسية منذ بدء الحرب، وسط تقارير عن استهداف منشآت نفطية روسية.
في المقابل، واصلت القوات الروسية ضرباتها على شبكة الكهرباء الأوكرانية، وسط مخاوف من تفاقم أزمة إمدادات الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء. وأظهر تحليل أجرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، استناداً إلى بيانات منظمة «أكليد» لرصد النزاعات، أن الهجمات الروسية على الجسور الأوكرانية بلغت مستوى قياسياً خلال الشهرين الأخيرين، وتصدّرت جسور كييف قائمة أهدافها.
ومن جهتها، نفّذت أوكرانيا نحو 60 ضربة أو عملية تخريب استهدفت جسوراً في الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية منذ مطلع العام، أي ما يعادل 12 ضعف العدد المسجّل العام الماضي.
هجوم إلكتروني يوقف خدمات وزارة بريطانية عبر الإنترنتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5346699-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
هجوم إلكتروني يوقف خدمات وزارة بريطانية عبر الإنترنت
مقر وزارة إدارة معاشات التقاعد في بريطانيا بلندن (أ.ف.ب)
قالت الوزارة البريطانية المعنية بإدارة معاشات التقاعد ومستحقات الرعاية الاجتماعية، السبت، إن هجوماً إلكترونياً دفعها إلى إيقاف خدماتها عبر الإنترنت.
وتعرضت شركات ومؤسسات بريطانية بشكل متزايد لهجمات إلكترونية في السنوات القليلة الماضية، وواجه بعضها مشكلات على مدى شهور، ومنها المكتبة البريطانية وإحدى الهيئات المعنية بفحوص الدم ومترو أنفاق لندن، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال متحدث باسم وزارة العمل ومعاشات التقاعد، في بيان: «يواصل فريقنا وخبراء الأمن الإلكتروني المتخصصون التحقيق في هجوم إلكتروني استهدف أنظمة الوزارة».
وأضاف: «نعمل، بالتعاون مع مركز الأمن الإلكتروني الوطني ومركز التنسيق الحكومي للأمن الإلكتروني، على فهم أسباب محاولة اختراق أنظمتنا»، مؤكداً أن مدفوعات الإعانات ومعاشات التقاعد ستستمر بصورة طبيعية.
اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للحكومة في ألبانياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5346693-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للحكومة في ألبانيا
متظاهر يرمي حجراً على قوات الأمن في تيرانا يوم 28 نوفمبر (أ.ف.ب)
اندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة الألبانية ومتظاهرين مناهضين للحكومة في العاصمة تيرانا، السبت، بعدما هاجم محتجون ملثمون مباني حكومية وأضرموا النار في أحدها على الأقل، في حين استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وفق وكالة «الصحافة الفرنسية». وأعلنت وزارة الصحة إصابة 17 شخصاً، بينهم عناصر من الشرطة وصحافيون، جراء المواجهات التي استمرت ساعات.
مشروع لأسرة ترمب
وتشهد ألبانيا منذ أشهر احتجاجات متصاعدة تطالب باستقالة رئيس الوزراء الاشتراكي إيدي راما. وبدأت الاحتجاجات في مايو (أيار) الماضي بتجمعات سلمية رفضاً لمشروع إقامة فندق فاخر في محمية طبيعية ساحلية، مرتبط بعائلة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وأثار المشروع غضباً على خلفية شبهات فساد، قبل أن تتسع رقعة الاحتجاجات في أكتوبر (تشرين الأول) لتشمل مطالب بتحسين الخدمات الصحية وتوفير فرص للشباب. وتجمّع آلاف المتظاهرين في وسط تيرانا، السبت، استجابة لدعوات منفصلة أطلقها طلاب وأحزاب معارضة للتظاهر على مستوى البلاد، بالتزامن مع عطلة عيد الاستقلال.
تصاعد العنف
رشق متظاهرون مباني حكومية بالحجارة والمفرقعات والزجاجات الحارقة، في حين ردّت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل وخراطيم المياه.
وأظهرت تسجيلات مصوّرة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» اندلاع النيران داخل مبنى وزارة البيئة، في حين نقلت الوكالة إقدام محتجين ملثمين على تحطيم نوافذ وزارة النقل والمصرف المركزي، ومحاولة اقتحام مقر وزارة الداخلية. كما رصد صحافيو الوكالة إطلاق أحد عناصر الشرطة الرصاص المطاطي على مدنيين في واقعة واحدة على الأقل.
وكانت الحكومة الألبانية قد أقرت أواخر أكتوبر تشريعات تفرض غرامات تصل إلى 500 ألف ليك ألباني (6100 دولار) على أعمال العنف والنهب وإخفاء الهوية خلال الاحتجاجات. ومنحت التشريعات الجديدة الشرطة صلاحيات لتقييد التجمعات مؤقتاً بالقرب من المؤسسات العامة، ومعاقبة التحريض على العنف عبر الإنترنت. وتراجعت أعداد المشاركين في الاحتجاجات منذ إقرار هذه التدابير.
ودعا الاتحاد الأوروبي، الذي تطمح ألبانيا إلى الانضمام إليه، إلى التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة، مطالباً «جميع الأطراف بخفض حدة التوتر».