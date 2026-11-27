أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، أن الاجتماع الثاني للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لـ«حلف مكة الدفاعي»، الذي استضافته العاصمة الباكستانية إسلام آباد، يجسد أهمية مواصلة العمل المشترك في دعم المسارات السياسية والدفاعية للحلف.

يجسد الاجتماع الثاني للجنة الإستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي أهمية مواصلة العمل المشترك في دعم المسارات السياسية والدفاعية للحلف، ويؤكد موقف دولنا الموحد ودورها الفاعل تجاه الأوضاع الراهنة، وما تتطلبه من تعاون وتنسيق وثيق يعزز الأمن والاستقرار. pic.twitter.com/9Jn6B2UZHB — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) November 27, 2026

وأضاف الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه على منصة «إكس»، أن الاجتماع «يؤكد موقف دولنا الموحد ودورها الفاعل تجاه الأوضاع الراهنة، وما تتطلبه من تعاون وتنسيق وثيق يعزز الأمن والاستقرار».

والتقى الأمير خالد بن سلمان، صحبة المشاركين في الاجتماع، رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز، وتم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دول الحلف، ومواصلة العمل على نتائج اجتماعات حلف مكة الدفاعي.

سعدتُ بلقاء دولة رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف @ShehbazAr مع إخواني أصحاب السمو والمعالي المشاركين في الاجتماع الثاني للجنة الإستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي.

نقلت تحيات القيادة -أيدها الله- لدولته، كما أكدنا أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دول... pic.twitter.com/irj3JVBYN0 — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) November 27, 2026

وأشاد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، ونظيره التركي ياشار غولر، بمخرجات الاجتماع، وأكدا أهمية مواصلة تعزيز وتطوير مسارات التعاون العسكرية والدفاعية، بما يخدم مصالح البلدين المشتركة ويحقق الأمن والاستقرار.

كما التقى وزير الدفاع السعودي، على هامش الاجتماع الثاني للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي، بقائد قوات الدفاع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، حيث أشادا بالدور المحوري للحلف في دعم الأمن والاستقرار، وبحثا سبل تعزيز القدرات العسكرية والدفاعية لمواجهة كافة التحديات والتهديدات.

ووقعت السعودية وتركيا وباكستان، في 7 أغسطس (آب) الماضي، الاتفاقية التي تعكس حرص الدول الثلاث على تعزيز أمنها، وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، سعياً إلى مستقبل آمن ومزدهر.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث يُعد هجوماً على الجميع، كما تُعنى بتطوير جميع أوجه التعاون الدفاعي بينها.