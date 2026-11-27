تواصل انقطاع الكهرباء عن مئات آلاف الأميركيين بعد عاصفة في عيد الشكر

عاصفة ضربت شرق الولايات المتحدة تزامناً مع عيد الشكر تسببت في تأجيل نحو 1600 رحلة وإلغاء أكثر من 500 أخرى (أ.ف.ب)

ظل مئات الآلاف من الأميركيين بلا كهرباء، الجمعة، في أعقاب عاصفة ضربت شرق الولايات المتحدة تزامناً مع عيد الشكر.

وحملت العاصفة، الخميس، أمطاراً غزيرة ورياحاً قوية تزامنت مع واحدة من أكثر فترات العام ازدحاماً بسفر العطلات، ما أدى إلى سقوط أشجار وانقطاع خطوط الكهرباء في مناطق تمتد من نيوهامبشاير إلى كارولاينا الشمالية.

وظل ما يقرب من نصف مليون مشترك بلا كهرباء حتى الجمعة، وفق موقع «باور أوتج يو إس» المتخصص.

كما استمرت بعض الاضطرابات في حركة الطيران، حيث سُجّل تأجيل نحو 1600 رحلة وإلغاء أكثر من 500 أخرى، وفق خدمة تتبع الرحلات الجوية «فلايت أوير».

وولاية بنسلفانيا هي الأكثر تضرراً من انقطاعات التيار الكهربائي، حيث بقي نحو 122 ألف شخص بلا كهرباء، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

في ميزوري، لا يزال نحو 72 ألف شخص يعانون من انقطاع التيار الكهربائي بسبب عاصفة تساقطت خلالها ثلوج وصلت سماكتها إلى 15 بوصة في الجزء الشرقي من الولاية.

عاصفة ضربت شرق الولايات المتحدة تسببت في تأجيل موعد «موكب عيد الشكر» في نيويورك (أ.ف.ب)

ولا يزال نحو 45 ألف شخص في نيويورك محرومين من التيار الكهربائي، فيما تقرر تأجيل موعد «موكب عيد الشكر» إلى السبت، في سابقة هي الأولى على مدى تاريخه الممتد قرناً.

يشهد هذا الموكب الذي يجذب سنوياً مشاهدين من أنحاء العالم، مرور بالونات زاهية الألوان عبر قلب مانهاتن. كما تُشكّل هذه الاحتفالات إيذاناً ببدء موسم تسوق الأعياد في الولايات المتحدة.

كان آخر اضطراب كبير شهده الموكب عام 1971، حين حال الطقس البارد والممطر والعاصف دون تحليق بالون «دونالد داك» وغيره من البالونات المستوحاة من شخصيات الثقافة الشعبية.

وفي عام 1997، تسببت رياح قوية في اصطدام بالون يمثل شخصية «القط في القبعة» بعمود إنارة، ما أدى إلى سقوط العمود على امرأة ودخولها في غيبوبة استمرت قرابة شهر.

وأُلغي الموكب تماماً في الفترة ما بين عامي 1942 و1945، بسبب نقص في غاز الهيليوم خلال الحرب العالمية الثانية.