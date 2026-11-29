وسّعت روسيا وأوكرانيا نطاق حرب المسيّرات، مكثّفتَين هجماتهما المتبادلة على منشآت الطاقة والجسور وشبكات الإمداد الحيوية خلال الأسابيع الماضية.

وأعلنت موسكو، أمس، اعتراض 1246 مسيّرة أوكرانية خلال الليل، في حصيلة شبه قياسية منذ بدء الحرب، وسط تقارير عن استهداف منشآت نفطية روسية.

في المقابل، واصلت القوات الروسية ضرباتها على شبكة الكهرباء الأوكرانية، وسط مخاوف من تفاقم أزمة إمدادات الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء. وأظهر تحليل أجرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، استناداً إلى بيانات منظمة «أكليد» لرصد النزاعات، أن الهجمات الروسية على الجسور الأوكرانية بلغت مستوى قياسياً خلال الشهرين الأخيرين، وتصدّرت جسور كييف قائمة أهدافها.

ومن جهتها، نفّذت أوكرانيا نحو 60 ضربة أو عملية تخريب استهدفت جسوراً في الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية منذ مطلع العام، أي ما يعادل 12 ضعف العدد المسجّل العام الماضي.