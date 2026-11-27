ترمب يصف اجتماعه بالأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته بالمميز والمثمر 26 نوفمبر (رويترز)
فتح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الباب أمام عقد لقاء جديد مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على الأراضي الأميركية، معلناً ترحيبه بمشاركته في قمة مجموعة العشرين، المقررة في ميامي بولاية فلوريدا يومي 14 و15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقال ترمب للصحافيين في منتجع مارالاغو إنه لا يعرف ما إذا كان بوتين سيحضر القمة.
وأشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إمكانية عقد جولة جديدة من المحادثات قبل عيد الميلاد، مشيراً إلى إمكانية عقدها على هامش قمة العشرين، غير أن زيلينسكي لم يتلقَّ دعوة مماثلة للدعوة التي وجهتها واشنطن إلى بوتين.
من جانب آخر دافع زيلينسكي عن هجمات قامت بها قواته خارج ساحات القتال في النزاع الدائر مع روسيا، مضيفاً أن قواته لم تشنّ هجوماً قط من دون التنسيق مع الشركاء الآخرين. وأغرقت أوكرانيا السفينة الحربية الروسية «ميركوري» باستخدام طائرات مسيّرة بحرية في ميناء بنغازي الليبي.
ترمب يصف اجتماعه بالأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته بالمميز والمثمر 26 نوفمبر (رويترز)
فتح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الباب أمام عقد لقاء جديد مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على الأراضي الأميركية، معلناً ترحيبه بمشاركته في قمة مجموعة العشرين، المقررة في ميامي بولاية فلوريدا يومي 14 و15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقال ترمب للصحافيين في منتجع مارالاغو إنه لا يعرف ما إذا كان بوتين سيحضر القمة.
وأشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إمكانية عقد جولة جديدة من المحادثات قبل عيد الميلاد، مشيراً إلى إمكانية عقدها على هامش قمة العشرين، غير أن زيلينسكي لم يتلقَّ دعوة مماثلة للدعوة التي وجهتها واشنطن إلى بوتين.
من جانب آخر دافع زيلينسكي عن هجمات قامت بها قواته خارج ساحات القتال في النزاع الدائر مع روسيا، مضيفاً أن قواته لم تشنّ هجوماً قط من دون التنسيق مع الشركاء الآخرين. وأغرقت أوكرانيا السفينة الحربية الروسية «ميركوري» باستخدام طائرات مسيّرة بحرية في ميناء بنغازي الليبي.
تواصل انقطاع الكهرباء عن مئات آلاف الأميركيين بعد عاصفة في عيد الشكرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5346433-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%8A%D8%AF
تواصل انقطاع الكهرباء عن مئات آلاف الأميركيين بعد عاصفة في عيد الشكر
عاصفة ضربت شرق الولايات المتحدة تزامناً مع عيد الشكر تسببت في تأجيل نحو 1600 رحلة وإلغاء أكثر من 500 أخرى (أ.ف.ب)
ظل مئات الآلاف من الأميركيين بلا كهرباء، الجمعة، في أعقاب عاصفة ضربت شرق الولايات المتحدة تزامناً مع عيد الشكر.
وحملت العاصفة، الخميس، أمطاراً غزيرة ورياحاً قوية تزامنت مع واحدة من أكثر فترات العام ازدحاماً بسفر العطلات، ما أدى إلى سقوط أشجار وانقطاع خطوط الكهرباء في مناطق تمتد من نيوهامبشاير إلى كارولاينا الشمالية.
وظل ما يقرب من نصف مليون مشترك بلا كهرباء حتى الجمعة، وفق موقع «باور أوتج يو إس» المتخصص.
كما استمرت بعض الاضطرابات في حركة الطيران، حيث سُجّل تأجيل نحو 1600 رحلة وإلغاء أكثر من 500 أخرى، وفق خدمة تتبع الرحلات الجوية «فلايت أوير».
وولاية بنسلفانيا هي الأكثر تضرراً من انقطاعات التيار الكهربائي، حيث بقي نحو 122 ألف شخص بلا كهرباء، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
في ميزوري، لا يزال نحو 72 ألف شخص يعانون من انقطاع التيار الكهربائي بسبب عاصفة تساقطت خلالها ثلوج وصلت سماكتها إلى 15 بوصة في الجزء الشرقي من الولاية.
ولا يزال نحو 45 ألف شخص في نيويورك محرومين من التيار الكهربائي، فيما تقرر تأجيل موعد «موكب عيد الشكر» إلى السبت، في سابقة هي الأولى على مدى تاريخه الممتد قرناً.
يشهد هذا الموكب الذي يجذب سنوياً مشاهدين من أنحاء العالم، مرور بالونات زاهية الألوان عبر قلب مانهاتن. كما تُشكّل هذه الاحتفالات إيذاناً ببدء موسم تسوق الأعياد في الولايات المتحدة.
كان آخر اضطراب كبير شهده الموكب عام 1971، حين حال الطقس البارد والممطر والعاصف دون تحليق بالون «دونالد داك» وغيره من البالونات المستوحاة من شخصيات الثقافة الشعبية.
وفي عام 1997، تسببت رياح قوية في اصطدام بالون يمثل شخصية «القط في القبعة» بعمود إنارة، ما أدى إلى سقوط العمود على امرأة ودخولها في غيبوبة استمرت قرابة شهر.
وأُلغي الموكب تماماً في الفترة ما بين عامي 1942 و1945، بسبب نقص في غاز الهيليوم خلال الحرب العالمية الثانية.
وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث متحدثاً مع وزير العدل تود بلانش خلال مناسبة في البيت الأبيض بواشنطن العاصمة (رويترز)
كشف مسؤولون أميركيون عن أن ستة من المسؤولين الكبار في إدارة الرئيس دونالد ترمب انتقلوا من منازلهم إلى مساكن داخل قواعد عسكرية محصنة في واشنطن العاصمة، بسبب تهديدات متزايدة تشمل خططاً إيرانية مشتبهاً فيها لاستهداف هؤلاء المسؤولين بأسلحة غير تقليدية، بالإضافة إلى حملات مطاردة وتشهير من جهات محلية.
ولم يحصل في السابق أن اضطر مثل هذا العدد من المسؤولين المدنيين الأميركيين للانتقال إلى مساكن عسكرية بسبب تهديدات خارجية.
وتتصدر إيران قائمة مصادر القلق. وأفادت شبكة «سي إن إن»، هذا الشهر، بأن طهران تعد خططاً لاستهداف مسؤولين كبار في الإدارة عبر تفجير ما يسمى «قنبلة قذرة» أو استخدام سلاح كيماوي في واشنطن العاصمة، وهو سيناريو يتجاوز في خطورته التهديدات الفردية التقليدية؛ إذ قد يطال المحيط الذي يعيش فيه المسؤولون بأكمله.
وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت آخر عضو معروف في إدارة ترمب ينتقل إلى قاعدة عسكرية، تاركاً قصره في حي جورج تاون. وربط بيسنت، الذي قاد حملة ضغط اقتصادي على إيران شملت عقوبات شاملة، قراره مباشرة بالتهديدات الإيرانية لحياته.
وفي مقابلة عبر شبكة «سي إن بي سي»، مطلع الشهر الحالي، هاجم بيسنت النظام الإيراني بقوة، متهماً طهران بأنها وجهت له ولمسؤولين آخرين تهديدات بالقتل. وقال: «لن أخاف (...) لن نرضخ».
كما انتقل وزير العدل تود بلانش أخيراً إلى قاعدة عسكرية بسبب مخاوف على سلامته، بحسب مصادر مطلعة، علماً بأن الوزيرة السابقة بام بوندي كانت أقامت في قاعدة عسكرية، العام الماضي.
مخاطر داخلية
ولا تقتصر المخاطر على الخصوم الأجانب؛ فبعض المسؤولين انتقلوا خشية العنف السياسي الداخلي الذي تصاعد بعد اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك.
وبين أبرز هؤلاء، كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر وزوجته كاتي، اللذان انتقلا مع أطفالهما الأربعة، العام الماضي، من منزلهما في فيرجينيا إلى مسكن عسكري، بعدما احتجت امرأة أمام المنزل ووزعت منشورات تحمل عنوانه. ووصف مسؤول في البيت الأبيض ما تعرضت له العائلة بأنه «حملة مطاردة وتشهير وتهديد متقنة وموثقة جيداً» استهدفت مقر إقامتها.
وفي تبريره لهذه الترتيبات، قال مسؤول في البيت الأبيض إن كثيراً من الوزراء «لا يستطيعون السكن في المدينة بسبب التهديدات الأمنية المستهدفة»، مشيداً في الوقت نفسه بانخفاض معدلات الجريمة في العاصمة، وبمساهمة هؤلاء المسؤولين شخصياً في جهود الإدارة لجعلها «آمنة وجميلة».
ويتركز عدد من هؤلاء المسؤولين في قاعدة «فورت ماكنير»، الواقعة على شبه جزيرة عند ملتقى نهري بوتوماك وأناكوستيا، حيث يسكن ميلر ووزيرا الخارجية ماركو روبيو والحرب بيت هيغسيث في منازل تعرف بـ«صف الجنرالات»، وهي مساكن تخصص عادة لكبار القادة العسكريين.
ووصف مدير مركز الدراسات البرلمانية والرئاسية في الجامعة الأميركية توماس كان، الذي زار القاعدة، المكان بأنه «عالم قائم بذاته» يضم متجراً وملاعب تنس كانت تعد من الأفضل في واشنطن العاصمة، لكنه «بيئة غريبة؛ لأنها معزولة تماماً». ورأى أن تزايد التهديدات يفاقم عزلة المسؤولين وانفصالهم عن المجتمع، متوقعاً أن تتسع الظاهرة.
تدقيق من الكونغرس
وأثارت ترتيبات السكن تدقيقاً من مشرعين ديمقراطيين؛ إذ يتعين على وزارة الحرب (البنتاغون) أن تقدم بحلول الربيع تقريراً إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب عن السياسيين المقيمين في مساكن عسكرية، يتضمن التهديدات التي بررت انتقالهم، والسند القانوني لذلك، وتكاليف الإيجار.
وقال النائب جورج وايتسايدز الذي انتزع موافقة اللجنة على التقرير، إنه من الضروري التحقق من أن هؤلاء المسؤولين «يدفعون أسعار السوق العادلة» مقابل مساكن مخصصة لأفراد الجيش.
وكان هيغسيث قد تعرض العام الماضي لانتقادات حادة بعدما تبين أن الجيش يستعد لإنفاق أكثر من 137 ألف دولار على إصلاحات وتحديثات لمقر إقامته في فورت ماكنير.
ويدفع المسؤولون عادةً أكثر من 4500 دولار شهرياً، وهو سعر يستند جزئياً إلى سابقة وضعها أول وزير الدفاع السابق روبرت غيتس، الذي كان أول من يقيم في مسكن عسكري. وكان القانون يلزمه بدفع القيمة السوقية الكاملة، أي أكثر من 6500 دولار شهرياً، قبل أن يوافق الكونغرس عام 2008 على طلب «البنتاغون» خفض الإيجار ليزيد بنسبة 5 في المائة فقط عما يدفعه جنرال أو أميرال برتبة أربع نجوم، بحجة أن الاستفادة من أمن القواعد القائم توفر على دافعي الضرائب كلفة حراسة المساكن المدنية على مدار الساعة.
وعام 2018، اعتبرت البحرية طلب وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو السكن في مساكنها «إشكالياً»، محذرة في مذكرة داخلية من شبهة إحلال مسؤول مدني محل عسكري في سوق إسكان مكتظ. لكن بومبيو انتهى به المطاف في قاعدة «فورت ماير» بفيرجينيا.
ومع ذلك، لا تبدو هذه المساكن ملاذاً فاخراً. وقال مسؤول دفاعي سابق أقام فيها إنها كانت «منازل عمرها قرن»، واسعة وصالحة للسكن، لكنها «لم تكن فاخرة بأي شكل من الأشكال».